En France
Annonces importantes
- Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé.
- Euronext a ajusté les conditions de son offre publique sur Athex, l'opérateur de la Bourse d'Athènes, avec un seuil d'acceptation abaissé de 67% à 50% des actions et droits de vote, plus une action.
- L'Allemagne va acheter 20 hélicoptères de plus à Airbus pour 1 MdEUR.
- Legrand annonce un plan de rachat d'actions.
- Eiffage a remporté un partenariat public-privé pour la construction et la maintenance d'un établissement pénitentiaire en Belgique.
- Vallourec annonce le départ de son directeur financier Sascha Bibert en décembre. Par ailleurs, le groupe investit 48 millions de dollars pour développer ses activités à Youngstown, dans l'Ohio.
- Emeis refinance sa dette et allonge sa maturité, ce qui doit lui permettre de sortir de son plan de sauvegarde plus tôt que prévu.
- Innate Pharma reçoit l'autorisation de la FDA pour avancer son essai confirmatoire de phase III évaluant lacutamab dans les lymphomes T cutanés.
- Roctool annonce une augmentation de capital de 1,4 million d'euros.
- Genfit publie des précliniques sur son G1090N.
- Gensight lève 2 MEUR par placement privé.
- Néovacs tire sur son financement dilutif.
Dans le vaste monde
Annonces importantes
D'Europe
- Siemens AG serait favorable à une scission directe de sa participation dans Siemens Healthineers, selon Bloomberg.
- Hannover Re relève son objectif de bénéfice pour 2025 à environ 2,6 milliards d'euros.
- Diageo recrute l'ancien directeur général de Tesco et président d'Haleon, Dave Lewis, au poste de CEO. Par ricochet, Lewis quitte la présidence d'Haleon au profit de Vindi Banga.
- Salzgitter réduit à nouveau ses prévisions.
- JTC accepte une offre de rachat de 2,3 milliards de livres de la part de Permira.
- SSE serait en train d'étudier différentes options pour lever plusieurs milliards de livres afin de renforcer son bilan, selon Bloomberg.
- Nexi confirme l'offre de TPG pour les actifs de son unité bancaire numérique.
- En phase III, un médicament de Roche réduit le taux de rechute chez les patients atteints de sclérose en plaques.
- Northern Data va fusionner avec Rumble.
- Stadler Rail étudie un recours après avoir perdu un gros contrat auprès des CFF au profit de Siemens AG.
- Barco va racheter 30 MEUR d'actions.
- Wisekey veut faire coter sa filiale Wisesat au Nasdaq.
- Le projet de partenariat entre Leclanché et Pinnacle International Venture Capital a échoué.
D'Amérique du Nord
- Pfizer remporte la mise sur Metsera pour 10 MdsUSD, en prenant le meilleur sur Novo Nordisk après un coup de pouce de la FTC.
- Meta s'en tient à son programme d'investissement de plus de 600 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici 2028.
- Le PDG de Nvidia a demandé à TSMC de lui fournir davantage de puces pour faire face à la demande.
- Visa et Mastercard seraient proches d'un accord pour réduire les frais des commerçants aux Etats-Unis et leur accorder plus de latitude vis-à-vis du paiement par carte, selon le WSJ.
- Le responsable du programme Cybertruck chez Tesla, Siddhant Awasthi, quitte l'entreprise, révèle Electrek.
- Le médicament contre le cholestérol d'Amgen réduit de 25% le risque d'un premier accident cardiaque.
- United Parcel Service et FedEx immobilisent leurs avions-cargos MD-11 après un crash meurtrier.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung est en pourparlers avancés avec Barclays pour lancer une carte de crédit grand public aux Etats-Unis, selon le WSJ.
- Olympus flambe de 15% après avoir annoncé une grosse restructuration.
Lectures
- Le shutdown empêche la publication des stats US officielles, et les non-officielles sont contradictoires (The Economist, en anglais).
- Le secret pour avoir un avis positif sur l'économie US ? Avoir des actions (Wall Street Journal, en anglais).
- Le GPS, victime collatérale du shutdown (Financial Times, en anglais).
- L'histoire surprenante des "tomates folles" d'Egypte (Foreign Policy, en anglais).
- Comment une idée pour se débarrasser des moustiques est devenue l'action de la défense la plus prisée d'Australie (Financial Times, en anglais).
- Ce qui se joue entre les USA et le Nigeria (Wall Street Journal, en anglais).
- L'économie de Trump ressemble de plus en plus à celle de l'Arabie saoudite (Politico, en anglais).
- Guerre fratricide de la Karmine Corp (XXI).
- Est-ce que l'IA peut percer l'esprit de Bob Dylan ? (Aeon, en anglais).
- Les parties de golf de Trump auraient coûté près de 250 MUSD depuis le 20 janvier (Le Grand Continent).