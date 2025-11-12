En France
Annonces importantes
- Luca de Meo a failli prendre les commandes de LVMH avant de filer chez Kering, selon La Lettre. LVMH qui entre au capital de la Manufacture La Joux-Perret en Suisse.
- Veolia remporte 700 MAUD de contrats en Australie.
- TotalEnergies conclut un accord avec Google pour l'approvisionnement en énergie renouvelable de ses centres de données dans l'Ohio.
- Spie rachète le spécialiste allemand des systèmes audiovisuels PIK.
- Pluxee conteste les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement brésilien sur le programme PAT, qu’elle juge déséquilibrées et contraires aux discussions préalables, et envisage une action en justice pour en contester l’application. Edenred est aussi concernée.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics, acteur majeur du négoce de matériaux du Sud-Ouest.
- DBV Technologies a procédé à la dernière visite du dernier patient dans l'essai clinique de phase III avec le patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides.
- Adocia a déposé le brevet d’une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l’obésité.
- Abionyx discute d'un gros partenariat avec l'IHU SEPSIS.
- NFL Biosciences attend des données additionnelles sur NFL-101 en décembre et en janvier.
- Les principales publications du jour : Viel…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour
- BAE Systems confirme ses prévisions pour l'exercice 2025.
- Bayer publie un bénéfice ajusté au troisième trimestre qui dépasse les prévisions du marché.
- Infineon confiant pour ses systèmes dédiés à l'IA en 2026.
- EON enregistre une perte nette au troisième trimestre.
- RWE publie un Ebitda ajusté à neuf mois supérieur aux attentes.
- Alcon affiche un bénéfice net en baisse au troisième trimestre et confirme ses objectifs annuels.
- Brenntag prévoit que son bénéfice net pour 2025 se situera dans la fourchette basse de ses prévisions.
- Jenoptik prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires et une marge EBITDA dans la fourchette basse de ses prévisions.
- Ypsomed affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Novo Nordisk réduit de 37% le prix du Wegovy en Inde.
- Equinor finalise la vente de 40% de ses parts dans un champ pétrolier brésilien.
- ABN Amro va acquérir la banque NIBC de Blackstone pour 960 millions d'euros.
- Electrolux Professional va racheter le groupe américain Royal Range, spécialisé dans les équipements de cuisine.
- Leonardo exerce ses droits de souscription pour une participation dans Avio.
- Naturgy signe un accord de 300 millions de dollars avec la BEI pour moderniser les réseaux électriques au Panama.
- Standard Chartered envisage la réouverture d'une banque privée suisse.
- Sika émet 600 MCHF d'obligations en trois tranches.
- Les principales publications du jour : Infineon, EON, Experian, Alcon, RWE, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane, SSE, ABN Amro…
D'Amérique du Nord
- La Maison Blanche chercherait à limiter le pouvoir actionnarial des sociétés de conseil et des fonds indiciels comme BlackRock, selon le WSJ.
- AMD a présenté hier soir sa stratégie de moyen terme. Le titre prenait 4% hors séance.
- Eli Lilly rompt avec le régime de prestations pharmaceutiques de CVS Health pour ses employés, après que CVS a retiré le médicament amaigrissant de Lilly au profit du rival Wegovy de Novo Nordisk.
- Microsoft va investir 10 milliards de dollars au Portugal.
- Parker-Hannifin va racheter Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin de développer son activité sur le marché des pièces de rechange.
- Fedex a bondi de 5,5% hier après des commentaires positifs de son directeur financier sur les perspectives de fin d'année.
- Coinbase met fin aux négociations avec BVNK pour un rachat à 2 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : Cisco Systems, TransDigm, Manulife Financial, Loblaw, Copart, Flutter, Tencent Music, Circle, GlobalFoundries…
D'Asie et d'ailleurs
- Volkswagen et Xpeng prévoient le lancement en 2026 d'un SUV électrique fabriqué en Chine.
- Elliott détient une participation de 3,51% dans Sumitomo Realty.
- Sony annonce la commercialisation au Japon du modèle PlayStation 5 au prix de 55 000 yens (environ 307 EUR).
- Adani Enterprises lance une augmentation de capital de 2,8 milliards de dollars.
- com a enregistré un bond de 60% de ses commandes lors de la journée des célibataires, ce qui impressionne peu le marché (+1,4% à Hong Kong).
- Les principales publications du jour : Hon Hai Precision, Singapore Telecommunications, Hindustan Aeronautics, Bridgestone, ORIX, Tata Steel, ASICS…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les récessions sont de plus en plus rares, et c'est destabilisant (The Economist, en anglais).
- Le panache des résistants du Bugey en 1943 (Historia).
- Pourquoi plus personne n'a confiance dans les médias ? (Harper's, en anglais).
- "Nous vivons un moment 1939" : Pete Hegseth prépare l’industrie américaine à la guerre (Le Grand Continent).
- La Fed ferait bien de faire son autocritique de temps en temps (Conversable Economist, en anglais, chipé à FT Alphaville).
- La nouvelle guerre des métaux fait rage (Mediapart).
- Le Grokipedia de Musk est ridicule, mais c'est un aperçu de l'avenir (Intelligencer, en anglais).
- Pourquoi tout se transforme-t-il en casino ? (The Honest Broker, en anglais).
- Vous n'imaginez pas les excuses que sont capables d'utiliser les avocats après un flagrant délit d'utilisation de l'IA (Ars Technica, en anglais).
- Aux USA, l'origine du "Jour des anciens combattants" (National Geographic, en anglais).