IA un truc qui cloche ?

Les investisseurs se sont levés du pied gauche ce matin. Ils redoutent une Fed plus belliciste que prévu et auraient aimé que les résultats de Palantir soient époustouflants au lieu de juste bons. La question de la valorisation et de la consanguinité du secteur de l'IA pose une nouvelle fois question. Mais depuis quelques mois, elle est régulièrement balayée par l'appât du gain. Sera-ce différent cette fois ? Aucune idée, mais on va quand même évoquer ce qui fâche.