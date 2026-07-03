En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Alstom fournira 22 rames Metropolis à six voitures pour la ligne 6 du métro de São Paulo, assemblées sur son site de Taubaté au Brésil.
  • Safran se renforce au Mexique avec deux nouvelles usines à Querétaro et Chihuahua.
  • Airbus co-dirige une levée de fonds de série D de 1,2 milliard de dollars pour Quantum Systems.
  • Engie remporte quatre projets majeurs de transport d'électricité au Pérou dans le cadre d'appels d'offres en partenariat public-privé.
  • GTT signe une commande pour la conception des cuves d'un méthanier.
  • Valeo renforce son usine d'éclairage d'Angers.
  • Elis acquiert ServBrasil Soluções Em Lavanderia au Brésil pour renforcer ses services de lavanderie dans le secteur de la santé.
  • Pluxee annonce un chiffre d'affaires du T3 fiscal moins dégradé que prévu, malgré l'impact du Brésil.
  • BPCE et Nexity annoncent un projet de partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités.
  • Eurazeo cède ses parts dans le groupe hôtelier espagnol FST Hotels.
  • Argan livre deux plateformes logistiques au groupe italien Ferrero.
  • Worldline et ING testent avec Visa une transaction de paiement par IA en Allemagne.
  • Touax annonce un nouveau financement.
  • Catana touché par les incendies dans les Pyrénées-Orientales.
  • Genfit annonce la couverture et le futur remboursement d'un produit aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jourPluxee.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Rheinmetall chiffre pour la première fois l'impact de l'annulation du programme de frégates F126 estimé à 12,8 MdsEUR.
  • HSBC rachète 3 milliards de dollars d'obligations avant leur échéance de 2027.
  • BioNTech a mené des discussions avec des acheteurs pour quatre sites allemands voués à la fermeture, selon Handelsblatt
  • Skanska remporte un contrat de 94 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.
  • Givaudan inaugure une usine de production d'aromes en poudre de 50 millions de francs suisses en Indonésie.
  • L'Allemagne va acquérir au moins quatre navires de guerre auprès de TKMS.
  • Craneware anticipe des performances financières pour l'exercice 2026 inferieures aux attentes du marché.
  • Mips accepte un accord transactionnel de 3 millions de dollars dans un litige de brevets aux Etats-Unis.
  • Cewe finalise la cession de sa division d'impression commerciale en ligne.
  • Les principales publications du jourAker BPAvanza Bank Holding.

D'Amérique du Nord

  • Palantir accuse OpenAI et Anthropic de siphonner l'ADN des entreprises.
  • Microsoft investit 2,5 milliards de dollars dans une nouvelle activité de déploiement de l'IA.
  • Tesla lance le Model Y L à six places aux Etats-Unis pour stimuler ses ventes.
  • Rivian a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, porté par le lancement de son SUV d'entrée de gamme.
  • Mark Zuckerberg (Meta Platforms) admet que la technologie des agents IA progresse plus lentement que prévu.
  • Coca-Cola consulte les banques en vue d'une introduction en bourse de ses activités d'embouteillage en Inde.
  • Lockheed Martin en pole position pour racheter Ultra Maritime à Advent pour 3,5 milliards de dollars, selon le FT.
  • QTS, filiale de Blackstone, abandonne son projet de centre de données Digital Gateway en Virginie.
  • Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars.
  • Les ventes de Ford reculent de 10,3% au second trimestre, principalement dans le segment des flottes.

D'Asie et d'ailleurs

  • Anthropic serait en pourparlers avec Samsung Electronics en vue de devenir son partenaire de fabrication pour une puce d’intelligence artificielle sur mesure, selon The Information.
  • SoftBank commencera dès le prochain exercice à louer des capacités de calcul dédiées à l'IA à des entreprises américaines.
  • TSMC obtient le feu vert pour son projet de 20 milliards de dollars en Arizona.
  • Kioxia prépare la production de masse de mémoires de nouvelle génération, portée par l'essor de l'IA.
  • Adani Enterprises prévoit de lever jusqu'à 100 milliards de roupies (1 milliard de dollars) via un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels.
  • BHP cède ses actifs de cuivre en Arizona à Faraday Copper en échange d'une participation de 30%.
  • Commonwealth Bank of Australia supprime 170 postes au sein de ses services technologiques.
  • DBS s'associe à Samsung Securities dans la gestion de fortune via un accord de partenariat.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures