Face à la domination américaine, quelques entreprises européennes tentent de se faire une place dans le cloud. OVH, IONOS et Sinch proposent trois modèles bien différents.

Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud concentrent à eux seuls près de deux tiers du marché mondial des infrastructures. Leur avance vient des investissements colossaux dans les centres de données, les réseaux, les puces et les logiciels. Ils proposent une gamme très large de services à des clients présents partout dans le monde.

Mais cette concentration crée aussi une forte dépendance à quelques groupes étrangers. Ce qui est un sujet très sensible pour les administrations, les banques et le secteur de la défense, qui hébergent des informations confidentielles.

La souveraineté ne consiste d’ailleurs pas seulement à stocker des données dans un centre situé en Europe. C’est aussi savoir qui contrôle l’infrastructure, sous quelle législation et si le client peut facilement récupérer ses données et changer de prestataire.

C’est dans ces conditions que quelques acteurs européens tentent de se développer. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les investissements des géants américains, mais cherchent à se différencier par la proximité, la conformité aux règles européennes et un meilleur contrôle des données. L’essor de l’intelligence artificielle renforce encore cet enjeu, puisque les besoins en stockage explosent.

Pour établir cette sélection, nous avons utilisé le screener de Zonebourse. Nous avons retenu les entreprises européennes classées dans le secteur “services informatiques hébergés”. Nous avons ensuite ajouté un seuil de capitalisation supérieur à 500 MEUR pour écarter les plus petites valeurs.

Trois entreprises sont ressorties : IONOS, Sinch et OVH. Mais que valent-t-elles vraiment ?

OVH

Derrière chaque fichier stocké sur votre ordinateur se cachent des kilomètres de fibre, des milliers de serveurs et des centres de données énergivores. OVH, dont nous avions déjà analysé le modèle dans ici, maîtrise l’ensemble de cette infrastructure. Le groupe conçoit ses serveurs, exploite son réseau, gère 46 centres de données et 1,6 million de clients.

Face à AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, OVHcloud offre aux entreprises et aux administrations plus de contrôle sur leurs données. Le groupe a notamment été sélectionné pour fournir, avec deux partenaires, un cloud souverain aux institutions européennes dans le cadre d’un contrat pouvant atteindre jusqu’à 180 MEUR sur six ans.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d’affaires a progressé de 7%, à 289,6 MEUR, grâce au cloud public (en hausse de 20%). OVH vise toujours une croissance annuelle comprise entre 5% et 7% et une marge d’EBITDA supérieure aux 40,4% enregistrés en 2025.

Mais cette rentabilité doit être relativisée. L’entretien des infrastructures absorbe 33% à 35% des revenus. Au premier semestre, malgré une marge d’EBITDA de 40,9%, la marge opérationnelle n’atteignait que 6,4%. A cela s’ajoute une dette nette de 1,125 MdEUR.

L’action reste environ 20% sous son prix d’introduction de 18,50 EUR et se valorise autour de 8 fois l’EBITDA. Le multiple raisonnable s’explique par une croissance modérée et un modèle gourmand en capitaux. OVH est le pari le plus direct sur le cloud souverain européen. Mais le potentiel du titre dépendra de sa capacité à maintenir la dynamique du cloud public et à générer davantage de trésorerie.

Sinch

Vous avez reçu un code de confirmation par SMS ? C’est sûrement Sinch qui se cache derrière. Contrairement à OVH, le groupe suédois n’héberge pas les données de ses clients. Il fournit l’infrastructure permettant aux entreprises d’envoyer des SMS, des e-mails, de passer des appels ou de communiquer sur différentes messageries.

Sinch connecte les entreprises aux opérateurs télécoms du monde entier. Le groupe facture chaque communication acheminée et reverse une partie du montant aux opérateurs. Ce qui est important c’est donc la progression de la marge brute, plus que celle du chiffre d’affaires. Une hausse des volumes et des tarifs peut gonfler le CA sans enrichir le groupe.

Au deuxième trimestre, les revenus ont progressé de 6%, mais la marge brute de seulement 2%. La bonne dynamique aux Etats-Unis, notamment dans les e-mails et les interfaces de programmation, a été effacée par les difficultés en Europe et en Asie. L’entreprise génère néanmoins beaucoup plus de trésorerie qu’OVH, car elle n’a pas besoin de construire de nouveaux centres de données.

Sinch pourrait également profiter de l’essor de l’IA. En automatisant des échanges avec les clients, les agents autonomes devraient multiplier les SMS, les e-mails et les messages envoyés via ses plateformes. Mais la concurrence de Twilio et des autres plateformes reste forte, et certaines activités comme le SMS traditionnel sont peu rentables.

Après avoir multiplié les acquisitions, Sinch doit maintenant réussir à transformer son catalogue très large en croissance. Le départ récent de sa directrice générale ajoute de l’incertitude.

Autour de 10 fois l’EBITDA attendu, sa valorisation intègre déjà une partie du redressement espéré. Pour justifier ce multiple, le groupe devra transformer l’essor de l’IA en amélioration dans ses marges.

Ionos Group

Créer un site internet, réserver un nom de domaine ou installer une adresse e-mail professionnelle, IONOS veut devenir le seul partenaire des petites et moyennes entreprises. Comme le présentait Tommy dans cet article, le groupe allemand est à mi-chemin entre l’hébergeur traditionnel et le fournisseur de services numériques.

Son principal atout est le modèle par abonnement. Une fois qu’une entreprise lui a confié son site, son nom de domaine et ses e-mails, elle n’a pas d’intérêt à changer de fournisseur. Ces revenus récurrents offrent à IONOS davantage de visibilité qu’à OVH ou Sinch. Le groupe peut ensuite vendre de nouveaux outils à ses 6,8 millions de clients, comme des solutions de cybersécurité, de création de sites ou d’IA.

IONOS développe également une activité de cloud destinée aux entreprises et aux administrations. Elle ne possède pas encore l’envergure d’OVH mais progresse plus rapidement que ses autres activités. Le groupe profite ainsi de la recherche d’alternatives européennes aux géants américains.

La croissance reste modérée, autour de 7%, mais la rentabilité s’améliore régulièrement. IONOS transforme déjà une part importante de ses bénéfices en trésorerie. Son modèle nécessite moins d’investissements et sa dette (à 455M) est maîtrisée.

Autour de 9 fois l’EBITDA, IONOS présente le meilleur rapport qualité / prix de la sélection. Le potentiel du groupe repose sur l’augmentation progressive des prix, la vente de nouveaux services et l’amélioration des marges. Ce n’est pas l’action la plus spectaculaire, mais c’est pour l’instant l’alternative européenne la plus solide.