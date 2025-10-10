En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le chancelier allemand pousse Bruxelles à revoir sa politique sur la fin de la voiture thermique.
- Les livraisons consolidées de Stellantis au troisième trimestre sont estimées à 1,3 million d'unités, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente.
- Airbus confiant dans une forte hausse des services aéronautiques avec la croissance des flottes.
- GTT enregistre une commande du chantier naval Hanwha Ocean.
- Voltalia démarre la production à Clifton au Royaume-Uni.
- MyHotelMatch obtient un accord pour la restructuration de sa dette.
- Les principales publications du jour : Wallix, Amoeba, Valbiotis, Spineguard, Odyssée Technologies… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- S&P relève la note d'Unicredit à "A-" avec perspective stable.
- Le procès en diffamation de Drake contre Universal Music Group à propos de "Not Like Us" de Kendrick Lamar est rejeté.
- AstraZeneca porte à 4,5 milliards de dollars l'investissement dans son usine de fabrication en Virginie (USA).
- Havas va procéder à un regroupement d'actions.
- Le directeur général intérimaire de Coloplast, Lars Rasmussen, quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale du 4 décembre, mais restera en poste jusqu'à la nomination de son successeur qui reste à trouver.
- Le président de Demant, Niels Christiansen, ne se représentera pas au conseil d'administration lors de l'assemblée générale de mars 2026, et le groupe a lancé la recherche de son successeur.
- Les Etats-Unis autorisent Shell et Trinidad à exploiter un gisement de gaz vénézuélien.
- Italgas commence à céder les actifs gaziers de 2i Rete aux soumissionnaires retenus.
- ISS remporte un contrat de services intégrés en Turquie.
- Idorsia annonce une augmentation de capital et confirme ses objectifs 2025.
- KMC Properties reçoit une offre de rachat de Bekken Invest.
- Le groupe Bellevue vend son unité Adbodmer à ses dirigeants.
- Leclanché décroche un contrat dans le domaine des batteries.
- Les principales publications du jour : Porsche AG, Hays, Tryg…
D'Amérique du Nord
- La Chine prend des mesures douanières musclées à l'encontre des puces d'IA de Nvidia, selon le FT.
- L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak prend des postes de conseiller chez Microsoft et Anthropic, selon le FT.
- Apple devrait élargir le rôle de certains de ses cadres supérieurs en réponse au départ imminent de Jeff Williams, son directeur des opérations, selon Bloomberg.
- Ford Motor renonce à un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7 500 USD sur les locations de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale. General Motors avait fait la même chose la veille.
- Instagram explore la possibilité d'une application TV dédiée à la vidéo, selon Bloomberg.
- Salesforce finalise le rachat d'Apromore.
- Brookfield Wealth Solutions annonce la réalisation d'un split d'actions à raison de trois pour deux.
- CenterPoint Energy annonce que son CEO Jason P. Wells a été nommé président du conseil d'administration.
- Evommune dépose une demande d'introduction en bourse.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie
- Seven & I souffre après la révision en baisse de ses perspectives annuelles.
- Samsung Electronics grimpe de 5% pour la reprise des actions en Corée du Sud après les séances fériées, rattrapant son retard sur le secteur.
- Les principales publications du jour : Zhaojin Mining Industry…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le rallye de l'or peut-il continuer ? (UBS).
- Cette banque centrale dit ce que la Réserve fédérale ne dit pas (Axios, en anglais).
- L'Ave Maria d'Intel pour reconquérir sa position dominante sur le marché des puces (Wired, en anglais).
- L'énigme de l'idiot savant (Aeon, en anglais).
- Donald Trump va-t-il se voir décerner le prix Nobel de la paix ? (Le Grande Continent).