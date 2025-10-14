En France

  • Michelin abaisse ses objectifs pour 2025, le marché américain est difficile.
  • Publicis voit sa croissance organique atteindre 5 à 5,5% cette année, contre 5% précédemment envisagé.
  • Airbus va ouvrir de nouvelles lignes d'assemblage en Chine et aux Etats-Unis pour sa famille vedette, l'A320neo.
  • Safran investit dans une nouvelle ligne d'assemblage du moteur d'avions LEAP au Maroc.
  • Moody's a réduit de stable à négative la perspective de la notation crédit Baa2 de Stellantis.
  • Hoffmann Green Cement valide l'usage de son béton décarboné pour des fondations d'éoliennes.
  • L'OPA sur Agrogénération est ouverte.
  • Mare Nostrum vend AT Patrimoine et boucle son recentrage.
  • Vergnet réalise plusieurs augmentations de capital.
Dans le vaste monde

D'Europe

  • Ericsson enregistre une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré un chiffre d'affaires en baisse.
  • BP Plc prévoit une hausse de la production de l'amont au troisième trimestre.
  • Givaudan publie des ventes trimestrielles proches des attentes du marché.
  • ABB développe des centres de données d'IA de nouvelle génération avec Nvidia.
  • ThyssenKrupp fixe au 20 octobre 2025 la date pour l'introduction en Bourse de TKMS.
  • TomTom dépasse les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.
  • Wisekey enregistre une hausse de ses revenus sur neuf mois.
  • Le vaccin contre le zona de GSK reçoit une approbation élargie en Chine.
  • Antares Vision nomme Fabio Forestelli au poste de directeur général.
D'Asie

  • Samsung Electronics a enregistré sa meilleure performance trimestrielle des trois dernières années au T3.
  • La production de cuivre de Rio Tinto au troisième trimestre a progressé de 10% sur un an. La production annuelle de cuivre se situera dans le haut de la fourchette, tandis que la production de fer sera dans le bas des prévisions.
  • BYD songe à l'Espagne pour implanter une nouvelle usine.
  • Astellas en échec en phase II avec son candidat dans le cancer du pancréas métastatique.
  • La directrice financière de Santos démissionne.
  • Les actions Pop Mart progressent en bourse après Tim Cook, directeur général d'Apple, a visité une exposition Labubu à Shanghai. On est peu de choses.
  • LG Electronics India a démarré sa cotation ce matin en Inde.
