En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Publicis a légèrement relevé ses prévisions de croissance annuelle.
- Sodexo affiche ses ambitions avec son plan Shift & Grow 2030.
- Plastivaloire renoue avec les bénéfices au premier semestre.
- Le chiffre d'affaires de Catana recule à 119 MEUR sur 9 mois contre 128 MEUR un an plus tôt.
- Airbus et le Québec s'associent pour développer une version allongée de l'A220. Par ailleurs, l'avionneur est en discussions pour vendre davantage d'A330neo à Flynas et Condor, selon Bloomberg.
- Romain Spitzer, transfuge de LVMH Fragrance, est nommé directeur général de Bottega Veneta (Kering).
- Alstom remporte un contrat auprès de la CPTM pour le système de signalisation de la gare de triage de Mauá Norte au Brésil.
- GTT a reçu une commande de HD KSOE pour deux nouveaux méthaniers.
- Exail va livrer trois systèmes légers de lutte contre les mines à des clients européens.
- 2CRSi apporte une "réponse détaillée" aux allégations du rapport Grizzly Research du 18 juin 2026 (profitez-en pour lire notre interview du patron de Grizzly, si vous ne l'avez pas déjà fait).
- Latecoere sélectionné par Radia pour développer l’EWIS de WindRunner, le plus grand avion cargo au monde.
- Medincell étend sa dette de plus de trois ans et obtient 28 MEUR de nouveaux financements bancaires.
- Mauna Kea signe une convention d’avance en compte courant d’actionnaire de 4 MEUR.
- Les principales publications du jour: Publicis, DBV Technologies, Wallix, ATEME, Abéo, Pullup Entertainment, Fermentalg, Drone Volt.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) :
- ABB Ltd affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le groupe va par ailleurs racheter Rotork pour 503 GBX par action.
- Investor AB affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Nordea publie en ligne avec les attentes.
- SSE plc confirme ses prévisions de bénéfice net par action pour les exercices 2027 et 2030.
- Swedish Orphan Biovitrum relève ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2026.
- Frasers fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- Ocado bascule dans le rouge au premier semestre.
- QinetiQ Group confirme ses perspectives pour l'exercice 2027.
- Uber propose de racheter Delivery Hero pour une valeur de fonds propres de 14,8 milliards de dollars, soit 41,50 euros par action.
- ASML dispose d'une marge de manœuvre pour relever ses prix, selon son directeur financier.
- S&P confirme la note et la perspective d'UniCredit après le renforcement de sa participation dans Commerzbank.
- BP Plc cède la majorité des participations minoritaires de BP Ventures.
- Atlas Copco acquiert un fabricant chinois d'équipements de chauffage et de refroidissement.
- BAE Systems livre ses premiers canons dans le cadre d'un contrat gouvernemental de 61 millions de livres.
- CSG lance les travaux d'un complexe d'artillerie de 632 millions de dollars aux Etats-Unis.
- Le conseil d'administration de Recordati soutient l'OPA.
- Une filiale de BASF visée par une plainte aux Etats-Unis pour violation de brevets sur un herbicide de Syngenta.
- Les principales publications du jour: Atlas Copco, SSE, Experian, Telenor, Essity, Swedish Orphan Biovitrum, Diploma, Tele2.
D'Amérique du Nord
- Eli Lilly serait proche d'un rachat de la biotech spécialisée dans la maladie d'Alzheimer Ataibeckley.
- Nvidia va co-développer des robots IA pour la construction navale au Japon.
- United Airlines redoute un surcoût de 6 milliards de dollars lié au carburant pour 2025.
- Microsoft restructure sa division sécurité pour capter la demande en IA.
- Amazon lancera son service d'internet par satellite Leo en Afrique du Sud en 2027.
- Cadence lance un agent d'IA pour accélérer la conception de circuits imprimés et de puces.
- AirTrunk vise une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour un REIT à Singapour en septembre-octobre.
- Les principales publications du jour: UnitedHealth, General Electric, Netflix, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical, Prologis, State Street.
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC publié un bénéfice du T2 largement plus élevé que prévu.
- Samsung Electronics présente la technologie d'affichage Flex Titanium.
- BHP atteint ses objectifs de production pour l'exercice 2026 et publie ses perspectives pour 2027.
- Nvidia renforce son partenariat avec Toyota pour bâtir un écosystème de mobilité propulsé par l'IA.
- Hyundai Motor va racheter la participation résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics.
- Honda lancera la production de motos électriques au Vietnam dès septembre.
- Les principales publications du jour: TSMC.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Qu'est qui pourrait partir en cacahuète ? (FT Alphaville).
- Dans les coulisses de la course lancée par la Chine pour dépasser les supercars européennes (Wall Street Journal).
- Le paradoxe de Jevons semble toujours d'actualité (Klement on Investing).
- Le plus beau jeu d'aquarelles du temps de l'IA (Le Grand Continent).
- La grande course au capital (Zonebourse).
- Les erreurs des gourous de la finance (The Economist).
- Comment les magnats de la tech ont hacké l'entreprise traditionnelle (Project Syndicate).
- Substack, une plateforme à la conquête du Tout-Paris (Revue21).
- Certains indices boursiers gagnent 300% en un an, faut-il y aller ? (Zonebourse).
- Les civilisations de l’âge du bronze se sont-elles vraiment effondrées ? (CNRS).
- Comment la Côte d'Azur est devenue une destination de luxe pour l'élite (National Geographic).
- Pourquoi le Bahreïn et le Koweït sont devenus les cibles privilégiées de Téhéran (Foreign Policy).
- L'IA générative est un désastre technique (The Atlantic).