En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Elis confirme l'ensemble de ses objectifs financiers de 2026.
    • Bénéteau confirme ses prévisions si la situation se normalise au Moyen-Orient.
    • Vicat robuste au premier trimestre grâce aux Amériques et à l'Afrique.
  • LVMH préparerait un recentrage inédit de son portefeuille, selon le FT.
  • STMicroelectronics vise plus de 3 milliards de dollars de revenus cumulés dans le secteur spatial face à l'essor des satellites LEO.
  • JCDecaux, Carrefour, Carmila et Unlimitail renforcent leur alliance dans le média retail
  • Saint-Gobain finalise sa sortie de la distribution au Brésil.
  • Sanofi investit 294 MUSD pour agrandir son centre d'excellence en IA à Toronto.
  • Alstom va moderniser le métro m2 de Lausanne avec un nouveau système CBTC et une mise à niveau de la flotte à mi-vie.
  • Vinci lance une augmentation de capital pour ses salariés à l'international.
  • Sodexo signe un contrat pour la gestion des installations de Rio Tinto dans la région de Pilbara, en Australie.
  • Derichebourg signe un contrat en vue d'acquérir Scholz Recycling.
  • La FDA accepte l'amendement au protocole de l'étude sur le cancer de la tête et du cou de Nanobiotix.
  • Abivax annonce le rachat des Certificats de Royalties et les modalités définitives de l'émission de 45 MUSD d'ADS.
  • Cellectis publiera ses résultats financiers du premier trimestre le 11 mai 2026.
  • Les principales publications du jour : AXA, JCDecaux, Rubis, Trigano, Viridien, Oeneo, NRJ Group, Figeac Aéro, Selectirente, Bonduelle, Omer-Decugis, Herige, Fermentalg, Sequans Communications, Icape Holding, BroadpeakLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • HSBC dégage 9,38 MdsUSD de bénéfice avant impôts au T1.
    • Unicredit dégage 3,2 MdsEUR de bénéfice net au T1.
    • Anheuser-Busch Inbev publie une légère croissance organique des volumes au T1.
    • Rheinmetall dégage un chiffre d'affaires du T1 de 1,938 milliard d'euros, en hausse de 7,7%.
    • Hugo Boss dépasse les prévisions de résultat trimestriel malgré l'incertitude géopolitique.
    • Geberit affiche un résultat net en hausse au premier trimestre malgré un repli du chiffre d'affaires.
    • Banco de Sabadell confirme ses objectifs pour 2026.
  • Vodafone va racheter la part de CK Hutchison dans leur coentreprise VodafoneThree pour 4,3 MdsGBP.
  • Une commission parlementaire suisse poursuivra ses délibérations sur les règles de fonds propres d'UBS en août.
  • Shell fait pression sur l'UE concernant les normes de durabilité de l'hydrogène vert, selon le FT.
  • Theon va racheter 80% du capital de Merio.
  • Uber et Ahold Delhaize renforcent leur partenariat pour développer la livraison de courses à la demande.
  • BE Semiconductor va rembourser 175 millions d'euros d'obligations convertibles.
  • CSG exprime son ferme désaccord face aux conclusions du rapport Hunterbrook.
  • OC Oerlikon émet 200 millions de francs suisses d'obligations de premier rang.
  • Les principales publications du jour : HSBC, Anheuser-Busch Inbev, Ferrari, Novonesis, BioNTech, Geberit, Banco BPM, Raiffeisen Bank, Covestro, Logitech

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures