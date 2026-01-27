En France

  • Airbus a enregistré 536 commandes nettes et 392 livraisons d'hélicoptères en 2025.
  • Ubisoft envisage de supprimer jusqu'à 200 postes à son siège en France.
  • ID Logistics affiche une croissance de ses revenus de 14,2% en 2025.
  • L'antitrust du Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
  • Pierrick Lefranc nommé vice-président exécutif opérations techniques et membre du comité exécutif d'Ipsen.
  • Vers un rapprochement d'OPmobility et de Hyundai Mobis dans l'éclairage.
  • OVH remporte le contrat du projet OCRE.
  • Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec le Groupe GSE.
  • Haffner Energy lance sa gamme d'unités industrielles C-iC.
  • Novacyt a remporté l'appel d'offres du partenariat pour l'approvisionnement du Sud-Ouest de Londres pour la fourniture de tests prénatals non invasifs.
  • Drone Volt signe un contrat avec Phoenix Tower.
  • Wallix lance One Console pour optimiser l'efficacité opérationnelle et simplifier la cybersécurité des entreprises et des organisations.
  • Advicenne obtient l’AMM et le remboursement pour Sibnayal dans l’ATRd aux Emirats Arabes Unis.
  • Capital B reconduit son programme d’augmentations de capital de type “ATM” avec TOBAM.
  • La cotation de Vergnet a été suspendue après l'annonce de la future liquidation judiciaire.
  Les principales publications du jour : LVMH (17h45), Lumibird, Poujoulat, SergeFerrari, Aramis, Memscap, Acteos, Invibes

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.
  • Anta Sports va racheter 29,06% de Puma SE à la famille Pinault pour 1,5 MdEUR, soit 35 EUR l'action.
  • Roche annonce des résultats positifs de phase II pour le CT-388 chez des patients obèses.
  • Pirelli a reçu une proposition de son actionnaire chinois Sinochem visant à mettre fin à un conflit de gouvernance qui frappe la société.
  • Gimv ne réalisera plus de nouveaux investissements dans le cadre de sa plateforme dédiée aux sciences de la vie.
  • Zinzino finalise l'acquisition d'It Works! dans le cadre d'une transaction de 30 millions de dollars.
  Les principales publications du jour : Atlas Copco, Sandvik, Logitech International, Sage Group

D'Amérique du Nord

