Actions en hausse
- Nyxoah (+17,6%) : le système Genio pour lutter contre l'apnée du sommeil a reçu l'approbation de l'agence américaine du médicament (FDA). La société belge a annoncé dans la foulée le lancement de la commercialisation du dispositif aux Etats-Unis.
- Idorsia (+7%) : la proposition de rachat de deux tranches d'obligations convertibles a obtenu l'adhésion de porteurs représentant plus de 90% de valeur nominale. Un signal positif pour l'évolution de la dette du groupe. Une nouvelle fenêtre d'apport sera ouverte demain jusqu'au 18 août.
- Metlen (+6%) : Morgan Stanley a démarré le suivi de l'industriel grec à surpondérer avec un objectif de cours de 66 EUR.
- Recordati (+2,4%) : Jefferies a relevé sa recommandation à l'achat ce matin, en visant 61,50 EUR contre 55 EUR précédemment. L'analyste pense que le marché est bien trop pessimiste sur le dossier, qui mérite plus de considération compte tenu de ses multiples atouts. Il y a là un "momentum rare", selon Jefferies
- Novartis (+2,2%) : le laboratoire a annoncé que les deux essais cliniques de phase III sur l'ianalumab ont atteint leur critère principal chez les patients atteints de la maladie de Sjögren. "L'ianalumab dans le traitement du syndrome de Sjögren est un événement à haut risque et à haut potentiel, même si l'étude a été conçue pour optimiser les chances de succès" notait en juin Jefferies.
Actions en baisse
- Orsted (-27%) : le géant danois de l'éolien chute après avoir annoncé une énorme augmentation de capital, représentant près de la moitié de sa capitalisation. Les analystes sont surpris par la taille de l'opération et guère rassurés par la communication hâtée, puisque la société devait publier ses résultats dans deux jours. Cette mauvaise passe fait couler par ricochet Vestas ou EDP Renovaveis.
- Northern Data (-7%) : Rumble envisage de déposer une offre d'échange sur les actions du groupe allemand. L'offre serait libellée à 2,319 Rumble à émettre pour 1 Northern Data, ce qui valorisait le dossier 15,75 EUR l'action sur la base des cours de vendredi, très loin du niveau du titre.
- Oxford Nanopore (-4,4%) : le CEO Gordon Sanghera a annoncé qu'il quittera son poste d'ici fin 2026. La nouvelle a été accueillie négativement malgré le temps restant à courir aux commandes de la société.
- Défense : les entreprises comme Rheinmetall, Exail ou dans une moindre mesure Thales sont chahutées aujourd'hui, à cause des perspectives de cessez-le-feu en Ukraine.
- Plus500 (-3%) : l'absence de révision à la hausse des prévisions pèse sur l'action de la plateforme de trading, dont les résultats semestriels se sont révélés honorables, même si les marges n'ont pas impressionné les analystes, surtout après le bon parcours du titre.
- Schneider Electric (-1,3%) : le titre, qui marque le pas depuis quelques semaines après avoir étincelé en 2023 et 2024, souffre d'une dégradation de la recommandation de Baptista Research qui passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 252,50 EUR à 247,50 EUR.