En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Alstom fournira 22 rames Metropolis à six voitures pour la ligne 6 du métro de São Paulo, assemblées sur son site de Taubaté au Brésil.
- Safran se renforce au Mexique avec deux nouvelles usines à Querétaro et Chihuahua.
- Airbus co-dirige une levée de fonds de série D de 1,2 milliard de dollars pour Quantum Systems.
- Engie remporte quatre projets majeurs de transport d'électricité au Pérou dans le cadre d'appels d'offres en partenariat public-privé.
- GTT signe une commande pour la conception des cuves d'un méthanier.
- Valeo renforce son usine d'éclairage d'Angers.
- Elis acquiert ServBrasil Soluções Em Lavanderia au Brésil pour renforcer ses services de lavanderie dans le secteur de la santé.
- Pluxee annonce un chiffre d'affaires du T3 fiscal moins dégradé que prévu, malgré l'impact du Brésil.
- BPCE et Nexity annoncent un projet de partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités.
- Eurazeo cède ses parts dans le groupe hôtelier espagnol FST Hotels.
- Argan livre deux plateformes logistiques au groupe italien Ferrero.
- Worldline et ING testent avec Visa une transaction de paiement par IA en Allemagne.
- Touax annonce un nouveau financement.
- Catana touché par les incendies dans les Pyrénées-Orientales.
- Genfit annonce la couverture et le futur remboursement d'un produit aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour: Pluxee.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Rheinmetall chiffre pour la première fois l'impact de l'annulation du programme de frégates F126 estimé à 12,8 MdsEUR.
- HSBC rachète 3 milliards de dollars d'obligations avant leur échéance de 2027.
- BioNTech a mené des discussions avec des acheteurs pour quatre sites allemands voués à la fermeture, selon Handelsblatt
- Skanska remporte un contrat de 94 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.
- Givaudan inaugure une usine de production d'aromes en poudre de 50 millions de francs suisses en Indonésie.
- L'Allemagne va acquérir au moins quatre navires de guerre auprès de TKMS.
- Craneware anticipe des performances financières pour l'exercice 2026 inferieures aux attentes du marché.
- Mips accepte un accord transactionnel de 3 millions de dollars dans un litige de brevets aux Etats-Unis.
- Cewe finalise la cession de sa division d'impression commerciale en ligne.
- Les principales publications du jour: Aker BP, Avanza Bank Holding.
D'Amérique du Nord
- Palantir accuse OpenAI et Anthropic de siphonner l'ADN des entreprises.
- Microsoft investit 2,5 milliards de dollars dans une nouvelle activité de déploiement de l'IA.
- Tesla lance le Model Y L à six places aux Etats-Unis pour stimuler ses ventes.
- Rivian a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, porté par le lancement de son SUV d'entrée de gamme.
- Mark Zuckerberg (Meta Platforms) admet que la technologie des agents IA progresse plus lentement que prévu.
- Coca-Cola consulte les banques en vue d'une introduction en bourse de ses activités d'embouteillage en Inde.
- Lockheed Martin en pole position pour racheter Ultra Maritime à Advent pour 3,5 milliards de dollars, selon le FT.
- QTS, filiale de Blackstone, abandonne son projet de centre de données Digital Gateway en Virginie.
- Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars.
- Les ventes de Ford reculent de 10,3% au second trimestre, principalement dans le segment des flottes.
D'Asie et d'ailleurs
- Anthropic serait en pourparlers avec Samsung Electronics en vue de devenir son partenaire de fabrication pour une puce d’intelligence artificielle sur mesure, selon The Information.
- SoftBank commencera dès le prochain exercice à louer des capacités de calcul dédiées à l'IA à des entreprises américaines.
- TSMC obtient le feu vert pour son projet de 20 milliards de dollars en Arizona.
- Kioxia prépare la production de masse de mémoires de nouvelle génération, portée par l'essor de l'IA.
- Adani Enterprises prévoit de lever jusqu'à 100 milliards de roupies (1 milliard de dollars) via un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels.
- BHP cède ses actifs de cuivre en Arizona à Faraday Copper en échange d'une participation de 30%.
- Commonwealth Bank of Australia supprime 170 postes au sein de ses services technologiques.
- DBS s'associe à Samsung Securities dans la gestion de fortune via un accord de partenariat.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi tout le monde parle soudainement du "capital de base universel" ? (The Atlantic).
- Une faille fondamentale des marchés prédictifs (Klement on Investing).
- Les fortifications de style médiéval font leur retour au Sahel (The Economist).
- La suspension de l'introduction en bourse de KNDS cache-t-elle un problème plus sérieux ? (Zonebourse).
- Rentier algorithmique : le nouveau rêve ? (L'ADN).
- Quelles sont, en réalité, les règles relatives aux paris d'initiés ? (FT Alphaville).
- Pourquoi le secteur technologique ne parvient pas à faire face à la vague de rejet de l'IA (Platformer).
- Quel est le sens de l'Odyssée d'Ulysse (Historia).
- La vague de chaleur qui a poussé les États-Unis à autoriser le port du short (National Geographic).
- Qui s'exprime au nom de la Fed ? Certainement pas Kevin Warsh (Politico).
- 210 histoires d'hôtels historiques (Sheet.works).
- Fureurs paranoïaques, ego ubuesque et paquets de chips : quand deux journalistes du New York Times détaillent le flot délirant de la présidence Trump (Libération).