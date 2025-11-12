Nouveau déluge de records en bourse

Le Dow Jones, le Footsie, le TOPIX, le KOSPI, le STOXX Europe 600… Les indices boursiers continuent à se balader en terra incognita en dépit des doutes sur la solidité des matériaux qui composent la fusée haussière IA. Même la méforme de Nvidia n'a pas entamé l'enthousiasme des investisseurs. Finalement, le métier de vendeur à découvert est peut-être encore pire que celui de premier ministre français ou de psy d'Elon Musk.