En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Michelin va fermer sa division Watéa, spécialisée dans l'électrification des flottes automobiles d'entreprises.
  • Eurazeo lance deux fonds evergreen paneuropéens destinés aux particuliers.
  • Rémy Cointreau confirme ses objectifs malgré un semestre compliqué.
  • Valneva va fermer son site de Nantes et se concentrer sur Lyon.
  • Trigano publie des résultats annuels en baisse.
  • LDC confirme ses prévisions annuelles après ses résultats du 1er semestre fiscal.
  • Manitou change de comité exécutif.
  • Transgène a levé 105 MEUR à 1,02 EUR l'action.
  • La cotation de Transition Evergreen sera suspendue dans l'attente de deux importantes échéances pour la survie de la société.
  • Kaleon entre sur Euronext Growth.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Anta Sports envisagerait une offre sur Puma, selon Bloomberg.
  • CD Projekt améliore nettement ses résultats au T3.
  • Entain anticipe un impact d'environ 200 MGBP suite à la hausse des taxes sur les jeux d'argent au Royaume-Uni.
  • Orsted et le fournisseur d'énergie irlandais ESB ont remporté l'appel d'offres pour le site éolien offshore Tonn Nua de 900 MW au large des côtes irlandaises.
  • Acciona vend deux actifs en Afrique du Sud à Cennergi pour 255 millions d'euros.
  • Aegon envisage de vendre certaines de ses activités hors des Etats-Unis.
  • Sika confirme ses objectifs pour 2028.
  • Lundbeck ne fera pas d'offre pour Avadel.
  • L'autorité espagnole de régulation des marchés financiers approuve le rachat d'Aedas Homes par une filiale de Neinor Homes.
D'Amérique du Nord

  • Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne.
  • La Chine interdit à ByteDance d'utiliser les puces Nvidia.
  • FedEx va supprimer 856 emplois au Texas suite au transfert d'activité d'un client important.
  • Un dirigeant de Tesla nie toute discrimination à l'égard des pièces chinoises destinées aux voitures vendues aux Etats-Unis.
D'Asie et d'ailleurs

  • Le Pentagone estime qu'Alibaba, Baidu et BYD devraient être ajoutées à la liste des entreprises avec des liens avec l'armée chinoise.
  • ISS recommande aux actionnaires d'Anglo American d'approuver la fusion avec Teck Resources.
  • Asahi annonce un report de plus de 50 jours de ses résultats après une cyberattaque par ransomware.
