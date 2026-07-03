Bourse : Palantir charge OpenAI et Anthropic, Pluxee publie, Kioxia et Samsung brillent

Les loups de l'IA seraient-ils prêts à se dévorer ? Le reste de l'actualité est dominée par quelques opérations financières, avec Airbus, Elis ou Adani dans le flux. En France, Pluxee publie son chiffre d'affaires trimestriel.