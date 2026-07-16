En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Publicis a légèrement relevé ses prévisions de croissance annuelle.
    • Sodexo affiche ses ambitions avec son plan Shift & Grow 2030.
    • Plastivaloire renoue avec les bénéfices au premier semestre.
    • Le chiffre d'affaires de Catana recule à 119 MEUR sur 9 mois contre 128 MEUR un an plus tôt.
  • Airbus et le Québec s'associent pour développer une version allongée de l'A220. Par ailleurs, l'avionneur est en discussions pour vendre davantage d'A330neo à Flynas et Condor, selon Bloomberg.
  • Romain Spitzer, transfuge de LVMH Fragrance, est nommé directeur général de Bottega Veneta (Kering).
  • Alstom remporte un contrat auprès de la CPTM pour le système de signalisation de la gare de triage de Mauá Norte au Brésil.
  • GTT a reçu une commande de HD KSOE pour deux nouveaux méthaniers.
  • Exail va livrer trois systèmes légers de lutte contre les mines à des clients européens.
  • 2CRSi apporte une "réponse détaillée" aux allégations du rapport Grizzly Research du 18 juin 2026 (profitez-en pour lire notre interview du patron de Grizzly, si vous ne l'avez pas déjà fait).
  • Latecoere sélectionné par Radia pour développer l’EWIS de WindRunner, le plus grand avion cargo au monde.
  • Medincell étend sa dette de plus de trois ans et obtient 28 MEUR de nouveaux financements bancaires.
  • Mauna Kea signe une convention d’avance en compte courant d’actionnaire de 4 MEUR.
  • Les principales publications du jourPublicisDBV TechnologiesWallixATEMEAbéoPullup EntertainmentFermentalgDrone Volt.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) :
    • ABB Ltd affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le groupe va par ailleurs racheter Rotork pour 503 GBX par action.
    • Investor AB affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
    • Nordea publie en ligne avec les attentes.
    • SSE plc confirme ses prévisions de bénéfice net par action pour les exercices 2027 et 2030.
    • Swedish Orphan Biovitrum relève ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2026.
    • Frasers fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
    • Ocado bascule dans le rouge au premier semestre.
    • QinetiQ Group confirme ses perspectives pour l'exercice 2027.
  • Uber propose de racheter Delivery Hero pour une valeur de fonds propres de 14,8 milliards de dollars, soit 41,50 euros par action.
  • ASML dispose d'une marge de manœuvre pour relever ses prix, selon son directeur financier.
  • S&P confirme la note et la perspective d'UniCredit après le renforcement de sa participation dans Commerzbank.
  • BP Plc cède la majorité des participations minoritaires de BP Ventures.
  • Atlas Copco acquiert un fabricant chinois d'équipements de chauffage et de refroidissement.
  • BAE Systems livre ses premiers canons dans le cadre d'un contrat gouvernemental de 61 millions de livres.
  • CSG lance les travaux d'un complexe d'artillerie de 632 millions de dollars aux Etats-Unis.
  • Le conseil d'administration de Recordati soutient l'OPA.
  • Une filiale de BASF visée par une plainte aux Etats-Unis pour violation de brevets sur un herbicide de Syngenta.
  • Les principales publications du jourAtlas CopcoSSEExperianTelenorEssitySwedish Orphan BiovitrumDiplomaTele2.

D'Amérique du Nord

  • Eli Lilly serait proche d'un rachat de la biotech spécialisée dans la maladie d'Alzheimer Ataibeckley.
  • Nvidia va co-développer des robots IA pour la construction navale au Japon.
  • United Airlines redoute un surcoût de 6 milliards de dollars lié au carburant pour 2025.
  • Microsoft restructure sa division sécurité pour capter la demande en IA.
  • Amazon lancera son service d'internet par satellite Leo en Afrique du Sud en 2027.
  • Cadence lance un agent d'IA pour accélérer la conception de circuits imprimés et de puces.
  • AirTrunk vise une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour un REIT à Singapour en septembre-octobre.
  • Les principales publications du jourUnitedHealthGeneral ElectricNetflixAbbott LaboratoriesIntuitive SurgicalPrologisState Street.

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC publié un bénéfice du T2 largement plus élevé que prévu.
  • Samsung Electronics présente la technologie d'affichage Flex Titanium.
  • BHP atteint ses objectifs de production pour l'exercice 2026 et publie ses perspectives pour 2027.
  • Nvidia renforce son partenariat avec Toyota pour bâtir un écosystème de mobilité propulsé par l'IA.
  • Hyundai Motor va racheter la participation résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics.
  • Honda lancera la production de motos électriques au Vietnam dès septembre.
  • Les principales publications du jourTSMC.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures