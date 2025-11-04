En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Stellantis a résilié son accord d'achat de matériaux pour batteries avec Novonix.
- Edenred dévoile un plan stratégique et des objectifs sur la période 2025/2028.
- Biomérieux abaisse son objectif de croissance.
- Un placement de titres Ayvens a été réalisé.
- Beneteau vise un retour à la rentabilité au second semestre.
- Coface annonce une baisse de ses bénéfices sur neuf mois.
- Vicat confirme ses perspectives 2025 de chiffre d'affaires et d'EBITDA.
- Valeo et 2CRSi s’associent pour développer des solutions innovantes de refroidissement immersif pour les centres de données de périphérie.
- Valneva cesse le développement de son candidat vaccin de deuxième génération contre le virus Zika.
- Argan livre un entrepôt de 9 000 m2 près de Lens.
- Vente-Unique s'attaque au marché scandinave.
- Hydrogen Refueling Solutions ouvre une filiale à Dubaï.
- Abivax publie des données issues de la phase III ABTECT avec Obefazimod, qui démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique.
- Namr et Eurasia décalent leurs publications.
- Advicenne a déposé le dossier d’enregistrement de Sibnayal auprès de la FDA.
- Klarsen lance une augmentation de capital via des ABSA.
- Haffner Energy se finance avec un dispositif dilutif OCEANE-BSA souscrit auprès d'Alpha Blue Ocean.
- Vergnet, la penny-stock la plus basse du marché français, va regrouper ses actions à raison de 7 600 pour 1.
- Les principales publications du jour : Biomérieux, Rubis, Bénéteau, Oeneo, Cerinnov, Artea, Transgène, Delfingen, Maat Pharma, HiPay… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Telefonica confirme ses prévisions pour l'année.
- Philips confirme ses objectifs 2025.
- Geberit enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Associated British Foods affiche une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.
- OC Oerlikon voit ses entrée de commandes progresser au T3.
- Domino's Pizza affiche une hausse de ses ventes au troisième trimestre.
- Georg Fischer présente ses objectifs à moyen terme.
- AstraZeneca obtient le feu vert des actionnaires pour son introduction à la Bourse de New York.
- Orsted signe un accord pour céder 50% de sa participation dans Hornsea 3 à Apollo pour 6,5 MdsUSD.
- Novo Nordisk estime que les accusations de Pfizer contre l'offre de Metsera sont "sans fondement".
- Heineken émet des obligations en deux tranches à hauteur de 1,3 milliard d'euros.
- Kinepolis rachète Emagine Entertainment pour 105 millions de dollars.
- Schaeffler cède son activité turbocompresseurs en Chine.
- Basilea obtient un paiement d'étape de 30 millions de dollars.
- Nokia va quitter la bourse de Paris, un héritage du rachat d'Alcatel.
- John Wood a indiqué que les démarches progressent bien pour obtenir les autorisations nécessaires à la vente de sa participation de 50% dans RWG à Siemens Energy, dans le cadre d’un accord de 135 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : BP Plc, Ferrari, Telefónica, Philips, Geberit, Associated British Foods, Coloplast, AIB Group, Investment AB Latour, Fresenius Medical Care, Nemetschek, FinecoBank…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fabrinet (+12%), Hims & Hers (+6%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Palantir (-4,3%), Vertex (-4%), Williams Companies (-2,5%)…
- Les conseillers de Trump ont torpillé les projets d'export de puces Nvidia vers la Chine, selon le WSJ.
- OpenAI a signé un accord de 38 milliards de dollars avec Amazon, dont le cours s'envole encore.
- Starbucks cède 60% de ses activités en Chine à Boyu pour 4 MdsUSD.
- Netflix serait en pourparlers pour obtenir une licence pour les podcasts vidéo distribués par iHeartMedia, afin de concurrencer directement YouTube, a appris Bloomberg.
- Ingersoll Rand acquiert Transvac Systems.
- Diamondback Energy va vendre 670 millions de dollars d'actifs.
- Tesla visé par une plainte après un accident mortel impliquant une Model S.
- Les principales publications du jour : AMD, Shopify, Uber, Arista Networks, Amgen, Pfizer, Eaton Corporation, Spotify, Marriott International, Thomson Reuters, Apollo Global Management, Zoetis …
D'Asie et d'ailleurs
- Nintendo relève ses prévisions.
- Aramco a publié au-dessus des attentes.
- Samsung SDI en pourparlers avec Tesla pour fournir des batteries de stockage d'énergie.
- LG Chem et Sinopec s'associent pour développer des matériaux de nouvelle génération pour les batteries sodium-ion.
- Les principales publications du jour : State Bank of India, Mitsubishi Corporation, NTT, Mahindra & Mahindra, Marubeni, Embraer…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
