En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé.
  • Euronext a ajusté les conditions de son offre publique sur Athex, l'opérateur de la Bourse d'Athènes, avec un seuil d'acceptation abaissé de 67% à 50% des actions et droits de vote, plus une action.
  • L'Allemagne va acheter 20 hélicoptères de plus à Airbus pour 1 MdEUR.
  • Legrand annonce un plan de rachat d'actions.
  • Eiffage a remporté un partenariat public-privé pour la construction et la maintenance d'un établissement pénitentiaire en Belgique.
  • Vallourec annonce le départ de son directeur financier Sascha Bibert en décembre. Par ailleurs, le groupe investit 48 millions de dollars pour développer ses activités à Youngstown, dans l'Ohio.
  • Emeis refinance sa dette et allonge sa maturité, ce qui doit lui permettre de sortir de son plan de sauvegarde plus tôt que prévu.
  • Innate Pharma reçoit l'autorisation de la FDA pour avancer son essai confirmatoire de phase III évaluant lacutamab dans les lymphomes T cutanés.
  • Roctool annonce une augmentation de capital de 1,4 million d'euros.
  • Genfit publie des précliniques sur son G1090N.
  • Gensight lève 2 MEUR par placement privé.
  • Néovacs tire sur son financement dilutif.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Siemens AG serait favorable à une scission directe de sa participation dans Siemens Healthineers, selon Bloomberg.
  • Hannover Re relève son objectif de bénéfice pour 2025 à environ 2,6 milliards d'euros.
  • Diageo recrute l'ancien directeur général de Tesco et président d'Haleon, Dave Lewis, au poste de CEO. Par ricochet, Lewis quitte la présidence d'Haleon au profit de Vindi Banga.
  • Salzgitter réduit à nouveau ses prévisions.
  • JTC accepte une offre de rachat de 2,3 milliards de livres de la part de Permira.
  • SSE serait en train d'étudier différentes options pour lever plusieurs milliards de livres afin de renforcer son bilan, selon Bloomberg.
  • Nexi confirme l'offre de TPG pour les actifs de son unité bancaire numérique.
  • En phase III, un médicament de Roche réduit le taux de rechute chez les patients atteints de sclérose en plaques.
  • Northern Data va fusionner avec Rumble.
  • Stadler Rail étudie un recours après avoir perdu un gros contrat auprès des CFF au profit de Siemens AG.
  • Barco va racheter 30 MEUR d'actions.
  • Wisekey veut faire coter sa filiale Wisesat au Nasdaq.
  • Le projet de partenariat entre Leclanché et Pinnacle International Venture Capital a échoué.
D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Lectures