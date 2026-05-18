En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Publicis annonce l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour près de 2,2 milliards de dollars.
  • Ipsen présente des résultats de phase II avec la corabotase concernant les rides glabellaires. Pa ailleurs, le laboratoire lance un nouveau programme de rachat d'actions.
  • Pierre & Vacances a fait état d'une fuite de données concernant 1,6 million de réservations sur une plateforme de sa filiale Maeva.
  • Nanobiotix présente de nouvelles données dans le cancer du poumon à l'ESTRO.
  • Lucibel fait entrer des actionnaires tiers à hauteur de 28% de sa filiale Procédés Hallier.
  • Capital B continue à acquérir des bitcoins.
  • Sirius Media va regrouper ses actions.
  • Sensorion change de directeur général.
  • Les principales publications du jour : Banijay, Pet Service, BigBen, NaconLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Mercedes n'exclut pas une diversification dans l'industrie de défense
  • ASML a signé un contrat avec la société indienne Tata Electronics pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde.
  • BASF réduit sa participation à 25,49% dans Harbour Energy, contre 34,98% précédemment.
  • Ryanair se dit "de plus en plus confiante" quant à l'absence de perturbation de l'approvisionnement en kérosène.
  • Sonova mise sur ses nouveaux lancements pour doper ses résultats annuels.
  • Hays nomme Mark Dearnley au poste de Directeur Général avec effet immédiat.
  • Intact Financial sognerait à une offre sur Hiscox.
  • EQT cède sa participation résiduelle dans Enity Holding.
  • Le Pluvicto de Novartis réduit de 58% le risque de progression du PSA dans le cancer de la prostate.
  • La Fed met fin aux mesures disciplinaires contre UBS et Credit Suisse.
  • OHB aurait sollicité des banques supplémentaires pour une augmentation de capital d'un milliard d'euros, selon Bloomberg.
  • Prudential Plc repositionne ses activités en Inde via une prise de contrôle de Bharti Life Insurance.
  • BP Plc va réduire ses effectifs dans le négoce de gaz par gazoduc pour se concentrer sur le GNL.
  • International Consolidated Airlines lance un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
  • Glenstone envisage une offre d'achat ferme en numéraire sur Alternative Income REIT.
  • Klarabo va fusionner avec Sveafastigheter.
  • Les principales publications du jour : Orsted, Ryanair, Sonova

D'Amérique du Nord

  • NextEra et Dominion Energy seraient en pourparlers pour créer un géant américain des services publics de 400 milliards de dollars (selon le FT), avec un offre à 76 USD par action Dominion (selon Bloomberg).
  • Les gestions américaines ont publié leurs arbitrages du T1 2026. Parmi elles, Pershing Square (Bill Ackman) déclare avoir vendu Alphabet au profit de Microsoft.
  • Le DOJ enquête sur les valorisations d'un fonds de crédit privé de BlackRock, a appris Bloomberg.
  • KKR envisage la cession de l'opérateur de clubs privés The Bay Club, selon
  • Elliott aurait constitué une participation conséquente dans Bio-Rad Laboratories, selon le WSJ.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • La justice de Corée du Sud enjoint au syndicat de Samsung Electronics de ne pas contrarier la production.
  • Anglo American cède ses mines de charbon australiennes pour un montant allant jusqu'à 3,88 milliards de dollars.
  • CK Hutchison renonce à l'introduction en bourse de sa division télécoms.
  • Woodside Energy en hausse après l'accord d'INPEX pour l'acquisition d'une participation dans une coentreprise gazière offshore en Australie.
  • AstraZeneca versera un paiement d'étape de 155 millions de dollars à Daiichi Sankyo après les homologations américaines.
  • Brambles abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.
  • Santos annonce la première extraction de pétrole sur son site américain co-détenu avec Repsol.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures