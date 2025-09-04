En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Le trio Orange-Iliad-Bouygues Telecom envisage de former un consortium pour reprendre les actifs d'Altice, selon La Lettre.
  • Airbus a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés sur 8 mois, selon des sources industrielles.
  • L'anticorps amlitélimab de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaires dans une étude de phase avancée sur la dermatite.
  • Les négociations pour la vente de la filiale sud-africaine d'ArcelorMittal achoppent sur la question de l'évaluation, selon Bloomberg.
  • Un placement de titres Nexans a été réalisé à 121,50 EUR par action, selon des sources de marché.
  • bioMérieux freiné par la Chine et les droits de douane américains.
  • GTT remporte une commande pour deux méthaniers à destination des Etats-Unis.
  • Vallourec améliore son bilan en remboursant partiellement des obligations.
  • Derichebourg lance un programme de rachat d'actions.
  • OPmobility signe un partenariat avec le constructeur de bus suisse HESS pour les batteries.
  • Voltalia prévoit un retour à un résultat net positif à partir de 2026.
  • Viridien et TGS lancent la phase I de l'étude Megabar au large du Brésil.
  • Peugeot Invest a cédé 5,8% du capital de Lisi à 39 EUR par action, soit 105 MEUR de profit brut.
  • Solutions 30 prend le contrôle d'Elektra Realizacje en Pologne.
  • Lhyfe effectue ses 1ères livraisons d’hydrogène vert renouvelable aux Pays-Bas auprès d’Essent.
  • Biophytis obtient l'autorisation de l'EMA pour un essai clinique de phase II dans le domaine de l'obésité.
  • Entreparticuliers devient Ethero.
  • Les principales publications du jour : Figeac Aero, WinfarmLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

  • Salesforce perd 5,6% post-séance après ses trimestriels.
  • Gitlab perd 8% post-séance après ses trimestriels.
  • Figma plonge de 14% post-séance après ses trimestriels.
  • Google doit payer 425 millions de dollars aux Etats-Unis dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée. Et 325 MEUR en France pour publicités non consenties.
  • Apple prévoit de doter Siri d'un outil de recherche sur le Web alimenté par l'IA pour rivaliser avec OpenAI et Perplexity, selon Bloomberg.
  • Exxon Mobil envisage la vente d'usines chimiques européennes, selon le FT.
  • ConocoPhillips prévoit une énorme réduction de 20 à 25% de ses effectifs.
  • Lockheed Martin remporte un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot.
  • Les principales publications du jour : BroadcomCostco Wholesale CorporationCopartlululemon athleticaSamsaraGuidewire SoftwareDocuSignCiena

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures