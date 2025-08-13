En France

Annonces importantes (et moins importantes…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  Résultats des entreprises
    • Porsche Automobil révise à la baisse ses prévisions annuelles et ambitionne de renforcer sa présence dans la défense.
    • Le bénéfice d'exploitation de Vestas au deuxième trimestre est inférieur aux prévisions.
    • EON confirme ses prévisions de bénéfices pour 2025 avec une augmentation de 13% de l'EBITDA.
    • TUI affiche une T3 fiscal record mais l'été est plus difficile.
    • Straumann pénalisé par le franc fort.
    • Formycon a connu une baisse des ventes et une augmentation des pertes au premier semestre 2025.
    • ThyssenKrupp Nucera annonce une perte trimestrielle inattendue mais confirme ses prévisions.
    • Brenntag confirme les prévisions de bénéfice de base pour 2025 qu'elle avait réduites en juillet.
    • Le CA de Renk augmente plus que prévu au deuxième trimestre.
    • La marge d'Ebitda de Jenoptik atteindra la moitié inférieure de la fourchette des prévisions précédentes 2025.
    • Demant publie des résultats inférieurs aux attentes au T2.
    • Evoke affiche un bénéfice intérimaire ajusté avant impôts.
  • General Atlantic, actionnaire de ProSiebenSat, opte pour l'offre tchèque de PPF et renonce à celle de MFE, a appris Reuters.
  • Daimler, AB Volvo et d'autres constructeurs de camions poursuivent la Californie pour bloquer les règles en matière d'émissions.
  • De Beers (Anglo American) annonce, avec son partenaire Endiama, la découverte d'un champ de kimberlite en Angola.
  • KKR estime que l'offre de reprise d'Assura est caduque.
  • Des dirigeants d'Evolution AB filmés pendant qu'ils expliquaient leur business dans des pays interdits, selon Bloomberg.
  • Stadler Rail reçoit une commande de trains de la part du danois Lokaltog.
  • Avolta signe un contrat de 12 ans à l'aéroport international de San Jose.
  • Meyer Burger obtient un nouveau report de publication.
  • Les actions Airesis quitteront la cote en novembre.
D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels :SimilarWeb (+21%)...
  • Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Cava (-22%), CoreWeave (-10,4%)…
  • Perplexity offre 34,5 milliards de dollars à Alphabet pour racheter le navigateur Google Chrome.
  • Advent propose 43,50 USD par action pour racheter Sapiens.
  • Exxon pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars s'il trouve du pétrole et du gaz à Trinidad.
  • Figma et Motiff parviennent à un accord global dans le cadre d'un litige portant sur la protection de la propriété intellectuelle.
  • Les groupes autochtones du Canada sont en pourparlers avec Cenovus en vue d'une prise de participation de 2 milliards de dollars canadiens dans MEG Energy, révèle Bloomberg.
  • Brown & Brown rachète les actifs de Tire Shield.
  • Le Texas poursuit Eli Lilly pour avoir prétendument corrompu des prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments..
  • AbbVie annonce un investissement de 195 millions de dollars pour développer la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs aux Etats-Unis.
  • Air Canada demande l'intervention du gouvernement alors que les négociations avec les agents de bord sont dans l'impasse.
D'Asie et d'ailleurs

