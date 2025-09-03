En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Michelin demande à Bruxelles de durcir ses tests d'usure pneumatiques.
  • ArcelorMittal va fermer ses usines d'acier long en Afrique du Sud.
  • Eurofins Scientific finalise l'acquisition de sites appartenant à des parties liées.
  • Scor place 500 MEUR de titres subordonnés 2055 à taux fixe (4,522%) puis variables.
  • Arkema place 500 MEUR d'obligations vertes 2032 à 3,5%.
  • Pluxee finalise l'acquisition de Skipr, fournisseur belge de solutions de mobilité pour les employés.
  • Canal+ (Vivendi) négocie une prise de contrôle d'UGC à moyen terme.
  • Le candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme donne des résultats favorables après la troisième dose de rappel.
  • Eramet nomme Abel Martins-Alexandre directeur financier.
  • Derichebourg avertit sur ses résultats sous l'effet des droits de douane US.
  • Les principales publications du jour : ObizLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • JPMorgan anticipe l'entrée prochaine de GEA Group et Scout24 dans le DAX.
  • Le bénéfice net de Swiss Life diminue au premier semestre.
  • Bakkavor prévoit un bénéfice annuel supérieur à ses prévisions.
  • Watches of Switzerland ne s'attend pas à ce que les droits de douane américains aient un impact au premier semestre.
  • Shell abandonne son projet de reprise de la construction d'une usine de biocarburants à Rotterdam.
  • Volkswagen ajuste en baisse la production de l'ID4 à Chattanooga (USA).
  • SGS s'empare de l'australien Fulcrum Robotics.Un placement de titres ASR Nederland par Aegon a été réalisé à 56 EUR l'action, selon des informations de marché.
  • CIE Automotive achève l'acquisition de Weidplas Brasil.
  • Saab envisage une coopération avec le groupe polonais WB sur les technologies de défense.
  • Nordex reçoit une commande pour sept turbines N133.
  • Les principales publications du jour : Swiss Life Holding AGD'Ieteren GroupHelvetia

D'Amérique du Nord

  • La justice américaine autorise Alphabet à conserver Chrome au sein de Google.
  • Nvidia dément une rumeur de pénurie de GPU H100/H200.
  • ZScaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, le titre progresse de 1,5% hors séance.
  • Aon est en pourparlers pour restituer l'activité de gestion de patrimoine de NFP à Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars, selon le FT
  • L'investisseur activiste Holdco cherche la vente de Comerica et veut obtenir des sièges au conseil d'administration, révèle le WSJ.
  • Plains All American Pipeline va prendre une participation de 55% dans l'opérateur de pipelines EPIC Crude Holdings à des filiales de Diamondback et de Kinetik Holdings pour 1,57 milliard de dollars.
  • Walt Disney va payer 10 millions de dollars pour mettre fin à la plainte des Etats-Unis concernant la collecte illégale de données sur les enfants.
  • Varonis acquiert SlashNext pour lutter contre les menaces liées aux e-mails générées par l'IA.
  • Les principales publications du jour : SalesforceFigmaHewlett Packard EnterpriseDollar Tree

D'Asie et d'ailleurs

  • Jaguar Land Rover (Tata Motors) "gravement perturbé" par une cyberattaque.
  • LG Energy Solution remporte des commandes de batteries auprès de Mercedes-Benz.
  • Hong Kong enquête sur des délits d'initiés présumés commis par le personnel de Hong Kong Exchanges et de la SFC.
  • Les principales publications du jour : rien…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures