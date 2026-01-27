En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a enregistré 536 commandes nettes et 392 livraisons d'hélicoptères en 2025.
- Ubisoft envisage de supprimer jusqu'à 200 postes à son siège en France.
- ID Logistics affiche une croissance de ses revenus de 14,2% en 2025.
- L'antitrust du Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
- Pierrick Lefranc nommé vice-président exécutif opérations techniques et membre du comité exécutif d'Ipsen.
- Vers un rapprochement d'OPmobility et de Hyundai Mobis dans l'éclairage.
- OVH remporte le contrat du projet OCRE.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec le Groupe GSE.
- Haffner Energy lance sa gamme d'unités industrielles C-iC.
- Novacyt a remporté l'appel d'offres du partenariat pour l'approvisionnement du Sud-Ouest de Londres pour la fourniture de tests prénatals non invasifs.
- Drone Volt signe un contrat avec Phoenix Tower.
- Wallix lance One Console pour optimiser l'efficacité opérationnelle et simplifier la cybersécurité des entreprises et des organisations.
- Advicenne obtient l’AMM et le remboursement pour Sibnayal dans l’ATRd aux Emirats Arabes Unis.
- Capital B reconduit son programme d’augmentations de capital de type “ATM” avec TOBAM.
- La cotation de Vergnet a été suspendue après l'annonce de la future liquidation judiciaire.
- Les principales publications du jour : LVMH (17h45), Lumibird, Poujoulat, SergeFerrari, Aramis, Memscap, Acteos, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.
- Anta Sports va racheter 29,06% de Puma SE à la famille Pinault pour 1,5 MdEUR, soit 35 EUR l'action.
- Roche annonce des résultats positifs de phase II pour le CT-388 chez des patients obèses.
- Pirelli a reçu une proposition de son actionnaire chinois Sinochem visant à mettre fin à un conflit de gouvernance qui frappe la société.
- Gimv ne réalisera plus de nouveaux investissements dans le cadre de sa plateforme dédiée aux sciences de la vie.
- Zinzino finalise l'acquisition d'It Works! dans le cadre d'une transaction de 30 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : Atlas Copco, Sandvik, Logitech International, Sage Group…
D'Amérique du Nord
- Ford et General Motors seraient en pourparlers avec First Brands au sujet d'un financement de sauvetage, selon le FT.
- Micron Technology annonce un investissement de 24 milliards de dollars à Singapour sur 10 ans.
- Nike licencie 775 salariés aux États-Unis dans le cadre d'un plan de modernisation logistique. Par ailleurs, le groupe enquête sur une possible fuite de données après une revendication de cyberattaque.
- Meta va tester des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp, révèle TechCrunch.
- Exxon Mobil va lancer plusieurs projets de capture et de stockage du carbone (CSC) au Texas et en Louisiane.
- Nvidia lance des modèles d'IA pour les prévisions météorologiques.
- Les principales publications du jour : UnitedHealth, RTX Corporation, Texas Instruments, Boeing, NextEra, Union Pacific, HCA Healthcare, United Parcel Service, Northrop Grumman, Seagate Technology, General Motors …
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group devient la plus grosse capitalisation australienne en dépassant Commonwealth Bank of Australia.
- Les actionnaires de Fortescue approuvent l'acquisition d'Alta Copper.
- Kia et Hyundai reculent à Séoul après les nouvelles menaces de droits de douane de Trump visant la Corée du Sud.
- Zijin Mining rachète le canadien Allied Gold.
- Les principales publications du jour : Shin-Etsu Chemical, Asian Paints, Tata Consumer Products, Vodafone Idea…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- De Hermès à la filature Desurmont, un "système criminel" soupçonné d’avoir escroqué de prestigieux et plantureux héritages (Libération).
- Carney, Trump et le pouvoir d'un bon discours (Financial Times).
- Sur les traces de la peste noire de 1346-1353, ou comment les scientifiques mènent l’enquête (Le Monde).
- S'adapter ou périr : le retail face à une menace existentielle (The Conversation).
- 10 compétences de survie dans une société contrôlée par l'IA (The Honest Broker).