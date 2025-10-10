En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Le chancelier allemand pousse Bruxelles à revoir sa politique sur la fin de la voiture thermique.
  • Les livraisons consolidées de Stellantis au troisième trimestre sont estimées à 1,3 million d'unités, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente.
  • Airbus confiant dans une forte hausse des services aéronautiques avec la croissance des flottes.
  • GTT enregistre une commande du chantier naval Hanwha Ocean.
  • Voltalia démarre la production à Clifton au Royaume-Uni.
  • MyHotelMatch obtient un accord pour la restructuration de sa dette.
  Les principales publications du jour : Wallix, Amoeba, Valbiotis, Spineguard, Odyssée Technologies

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • S&P relève la note d'Unicredit à "A-" avec perspective stable.
  • Le procès en diffamation de Drake contre Universal Music Group à propos de "Not Like Us" de Kendrick Lamar est rejeté.
  • AstraZeneca porte à 4,5 milliards de dollars l'investissement dans son usine de fabrication en Virginie (USA).
  • Havas va procéder à un regroupement d'actions.
  • Le directeur général intérimaire de Coloplast, Lars Rasmussen, quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale du 4 décembre, mais restera en poste jusqu'à la nomination de son successeur qui reste à trouver.
  • Le président de Demant, Niels Christiansen, ne se représentera pas au conseil d'administration lors de l'assemblée générale de mars 2026, et le groupe a lancé la recherche de son successeur.
  • Les Etats-Unis autorisent Shell et Trinidad à exploiter un gisement de gaz vénézuélien.
  • Italgas commence à céder les actifs gaziers de 2i Rete aux soumissionnaires retenus.
  • ISS remporte un contrat de services intégrés en Turquie.
  • Idorsia annonce une augmentation de capital et confirme ses objectifs 2025.
  • KMC Properties reçoit une offre de rachat de Bekken Invest.
  • Le groupe Bellevue vend son unité Adbodmer à ses dirigeants.
  • Leclanché décroche un contrat dans le domaine des batteries.
  • Les principales publications du jour : Porsche AG, Hays, Tryg

D'Amérique du Nord

  • La Chine prend des mesures douanières musclées à l'encontre des puces d'IA de Nvidia, selon le FT.
  • L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak prend des postes de conseiller chez Microsoft et Anthropic, selon le FT.
  • Apple devrait élargir le rôle de certains de ses cadres supérieurs en réponse au départ imminent de Jeff Williams, son directeur des opérations, selon Bloomberg.
  • Ford Motor renonce à un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7 500 USD sur les locations de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale. General Motors avait fait la même chose la veille.
  • Instagram explore la possibilité d'une application TV dédiée à la vidéo, selon Bloomberg.
  • Salesforce finalise le rachat d'Apromore.
  • Brookfield Wealth Solutions annonce la réalisation d'un split d'actions à raison de trois pour deux.
  • CenterPoint Energy annonce que son CEO Jason P. Wells a été nommé président du conseil d'administration.
  • Evommune dépose une demande d'introduction en bourse.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie

  • Seven & I souffre après la révision en baisse de ses perspectives annuelles.
  • Samsung Electronics grimpe de 5% pour la reprise des actions en Corée du Sud après les séances fériées, rattrapant son retard sur le secteur.
  • Les principales publications du jour : Zhaojin Mining Industry

Le reste de l'agenda mondial des publications

