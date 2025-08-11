Bourse : Orsted balayé, Nyxoah fêté, la défense sabrée

Parmi les fortes variations du jour en bourse en Europe, Nyxoah bondit après le feu vert de la FDA à son dispositif anti-apnée, tandis que Novartis réussit deux essais de phase III sur l'ianalumab. Orsted s'effondre après l'annonce d'une augmentation de capital massive, entraînant Vestas et EDP Renovaveis. Northern Data recule après un projet d'offre d'échange jugé peu attractif.