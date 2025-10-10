Bourse : pression politique sur l'auto, envol de Stellantis, optimisme d'Airbus, méga-investissement d'AstraZeneca

La journée démarre avec une pression politique européenne : le chancelier allemand appelle Bruxelles à revoir sa position sur la fin de la voiture thermique, un dossier clé pour l'industrie auto. Dans ce contexte, Stellantis affiche des livraisons en hausse de 13% au troisième trimestre, tandis qu'Airbus se montre optimiste sur la croissance de ses services aéronautiques grâce à l'expansion des flottes. Enfin, sur la scène internationale, AstraZeneca va investir 4,5 milliards de dollars dans une usine en Virginie, marquant une étape stratégique pour son développement industriel aux États-Unis.