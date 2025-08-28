En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Pernod Ricard reste prudent pour son nouvel exercice, après des performances contrastées en 2024/2025, et adapte son organisation. 
  • Accor a émis 500 MEUR d'obligations 7 ans à 3,625%.
  • Eiffage confirme ses prévisions 2025 après un 1er semestre proche des attentes.
  • Technip Energies signe deux contrats en Indonésie.
  • Ascenz Marorka (GTT) signe un contrat avec Hudongzhonghua Shipbuilding pour équiper 24 méthaniers avec le système Sloshield.
  • Exosens rachète Phasics, spécialiste des caméras d'analyse de front d'onde.
  • Légère érosion des marges pour ID Logistics au S1, mais croissance de 16% pour l'activité.
  • Ramsay Générale de Santé reste déficitaire au S1, plombée par la baisse des financements publics, avec un bilan toujours lourd.
  • Exail Technologies annonce la première vente d'un nouveau modèle de drone de surface longue portée.
  • Abionyx négocie avec un partenaire bien en place une collaboration autour du développement et de la mise sur le marché de CER-001 dans le sepsis.
  • Telenor s'associe à Broadpeak pour la diffusion multi-pays de contenus vidéo.
  • Crypto Blockchain a levé 5 MEUR pour miner et acheter du bitcoin.
  • Biophytis peut lancer sa phase III dans la sarcopénie.
  • Les principales publications du jour : TotalEnergies EP Gabon, Alan Allman, GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les ventes de véhicules repartent en hausse en Europe en juillet, indique l'ACEA.
  • PPF a cédé ses 15,7% de ProSiebenSat à MFE.
  • Delivery Hero abaisse ses perspectives pour l'année afin de tenir compte des vents contraires liés au taux de change.
  • Rheinmetall souhaite racheter le constructeur naval allemand NVL, rapporte le journal Bild.
  • Continental vend à l'américain Regent ses pièces en caoutchouc pour l'automobile.
  • Swedbank acquiert Entercard.
  • Softcat revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois en six mois.
  • Le régulateur financier britannique enquête sur Drax concernant ses déclarations passées sur la biomasse.
  • Pierer Mobility dopé par la restructuration de sa dette début 2025.
  • Ahold Delhaize USA renforce son partenariat avec Instacart.
  • Nordex a reçu une commande pour huit turbines dans le Schleswig-Holstein.
  • Les principales publications du jourConstellation OilLundbergHAL Trust

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures