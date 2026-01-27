Argent, or, indices… les records s'accumulent

Les choses sérieuses commencent sur le front des résultats d'entreprises. La journée de mardi verra la publication de LVMH de ce côté-ci de l'Atlantique, et de UnitedHealth, Boeing, Texas Instruments ou General Motors de l'autre. De quoi détourner un peu l'attention des investisseurs des tensions autour du yen au Japon, en attendant la mise à jour de la politique monétaire de la Fed demain soir. Les indices et les métaux précieux restent au zénith.