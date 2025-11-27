En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Michelin va fermer sa division Watéa, spécialisée dans l'électrification des flottes automobiles d'entreprises.
- Eurazeo lance deux fonds evergreen paneuropéens destinés aux particuliers.
- Rémy Cointreau confirme ses objectifs malgré un semestre compliqué.
- Valneva va fermer son site de Nantes et se concentrer sur Lyon.
- Trigano publie des résultats annuels en baisse.
- LDC confirme ses prévisions annuelles après ses résultats du 1er semestre fiscal.
- Manitou change de comité exécutif.
- Transgène a levé 105 MEUR à 1,02 EUR l'action.
- La cotation de Transition Evergreen sera suspendue dans l'attente de deux importantes échéances pour la survie de la société.
- Kaleon entre sur Euronext Growth.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Anta Sports envisagerait une offre sur Puma, selon Bloomberg.
- CD Projekt améliore nettement ses résultats au T3.
- Entain anticipe un impact d'environ 200 MGBP suite à la hausse des taxes sur les jeux d'argent au Royaume-Uni.
- Orsted et le fournisseur d'énergie irlandais ESB ont remporté l'appel d'offres pour le site éolien offshore Tonn Nua de 900 MW au large des côtes irlandaises.
- Acciona vend deux actifs en Afrique du Sud à Cennergi pour 255 millions d'euros.
- Aegon envisage de vendre certaines de ses activités hors des Etats-Unis.
- Sika confirme ses objectifs pour 2028.
- Lundbeck ne fera pas d'offre pour Avadel.
- L'autorité espagnole de régulation des marchés financiers approuve le rachat d'Aedas Homes par une filiale de Neinor Homes.
D'Amérique du Nord
- Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne.
- La Chine interdit à ByteDance d'utiliser les puces Nvidia.
- FedEx va supprimer 856 emplois au Texas suite au transfert d'activité d'un client important.
- Un dirigeant de Tesla nie toute discrimination à l'égard des pièces chinoises destinées aux voitures vendues aux Etats-Unis.
D'Asie et d'ailleurs
- Le Pentagone estime qu'Alibaba, Baidu et BYD devraient être ajoutées à la liste des entreprises avec des liens avec l'armée chinoise.
- ISS recommande aux actionnaires d'Anglo American d'approuver la fusion avec Teck Resources.
- Asahi annonce un report de plus de 50 jours de ses résultats après une cyberattaque par ransomware.
Lectures
- Les géants technologiques chinois délocalisent la formation des modèles d'IA à l'étranger pour exploiter les puces Nvidia (Financial Times, en anglais).
- Cascade de mensonges au sujet des dindes (The Atlantic, en anglais).
- Les deux Irlandais qui ont failli couler le Nigeria (XXI).
- "Tout semble se passer exactement comme ce que j’avais décrit" : l’écrivain Carlo Masala sur le plan de paix pour l’Ukraine (Le Grand Continent).
- Schneider va former des milliers d'électriciens pour répondre à la demande des centres de données (Semafor, en anglais).
- Défi Trump TikTok : regardez les publications les plus horribles de la Maison Blanche (Intelligencer, en anglais).
- L'IA est en train de remporter la bataille du droit d'auteur (Platformer, en anglais).
- Bernard Arnault dans les remous du thriller financier Hermès (Libération).
- C-pop : la nouvelle arme de séduction massive de Pékin ? (L'ADN).
- L'heure de la géothermie a sonné (The Economist, en anglais).