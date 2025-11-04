En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Stellantis a résilié son accord d'achat de matériaux pour batteries avec Novonix.
  • Edenred dévoile un plan stratégique et des objectifs sur la période 2025/2028.
  • Biomérieux abaisse son objectif de croissance.
  • Un placement de titres Ayvens a été réalisé.
  • Beneteau vise un retour à la rentabilité au second semestre.
  • Coface annonce une baisse de ses bénéfices sur neuf mois.
  • Vicat confirme ses perspectives 2025 de chiffre d'affaires et d'EBITDA.
  • Valeo et 2CRSi s’associent pour développer des solutions innovantes de refroidissement immersif pour les centres de données de périphérie.
  • Valneva cesse le développement de son candidat vaccin de deuxième génération contre le virus Zika.
  • Argan livre un entrepôt de 9 000 m2 près de Lens.
  • Vente-Unique s'attaque au marché scandinave.
  • Hydrogen Refueling Solutions ouvre une filiale à Dubaï.
  • Abivax publie des données issues de la phase III ABTECT avec Obefazimod, qui démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique.
  • Namr et Eurasia décalent leurs publications.
  • Advicenne a déposé le dossier d’enregistrement de Sibnayal auprès de la FDA.
  • Klarsen lance une augmentation de capital via des ABSA.
  • Haffner Energy se finance avec un dispositif dilutif OCEANE-BSA souscrit auprès d'Alpha Blue Ocean.
  • Vergnet, la penny-stock la plus basse du marché français, va regrouper ses actions à raison de 7 600 pour 1.
  • Les principales publications du jour : Biomérieux, Rubis, Bénéteau, Oeneo, Cerinnov, Artea, Transgène, Delfingen, Maat Pharma, HiPayLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures