Y'a plus de saisons : Wall Street a déjà lancé le rallye de fin d'année

Si vous avez une dinde parmi vos connaissances, conseillez-lui de se planquer parce que c'est Thanksgiving, la fête américaine que la volaille évite. Wall Street est déjà presque en weekend, avec une séance fériée aujourd'hui et une demi-journée de Bourse demain. Les marchés actions ont pour leur part décidé de lancer le rallye de fin d'année un peu tôt dans la saison, en misant sur une baisse de taux au pied du sapin. Les pertes accumulées depuis le début du mois de novembre ont disparu. C'est la magie de Noël.