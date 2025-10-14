En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Michelin abaisse ses objectifs pour 2025, le marché américain est difficile.
- Publicis voit sa croissance organique atteindre 5 à 5,5% cette année, contre 5% précédemment envisagé.
- Airbus va ouvrir de nouvelles lignes d'assemblage en Chine et aux Etats-Unis pour sa famille vedette, l'A320neo.
- Safran investit dans une nouvelle ligne d'assemblage du moteur d'avions LEAP au Maroc.
- Moody's a réduit de stable à négative la perspective de la notation crédit Baa2 de Stellantis.
- Hoffmann Green Cement valide l'usage de son béton décarboné pour des fondations d'éoliennes.
- L'OPA sur Agrogénération est ouverte.
- Mare Nostrum vend AT Patrimoine et boucle son recentrage.
- Vergnet réalise plusieurs augmentations de capital.
- Les principales publications du jour : Sidetrade, Foncière Inea, Ekinops, SMAIO, Mauna Kea…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Ericsson enregistre une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré un chiffre d'affaires en baisse.
- BP Plc prévoit une hausse de la production de l'amont au troisième trimestre.
- Givaudan publie des ventes trimestrielles proches des attentes du marché.
- ABB développe des centres de données d'IA de nouvelle génération avec Nvidia.
- ThyssenKrupp fixe au 20 octobre 2025 la date pour l'introduction en Bourse de TKMS.
- TomTom dépasse les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.
- Wisekey enregistre une hausse de ses revenus sur neuf mois.
- Le vaccin contre le zona de GSK reçoit une approbation élargie en Chine.
- Antares Vision nomme Fabio Forestelli au poste de directeur général.
- Les principales publications du jour : Schaeffler, Telekom Austria, Fraport, Bossard…
D'Amérique du Nord
- Apple lance son iPhone Air en Chine, avec des précommandes qui débuteront le 17 octobre.
- Google va consacrer plus de 15 milliards de dollars à la construction d'un centre de données dans le sud de l'Inde. Le groupe annonce par ailleurs l'arrivée de Nano Banana dans Google Search, Notebook et Photos.
- Leonardo DRS, la filiale américaine de Leonardo, et KNDS signent un accord d'association stratégique pour proposer un obusier automoteur haute performance à l'armée américaine.
- Les principales publications du jour : JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company, BlackRock, The Goldman Sachs Group, Citigroup, Domino's Pizza…
D'Asie
- Samsung Electronics a enregistré sa meilleure performance trimestrielle des trois dernières années au T3.
- La production de cuivre de Rio Tinto au troisième trimestre a progressé de 10% sur un an. La production annuelle de cuivre se situera dans le haut de la fourchette, tandis que la production de fer sera dans le bas des prévisions.
- BYD songe à l'Espagne pour implanter une nouvelle usine.
- Astellas en échec en phase II avec son candidat dans le cancer du pancréas métastatique.
- La directrice financière de Santos démissionne.
- Les actions Pop Mart progressent en bourse après Tim Cook, directeur général d'Apple, a visité une exposition Labubu à Shanghai. On est peu de choses.
- LG Electronics India a démarré sa cotation ce matin en Inde.
- Les principales publications du jour : Aeon, Tech Mahindra…
Le reste de l'agenda mondial des publications
Lectures
- L'IA remboursera-t-elle les dettes de l'Occident ? (Project Syndicate, en anglais).
- "Pour devenir riche, cliquez ici" : enquête chez ceux qui ont payé leur formation business en ligne (L'ADN).
- Entretien avec Kevin Warsh, prétendant à la présidence de la Fed (Barron's, en anglais).
- Neom, The Line : révélations sur l'échec du méga-projet de MbS (Intelligence Online).
- Les vendeurs à découvert accusent les investisseurs particuliers d'être à l'origine des pires rendements depuis 2020 (Financial Times, en anglais).
- Les flux satellites sont faciles à capter et peu protégés (Wired, en anglais).
- Hermès-LVMH : la fin de l’énigme Freymond, l’homme qui a fait disparaître 12 milliards (XXI).
- Que se passerait-il si OpenAI faisait faillite ? (The Economist, en anglais).
- Des trous dans le web (Aeon, en anglais).