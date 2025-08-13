Bourse : Porsche se voit dans la défense, Cava coule et licorne IA indienne

Porsche SE abaisse ses prévisions annuelles, Vestas déçoit au T2, E.ON et Brenntag confirment leurs objectifs 2025. En Amérique du Nord, SimilarWeb bondit après ses résultats, Cava décroche, et Exxon envisage un investissement majeur à Trinidad. En Asie, CK Infrastructure se positionne pour reprendre Thames Water, tandis que Fractal Analytics prépare son IPO à Bombay.