En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les actions Touax passent sur Euronext Growth.
- BD Multimedia devient Tractial (mnémo fut ALTRA).
- Eagle Football se fait prêter Adam Karabec par le Sparta Prague pour une saison.
- Néovacs lève 0,25 MEUR via des OCEANE-BSA.
- Les principales publications du jour : Innelec… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Porsche Automobil révise à la baisse ses prévisions annuelles et ambitionne de renforcer sa présence dans la défense.
- Le bénéfice d'exploitation de Vestas au deuxième trimestre est inférieur aux prévisions.
- EON confirme ses prévisions de bénéfices pour 2025 avec une augmentation de 13% de l'EBITDA.
- TUI affiche une T3 fiscal record mais l'été est plus difficile.
- Straumann pénalisé par le franc fort.
- Formycon a connu une baisse des ventes et une augmentation des pertes au premier semestre 2025.
- ThyssenKrupp Nucera annonce une perte trimestrielle inattendue mais confirme ses prévisions.
- Brenntag confirme les prévisions de bénéfice de base pour 2025 qu'elle avait réduites en juillet.
- Le CA de Renk augmente plus que prévu au deuxième trimestre.
- La marge d'Ebitda de Jenoptik atteindra la moitié inférieure de la fourchette des prévisions précédentes 2025.
- Demant publie des résultats inférieurs aux attentes au T2.
- Evoke affiche un bénéfice intérimaire ajusté avant impôts.
- General Atlantic, actionnaire de ProSiebenSat, opte pour l'offre tchèque de PPF et renonce à celle de MFE, a appris Reuters.
- Daimler, AB Volvo et d'autres constructeurs de camions poursuivent la Californie pour bloquer les règles en matière d'émissions.
- De Beers (Anglo American) annonce, avec son partenaire Endiama, la découverte d'un champ de kimberlite en Angola.
- KKR estime que l'offre de reprise d'Assura est caduque.
- Des dirigeants d'Evolution AB filmés pendant qu'ils expliquaient leur business dans des pays interdits, selon Bloomberg.
- Stadler Rail reçoit une commande de trains de la part du danois Lokaltog.
- Avolta signe un contrat de 12 ans à l'aéroport international de San Jose.
- Meyer Burger obtient un nouveau report de publication.
- Les actions Airesis quitteront la cote en novembre.
- Les principales publications du jour : EON SE, Prudential Plc, Straumann, PKO Bank Polski, Vestas, Porsche Automobil Holding, Hidroelectrica, ICA Gruppen, Brenntag…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels :SimilarWeb (+21%)...
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Cava (-22%), CoreWeave (-10,4%)…
- Perplexity offre 34,5 milliards de dollars à Alphabet pour racheter le navigateur Google Chrome.
- Advent propose 43,50 USD par action pour racheter Sapiens.
- Exxon pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars s'il trouve du pétrole et du gaz à Trinidad.
- Figma et Motiff parviennent à un accord global dans le cadre d'un litige portant sur la protection de la propriété intellectuelle.
- Les groupes autochtones du Canada sont en pourparlers avec Cenovus en vue d'une prise de participation de 2 milliards de dollars canadiens dans MEG Energy, révèle Bloomberg.
- Brown & Brown rachète les actifs de Tire Shield.
- Le Texas poursuit Eli Lilly pour avoir prétendument corrompu des prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments..
- AbbVie annonce un investissement de 195 millions de dollars pour développer la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs aux Etats-Unis.
- Air Canada demande l'intervention du gouvernement alors que les négociations avec les agents de bord sont dans l'impasse.
- Les principales publications du jour : Cisco Systems, Venture Global, Hydro One Limited, Coherent Corp…
D'Asie et d'ailleurs
- CK Infrastructure Holdings s'impose comme le principal candidat à la reprise de Thames Water et pourrait prendre le contrôle du plus grand fournisseur d'eau britannique dans les semaines à venir, rapporte The Times.
- Commonwealth Bank of Australia affiche une hausse de ses bénéfices en espèces et de son chiffre d'affaires pour le second semestre de l'exercice fiscal.
- Fractal Analytics, première licorne indienne dans le domaine de l'IA, a déposé une demande d'introduction en bourse à Bombay sur la base d'une valorisation qui pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : Tencent Holdings, Kweichow Moutai, Suncorp, China United Network, CK Infrastructure, ASUSTeK, Samsung Life Insurance, Lenovo …
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
