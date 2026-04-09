En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Publicis remporte le contrat d'agence média de Microsoft au niveau mondial.
- Hausse des volumes sur Euronext en mars avec le regain de volatilité sur les marchés.
- Bouygues Construction remporte deux contrats dans les Caraïbes.
- GTT a reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering.
- JCDecaux a remporté un contrat publicitaire de longue durée pour le nouvel aéroport international Western Sydney, en Australie.
- Technip Energies remporte un contrat d'ingénierie et de services d'approvisionnement pour un projet au Vietnam.
- bioMérieux lance une solution de diagnostic moléculaire pour l’industrie pharmaceutique dédiée au dépistage rapide des mycoplasmes.
- Vallourec et Fervo Energy signent un accord d'approvisionnement.
- Un placement de 4,4% du capital d'Exosens a été réalisé à 64,40 EUR l'action, selon des sources de marché.
- Mercialys fait une acquisition près de Toulouse pour 18 MEUR.
- OVH signe son meilleur EBITDA semestriel depuis l'IPO.
- Plastivaloire lance son projet de transfert de cotation du marché réglementé Euronext vers Euronext Growth, qui devrait être effectif en juin.
- Voltalia lance une centrale solaire à Bolobedu en Afrique du Sud.
- Lumibird Medical annonce une acquisition en Asie-Pacifique.
- L'administrateur de Cabasse et Veom n'a reçu que des offres de reprise par cession et aucune par continuation, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires.
- Les principales publications du jour : Fleury Michon, Eurobio, Bio-UV, Cogra, LePermisLibre, Ecoslops… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Raiffeisen Bank propose de racheter son compatriote Addiko à 23,05 EUR par action.
- AMG Critical Materials boucle une augmentation de capital par placement accéléré à 34 EUR par action.
- Elliott Investment Management déclare une participation de 21,67% dans Integrated Diagnostics.
- Landis+Gyr finalise la cession de ses activités EMEA à Aurelius.
- Andritz prévoit d'atteindre 3,6 milliards d'euros de prises de commandes au T1.
- Skanska décroche un contrat de construction de 75 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.
- British American Tobacco nomme Dragos Constantinescu au poste de directeur financier.
- Temenos conclut un programme de rachat d'actions pour 100 millions de francs.
- Les principales publications du jour : Industrivärden AB…
D'Amérique du Nord
- Meta lance un nouveau modèle d'IA, le premier depuis sa restructuration.
- Walt Disney envisage de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les prochaines semaines, a appris le WSJ.
- Delta Air Lines s'attend à plus de 2 milliards de dollars de surcoûts de carburant jusqu'en juin en raison de la guerre en Iran.
- ISS recommande aux actionnaires de Warner Bros de voter contre les parachutes dorés lors de l'assemblée spéciale.
- AbbVie engage des poursuites judiciaires contre un programme de remises sur les médicaments jugé "obsolète".
- Exxon Mobil prévoit un repli d'environ 6% de sa production de pétrole au T1.
- Magna annonce la cession de ses activités d'éclairage et de systèmes de toiture.
- La Hongrie va acquérir des systèmes HIMARS (Lockheed Martin) pour 700 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Seven & I chute sur des rumeurs de reports de l'IPO américaine.
- Fast Retailing guide sur des prévisions plus élevées que prévu.
- BYD s'apprête à déployer son réseau de concessionnaires au Canada.
- Hyundai Motor déroute ses navires par l'Afrique face aux tensions dans le détroit d'Ormuz.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'équipe de Trump étudie des sanctions à l'encontre des pays de l'OTAN qui n'ont pas soutenu la guerre contre l'Iran (Wall Street Journal).
- Notre quête : ne pas résoudre le grand mystère du bitcoin (FT Alphaville).
- Le nouveau modèle d'Anthropic est une aubaine pour les hackers et une mine d'or pour l'entreprise (Intelligencer).
- Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise devient un média et chaque patron une star (The Economist).
- Comment les gérants réagissent-ils aux chocs géopolitiques ? (Klement on Investing).
- Le gouvernement des émotions au temps de l'IA (Le Grand Continent).
- Le grand effacement : comment le climat disparaît des médias et de la recherche scientifique (L'ADN).
- Le détroit d'Ormuz, cette merveille géologique (National Geographic).
- L'engouement de la génération Z pour l'IA s'estompe (Axios).