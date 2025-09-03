En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Michelin demande à Bruxelles de durcir ses tests d'usure pneumatiques.
- ArcelorMittal va fermer ses usines d'acier long en Afrique du Sud.
- Eurofins Scientific finalise l'acquisition de sites appartenant à des parties liées.
- Scor place 500 MEUR de titres subordonnés 2055 à taux fixe (4,522%) puis variables.
- Arkema place 500 MEUR d'obligations vertes 2032 à 3,5%.
- Pluxee finalise l'acquisition de Skipr, fournisseur belge de solutions de mobilité pour les employés.
- Canal+ (Vivendi) négocie une prise de contrôle d'UGC à moyen terme.
- Le candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme donne des résultats favorables après la troisième dose de rappel.
- Eramet nomme Abel Martins-Alexandre directeur financier.
- Derichebourg avertit sur ses résultats sous l'effet des droits de douane US.
- Les principales publications du jour : Obiz… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- JPMorgan anticipe l'entrée prochaine de GEA Group et Scout24 dans le DAX.
- Le bénéfice net de Swiss Life diminue au premier semestre.
- Bakkavor prévoit un bénéfice annuel supérieur à ses prévisions.
- Watches of Switzerland ne s'attend pas à ce que les droits de douane américains aient un impact au premier semestre.
- Shell abandonne son projet de reprise de la construction d'une usine de biocarburants à Rotterdam.
- Volkswagen ajuste en baisse la production de l'ID4 à Chattanooga (USA).
- SGS s'empare de l'australien Fulcrum Robotics.Un placement de titres ASR Nederland par Aegon a été réalisé à 56 EUR l'action, selon des informations de marché.
- CIE Automotive achève l'acquisition de Weidplas Brasil.
- Saab envisage une coopération avec le groupe polonais WB sur les technologies de défense.
- Nordex reçoit une commande pour sept turbines N133.
- Les principales publications du jour : Swiss Life Holding AG, D'Ieteren Group, Helvetia…
D'Amérique du Nord
- La justice américaine autorise Alphabet à conserver Chrome au sein de Google.
- Nvidia dément une rumeur de pénurie de GPU H100/H200.
- ZScaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, le titre progresse de 1,5% hors séance.
- Aon est en pourparlers pour restituer l'activité de gestion de patrimoine de NFP à Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars, selon le FT
- L'investisseur activiste Holdco cherche la vente de Comerica et veut obtenir des sièges au conseil d'administration, révèle le WSJ.
- Plains All American Pipeline va prendre une participation de 55% dans l'opérateur de pipelines EPIC Crude Holdings à des filiales de Diamondback et de Kinetik Holdings pour 1,57 milliard de dollars.
- Walt Disney va payer 10 millions de dollars pour mettre fin à la plainte des Etats-Unis concernant la collecte illégale de données sur les enfants.
- Varonis acquiert SlashNext pour lutter contre les menaces liées aux e-mails générées par l'IA.
- Les principales publications du jour : Salesforce, Figma, Hewlett Packard Enterprise, Dollar Tree…
D'Asie et d'ailleurs
- Jaguar Land Rover (Tata Motors) "gravement perturbé" par une cyberattaque.
- LG Energy Solution remporte des commandes de batteries auprès de Mercedes-Benz.
- Hong Kong enquête sur des délits d'initiés présumés commis par le personnel de Hong Kong Exchanges et de la SFC.
- Les principales publications du jour : rien…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi le marché ignore-t-il l'attaque contre la Fed ? (Financial Times, en anglais).
- Le commerce est le nouveau risque fiscal (Axios, en anglais).
- Les PME paient plus d’impôts sur les bénéfices que les grandes entreprises (Le Monde).
- Pour Ray Dalio, les USA glissent vers une autocratie des années 30 (Financial Times, en anglais).
- 1135 milliardaires aux Etats-Unis (Wall Street Journal, en anglais).
- Bercy scrute les flux "inhabituels" du groupe Bolloré (Mediapart).
- La résistance anti-Trump qui fonctionne réellement (The Atlantic, en anglais).
- La gauche américaine a-t-elle un avenir ? (Le Grand Continent).
- L'école "du scroll" : inquiétudes sur l’avenir des manuels scolaires en Ile-de-France (L'Opinion).