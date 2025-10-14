Sur les marchés, l'art d'être offensif-défensif

Les investisseurs sont toujours tiraillés entre leur appétit pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA et leur instinct de survie, qui les pousse vers certains sanctuaires. Bilan des courses, la tech monte en même temps que l'or. La sinusoïde des relations commerciales entre Washington et Pékin a ramené de la volatilité sur des marchés qui avancent un peu dans le brouillard avec l'absence de statistiques économiques officielles aux Etats-Unis à cause du shutdown. C'est dans ce contexte que les premiers gros résultats trimestriels d'entreprises arrivent dès ce mardi.