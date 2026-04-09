En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Publicis remporte le contrat d'agence média de Microsoft au niveau mondial.
  • Hausse des volumes sur Euronext en mars avec le regain de volatilité sur les marchés.
  • Bouygues Construction remporte deux contrats dans les Caraïbes.
  • GTT a reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering.
  • JCDecaux a remporté un contrat publicitaire de longue durée pour le nouvel aéroport international Western Sydney, en Australie.
  • Technip Energies remporte un contrat d'ingénierie et de services d'approvisionnement pour un projet au Vietnam.
  • bioMérieux lance une solution de diagnostic moléculaire pour l’industrie pharmaceutique dédiée au dépistage rapide des mycoplasmes.
  • Vallourec et Fervo Energy signent un accord d'approvisionnement.
  • Un placement de 4,4% du capital d'Exosens a été réalisé à 64,40 EUR l'action, selon des sources de marché.
  • Mercialys fait une acquisition près de Toulouse pour 18 MEUR.
  • OVH signe son meilleur EBITDA semestriel depuis l'IPO.
  • Plastivaloire lance son projet de transfert de cotation du marché réglementé Euronext vers Euronext Growth, qui devrait être effectif en juin.
  • Voltalia lance une centrale solaire à Bolobedu en Afrique du Sud.
  • Lumibird Medical annonce une acquisition en Asie-Pacifique.
  • L'administrateur de Cabasse et Veom n'a reçu que des offres de reprise par cession et aucune par continuation, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires.
  • Les principales publications du jour : Fleury Michon, Eurobio, Bio-UV, Cogra, LePermisLibre, EcoslopsLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Raiffeisen Bank propose de racheter son compatriote Addiko à 23,05 EUR par action.
  • AMG Critical Materials boucle une augmentation de capital par placement accéléré à 34 EUR par action.
  • Elliott Investment Management déclare une participation de 21,67% dans Integrated Diagnostics.
  • Landis+Gyr finalise la cession de ses activités EMEA à Aurelius.
  • Andritz prévoit d'atteindre 3,6 milliards d'euros de prises de commandes au T1.
  • Skanska décroche un contrat de construction de 75 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.
  • British American Tobacco nomme Dragos Constantinescu au poste de directeur financier.
  • Temenos conclut un programme de rachat d'actions pour 100 millions de francs.
  • Les principales publications du jour : Industrivärden AB

D'Amérique du Nord

  • Meta lance un nouveau modèle d'IA, le premier depuis sa restructuration.
  • Walt Disney envisage de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les prochaines semaines, a appris le WSJ.
  • Delta Air Lines s'attend à plus de 2 milliards de dollars de surcoûts de carburant jusqu'en juin en raison de la guerre en Iran.
  • ISS recommande aux actionnaires de Warner Bros de voter contre les parachutes dorés lors de l'assemblée spéciale.
  • AbbVie engage des poursuites judiciaires contre un programme de remises sur les médicaments jugé "obsolète".
  • Exxon Mobil prévoit un repli d'environ 6% de sa production de pétrole au T1.
  • Magna annonce la cession de ses activités d'éclairage et de systèmes de toiture.
  • La Hongrie va acquérir des systèmes HIMARS (Lockheed Martin) pour 700 millions de dollars.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • Seven & I chute sur des rumeurs de reports de l'IPO américaine.
  • Fast Retailing guide sur des prévisions plus élevées que prévu.
  • BYD s'apprête à déployer son réseau de concessionnaires au Canada.
  • Hyundai Motor déroute ses navires par l'Afrique face aux tensions dans le détroit d'Ormuz.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures