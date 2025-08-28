En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Pernod Ricard reste prudent pour son nouvel exercice, après des performances contrastées en 2024/2025, et adapte son organisation.
- Accor a émis 500 MEUR d'obligations 7 ans à 3,625%.
- Eiffage confirme ses prévisions 2025 après un 1er semestre proche des attentes.
- Technip Energies signe deux contrats en Indonésie.
- Ascenz Marorka (GTT) signe un contrat avec Hudongzhonghua Shipbuilding pour équiper 24 méthaniers avec le système Sloshield.
- Exosens rachète Phasics, spécialiste des caméras d'analyse de front d'onde.
- Légère érosion des marges pour ID Logistics au S1, mais croissance de 16% pour l'activité.
- Ramsay Générale de Santé reste déficitaire au S1, plombée par la baisse des financements publics, avec un bilan toujours lourd.
- Exail Technologies annonce la première vente d'un nouveau modèle de drone de surface longue portée.
- Abionyx négocie avec un partenaire bien en place une collaboration autour du développement et de la mise sur le marché de CER-001 dans le sepsis.
- Telenor s'associe à Broadpeak pour la diffusion multi-pays de contenus vidéo.
- Crypto Blockchain a levé 5 MEUR pour miner et acheter du bitcoin.
- Biophytis peut lancer sa phase III dans la sarcopénie.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les ventes de véhicules repartent en hausse en Europe en juillet, indique l'ACEA.
- PPF a cédé ses 15,7% de ProSiebenSat à MFE.
- Delivery Hero abaisse ses perspectives pour l'année afin de tenir compte des vents contraires liés au taux de change.
- Rheinmetall souhaite racheter le constructeur naval allemand NVL, rapporte le journal Bild.
- Continental vend à l'américain Regent ses pièces en caoutchouc pour l'automobile.
- Swedbank acquiert Entercard.
- Softcat revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois en six mois.
- Le régulateur financier britannique enquête sur Drax concernant ses déclarations passées sur la biomasse.
- Pierer Mobility dopé par la restructuration de sa dette début 2025.
- Ahold Delhaize USA renforce son partenariat avec Instacart.
- Nordex a reçu une commande pour huit turbines dans le Schleswig-Holstein.
- Les principales publications du jour : Constellation Oil, Lundberg, HAL Trust…
D'Amérique du Nord
- Sociétés qui montent post-séance après leurs trimestriels : Pure Storage (+16%), Snowflake (+13%)…
- Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : The Cooper Companies (-12%), NetApp (-7%), Urban Outfitters (-5%), Nutanix (-4,5%), CrowdStrike (-4%), Veeva (-4%), Nvidia (-3%), HP Inc (-2%)…
- Delta Air Lines accepte de verser plus de 78 millions de dollars pour régler un recours collectif lié à un largage de carburant.
- YouTube (Alphabet) obtient une prolongation à court terme de son accord avec Fox pour éviter une interruption. Par ailleurs, Google investira 9 milliards de dollars supplémentaires en Virginie d'ici la fin 2026 dans des infrastructures de cloud et d'IA.
- Le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau variant du Covid autorisé aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : The Toronto-Dominion Bank, Dell Technologies, Marvell Technology, Autodesk, Canadian Imperial Bank of Commerce, Best Buy, Li Auto, Dollar General, Ulta Beauty, Affirm Holdings…
D'Asie et d'ailleurs
- Berkshire Hathaway monte à 10,2% de Mitsubishi Corporation.
- Lynas lance une augmentation de capital après une lourde perte.
- Qantas annonce un bénéfice net annuel en hausse de 28,3%.
- Seven & I société mère de 7-Eleven envisage d'investir 13 milliards de dollars dans son expansion à l'étranger, selon Nikkei.
- Les principales publications du jour : China Life Insurance, CNOOC, SMIC, Haier Smart Home, ZTE…
