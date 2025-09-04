En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le trio Orange-Iliad-Bouygues Telecom envisage de former un consortium pour reprendre les actifs d'Altice, selon La Lettre.
- Airbus a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés sur 8 mois, selon des sources industrielles.
- L'anticorps amlitélimab de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaires dans une étude de phase avancée sur la dermatite.
- Les négociations pour la vente de la filiale sud-africaine d'ArcelorMittal achoppent sur la question de l'évaluation, selon Bloomberg.
- Un placement de titres Nexans a été réalisé à 121,50 EUR par action, selon des sources de marché.
- bioMérieux freiné par la Chine et les droits de douane américains.
- GTT remporte une commande pour deux méthaniers à destination des Etats-Unis.
- Vallourec améliore son bilan en remboursant partiellement des obligations.
- Derichebourg lance un programme de rachat d'actions.
- OPmobility signe un partenariat avec le constructeur de bus suisse HESS pour les batteries.
- Voltalia prévoit un retour à un résultat net positif à partir de 2026.
- Viridien et TGS lancent la phase I de l'étude Megabar au large du Brésil.
- Peugeot Invest a cédé 5,8% du capital de Lisi à 39 EUR par action, soit 105 MEUR de profit brut.
- Solutions 30 prend le contrôle d'Elektra Realizacje en Pologne.
- Lhyfe effectue ses 1ères livraisons d’hydrogène vert renouvelable aux Pays-Bas auprès d’Essent.
- Biophytis obtient l'autorisation de l'EMA pour un essai clinique de phase II dans le domaine de l'obésité.
- Entreparticuliers devient Ethero.
- Les principales publications du jour : Figeac Aero, Winfarm… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Burberry revient dans le FTSE 100 après avoir été écarté pendant un an. Metlen Energy Taylor Wimpey et Unite Group quittent l'indice.
- GEA Group et Scout24 remplacent Sartorius et Porsche AG dans l'indice DAX.
- Lloyds Banking Group s'apprêterait à menacer de licenciement ses employés les moins performants, selon le FT.
- CVC Capital Partners annonce une hausse de l'EBITDA au premier semestre à 493 millions d'euros.
- SGS a placé 1 MdEUR d'obligations 2030 et 2035.
- D'Ieteren confirme ses prévisions en dépit d'une grosse charge semestrielle.
- Roche obtient un marquage CE pour un diffuseur intraoculaire.
- Johannes Huber devient le nouveau PDG de Forbo.
- Un placement de titres TeamViewer a eu lieu à 9,20 EUR, selon des sources de marché.
- Anglo American va vendre le reste de ses parts dans Valterra.
- Les principales publications du jour : CVC Capital Partners, bioMérieux…
D'Amérique du Nord
- Salesforce perd 5,6% post-séance après ses trimestriels.
- Gitlab perd 8% post-séance après ses trimestriels.
- Figma plonge de 14% post-séance après ses trimestriels.
- Google doit payer 425 millions de dollars aux Etats-Unis dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée. Et 325 MEUR en France pour publicités non consenties.
- Apple prévoit de doter Siri d'un outil de recherche sur le Web alimenté par l'IA pour rivaliser avec OpenAI et Perplexity, selon Bloomberg.
- Exxon Mobil envisage la vente d'usines chimiques européennes, selon le FT.
- ConocoPhillips prévoit une énorme réduction de 20 à 25% de ses effectifs.
- Lockheed Martin remporte un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot.
- Les principales publications du jour : Broadcom, Costco Wholesale Corporation, Copart, lululemon athletica, Samsara, Guidewire Software, DocuSign, Ciena…
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions de Nidec plongent en raison de l'implication possible de la direction dans une comptabilité irrégulière
- Les principales publications du jour : Sun Hung Kai Properties, United Microelectronics…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment mesurer le FOMO ? (Klement on Investing, en anglais).
- Les parlementaires américains n'arrivent pas à se passer d'opérations boursières (Wall Street Journal, en anglais).
- L’ascension interrompue du "dictateur de la Louisiane", ancêtre de Trump (Retro News).
- L'IA peut-elle remplacer les babyboomers qui partent à la retraite ? (Exponential View, en anglais).
- Paris, la capitale où s’enracinent les grandes fortunes (Le Monde).
- Les coffee shops vont-ils tuer les terrasses de bistrot ? (L'ADN).
- La théorie de la polycrise du Brexit (The Economist, en anglais).
- Qui maniera toutes ces nouvelles armes clinquantes ? (Foreign Policy, en anglais).