En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- LVMH préparerait un recentrage inédit de son portefeuille, selon le FT.
- STMicroelectronics vise plus de 3 milliards de dollars de revenus cumulés dans le secteur spatial face à l'essor des satellites LEO.
- JCDecaux, Carrefour, Carmila et Unlimitail renforcent leur alliance dans le média retail
- Saint-Gobain finalise sa sortie de la distribution au Brésil.
- Sanofi investit 294 MUSD pour agrandir son centre d'excellence en IA à Toronto.
- Alstom va moderniser le métro m2 de Lausanne avec un nouveau système CBTC et une mise à niveau de la flotte à mi-vie.
- Vinci lance une augmentation de capital pour ses salariés à l'international.
- Sodexo signe un contrat pour la gestion des installations de Rio Tinto dans la région de Pilbara, en Australie.
- Derichebourg signe un contrat en vue d'acquérir Scholz Recycling.
- La FDA accepte l'amendement au protocole de l'étude sur le cancer de la tête et du cou de Nanobiotix.
- Abivax annonce le rachat des Certificats de Royalties et les modalités définitives de l'émission de 45 MUSD d'ADS.
- Cellectis publiera ses résultats financiers du premier trimestre le 11 mai 2026.
- Les principales publications du jour : AXA, JCDecaux, Rubis, Trigano, Viridien, Oeneo, NRJ Group, Figeac Aéro, Selectirente, Bonduelle, Omer-Decugis, Herige, Fermentalg, Sequans Communications, Icape Holding, Broadpeak… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- HSBC dégage 9,38 MdsUSD de bénéfice avant impôts au T1.
- Unicredit dégage 3,2 MdsEUR de bénéfice net au T1.
- Anheuser-Busch Inbev publie une légère croissance organique des volumes au T1.
- Rheinmetall dégage un chiffre d'affaires du T1 de 1,938 milliard d'euros, en hausse de 7,7%.
- Hugo Boss dépasse les prévisions de résultat trimestriel malgré l'incertitude géopolitique.
- Geberit affiche un résultat net en hausse au premier trimestre malgré un repli du chiffre d'affaires.
- Banco de Sabadell confirme ses objectifs pour 2026.
- Vodafone va racheter la part de CK Hutchison dans leur coentreprise VodafoneThree pour 4,3 MdsGBP.
- Une commission parlementaire suisse poursuivra ses délibérations sur les règles de fonds propres d'UBS en août.
- Shell fait pression sur l'UE concernant les normes de durabilité de l'hydrogène vert, selon le FT.
- Theon va racheter 80% du capital de Merio.
- Uber et Ahold Delhaize renforcent leur partenariat pour développer la livraison de courses à la demande.
- BE Semiconductor va rembourser 175 millions d'euros d'obligations convertibles.
- CSG exprime son ferme désaccord face aux conclusions du rapport Hunterbrook.
- OC Oerlikon émet 200 millions de francs suisses d'obligations de premier rang.
- Les principales publications du jour : HSBC, Anheuser-Busch Inbev, Ferrari, Novonesis, BioNTech, Geberit, Banco BPM, Raiffeisen Bank, Covestro, Logitech…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Pinterest (+15,5%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : Duolingo (-13,5%), Fabrinet (-11,7%), ON Semiconductor (-4%), Palantir (-2,7%), Vertex (-1,1%)…
- eBay va "étudier soigneusement" l'offre de GameStop. Par ailleurs, Michael Burry solde l'intégralité de sa position sur GameStop après l'annonce de l'accord avec eBay.
- Amazon lance sa propre offre logistique, concurrente des géants du secteur.
- Apple envisage de solliciter Intel et Samsung pour produire ses puces aux Etats-Unis, selon Bloomberg.
- Anthropic et Fidelity National Information Services développent un agent IA destiné à aider les banques à lutter contre la criminalité financière.
- Google annonce de nouvelles intégrations pour Chrome Enterprise dans le secteur de la santé.
- The Gap annonce le décès de sa cofondatrice Doris Fisher.
- Les principales publications du jour : AMD, Arista Networks, Shopify, Pfizer, Duke Energy, KKR & Co., Emerson Electric, Marathon Petroleum, Energy Transfer, Lumentum Holdings, TransDigm Group, Strategy…
D'Asie et d'ailleurs
- Westpac affiche une hausse de son bénéfice ajusté et de son produit net bancaire au premier semestre fiscal.
- Wesfarmers et Built Group créent la coentreprise Built Living.
- Les principales publications du jour : Itaú Unibanco, Westpac Banking, Larsen & Toubro…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La véritable raison pour laquelle certaines entreprises s'installent aux Etats-Unis (Klement on Investing).
- David Sacks, le populiste du capital-risque (The Atlantic).
- D’HugoDécrypte à MyBetterSelf : la bande de Sciences Po qui a préféré Insta à l’ENA (Revue21).
- Pourquoi le bleu céruléen est si difficile à créer (National Geographic).
- La Norvège rejoint l'alliance Pax Silica, qui vise à contrer la Chine (Semafor).
- Comment BookTok est en train de transformer Hollywood (Axios).
- L’intelligence artificielle est-elle en train de casser Internet ? (Le Grand Continent).
- Que comprend le prix d'un gallon d'essence aux USA ? (The Conversation).
- Les guerres culturelles à l’américaine arrivent en France (Bloomberg)
- Les jeunes hommes se détournent de Donald Trump (The Economist)