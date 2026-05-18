En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Publicis annonce l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour près de 2,2 milliards de dollars.
- Ipsen présente des résultats de phase II avec la corabotase concernant les rides glabellaires. Pa ailleurs, le laboratoire lance un nouveau programme de rachat d'actions.
- Pierre & Vacances a fait état d'une fuite de données concernant 1,6 million de réservations sur une plateforme de sa filiale Maeva.
- Nanobiotix présente de nouvelles données dans le cancer du poumon à l'ESTRO.
- Lucibel fait entrer des actionnaires tiers à hauteur de 28% de sa filiale Procédés Hallier.
- Capital B continue à acquérir des bitcoins.
- Sirius Media va regrouper ses actions.
- Sensorion change de directeur général.
- Les principales publications du jour : Banijay, Pet Service, BigBen, Nacon… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Mercedes n'exclut pas une diversification dans l'industrie de défense
- ASML a signé un contrat avec la société indienne Tata Electronics pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde.
- BASF réduit sa participation à 25,49% dans Harbour Energy, contre 34,98% précédemment.
- Ryanair se dit "de plus en plus confiante" quant à l'absence de perturbation de l'approvisionnement en kérosène.
- Sonova mise sur ses nouveaux lancements pour doper ses résultats annuels.
- Hays nomme Mark Dearnley au poste de Directeur Général avec effet immédiat.
- Intact Financial sognerait à une offre sur Hiscox.
- EQT cède sa participation résiduelle dans Enity Holding.
- Le Pluvicto de Novartis réduit de 58% le risque de progression du PSA dans le cancer de la prostate.
- La Fed met fin aux mesures disciplinaires contre UBS et Credit Suisse.
- OHB aurait sollicité des banques supplémentaires pour une augmentation de capital d'un milliard d'euros, selon Bloomberg.
- Prudential Plc repositionne ses activités en Inde via une prise de contrôle de Bharti Life Insurance.
- BP Plc va réduire ses effectifs dans le négoce de gaz par gazoduc pour se concentrer sur le GNL.
- International Consolidated Airlines lance un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
- Glenstone envisage une offre d'achat ferme en numéraire sur Alternative Income REIT.
- Klarabo va fusionner avec Sveafastigheter.
- Les principales publications du jour : Orsted, Ryanair, Sonova…
D'Amérique du Nord
- NextEra et Dominion Energy seraient en pourparlers pour créer un géant américain des services publics de 400 milliards de dollars (selon le FT), avec un offre à 76 USD par action Dominion (selon Bloomberg).
- Les gestions américaines ont publié leurs arbitrages du T1 2026. Parmi elles, Pershing Square (Bill Ackman) déclare avoir vendu Alphabet au profit de Microsoft.
- Le DOJ enquête sur les valorisations d'un fonds de crédit privé de BlackRock, a appris Bloomberg.
- KKR envisage la cession de l'opérateur de clubs privés The Bay Club, selon
- Elliott aurait constitué une participation conséquente dans Bio-Rad Laboratories, selon le WSJ.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- La justice de Corée du Sud enjoint au syndicat de Samsung Electronics de ne pas contrarier la production.
- Anglo American cède ses mines de charbon australiennes pour un montant allant jusqu'à 3,88 milliards de dollars.
- CK Hutchison renonce à l'introduction en bourse de sa division télécoms.
- Woodside Energy en hausse après l'accord d'INPEX pour l'acquisition d'une participation dans une coentreprise gazière offshore en Australie.
- AstraZeneca versera un paiement d'étape de 155 millions de dollars à Daiichi Sankyo après les homologations américaines.
- Brambles abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.
- Santos annonce la première extraction de pétrole sur son site américain co-détenu avec Repsol.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les paris suspects se multiplient à Washington, et les autorités ont du mal à suivre le rythme (Wall Street Journal).
- Pourquoi le prix de l'essence est le chiffre le plus important de la politique américaine (Bloomberg).
- Est-il devenu impossible d'être premier ministre ? (Financial Times).
- Johann Chapoutot, l'historien du nazisme à tombeau ouvert (Revue21).
- Nos imaginaires sont-ils bloqués dans un futur des années 80 ? (L'ADN).
- Money for Nothing… Golden Age pour l'arbitrage ? (Net Interest).
- La Génération Z, mais il y a deux siècles (Aeon).
- Qu'est-ce qu'Andreessen Horowitz, le fonds de la tech qui dépense le plus pour peser sur les élections de mi-mandat ? (Le Grand Continent).
- Les conseillers de Trump craignent que la Chine ne s'en prenne à Taïwan dans les cinq prochaines années (Axios).
- Historique des thèmes et des paroles des chansons de l'Eurovision (Flowingdata).