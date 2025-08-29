En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Schneider a émis 3,5 MdsEUR d'obligations à plusieurs échéances dans le cadre de son programme EMTN.
- Carrefour a émis 500 MEUR d'obligations 2028 à 2,875% pour restructurer la dette de sa filiale brésilienne.
- Orange a émis 900 MEUR d'obligations 12 ans à 3,75%.
- Le trafic des autoroutes et des aéroports Vinci en hausse en juillet.
- Remy Cointreau révise à la baisse l'impact des droits de douane après un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne.
- Air France-KLM a émis 500 MEUR d'obligations 5 ans à 3,75%.
- Plastivaloire revoit ses objectifs en hausse.
- Ça chauffe de plus en plus entre OSE Immuno et un pool d'actionnaires minoritaires.
- Gensight et Coheris reportent la publication de leurs semestriels.
- Don't Nod annonce la sortie de The Lonesome Guild pour le 23 octobre 2025.
- Atari prend le contrôle de Thunderful.
- Eagle Football Group prête Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg.
- Metavisio a publié son plan de développement 2028.
- Acheter-Louer continue à acheter du Solana.
- Les principales publications du jour : rien… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La méforme de Novo Nordisk pousse le Danemark à revoir en baisse ses prévisions de croissance, révèle Bloomberg.
- Unicredit porte sa participation dans Alpha Bank à environ 26%.
- Amrize demande à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat de TRC Capital.
- Diageo fermera son usine d'embouteillage canadienne au cours de l'exercice 2026.
- Compagnie Financière Tradition améliore ses résultats au S1.
- En Italie, Telecom Italia et Iliad ne devraient pas rapprocher leurs activités.
- Le bénéfice net de CD Projekt recule de 9% au premier semestre.
- Barclays vend sa participation dans la coentreprise Entercard à son partenaire Swedbank pour 274,6 millions de dollars.
- Saab obtient un contrat de 60 millions de couronnes suédoises pour le développement d'un véhicule sous-marin.
- The Weir Group achète le fabricant de produits d'ingénierie Townley.
- Carlo Gavazzi va fermer son site de production maltais.
- Skanska investit dans des projets résidentiels tchèque et polonais.
- Les principales publications du jour : CPI Property, Ackermans, Compagnie Financière Tradition…
D'Amérique du Nord
- Sociétés qui montent post-séance après leurs trimestriels : Ambarella (+20%), Iren (+13%), Autodesk (+10%), Ulta Beauty (+4%).
- Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Marvell (-11%), Dell (-5%).
- Caterpillar revoit à la hausse ses estimations concernant les droits de douane pour 2025 et les porte à 1,8 milliard de dollars.
- Johnson & Johnson abandonne le développement d'une combinaison de médicaments contre l'arthrite après l'échec d'un essai.
- Nike va supprimer des emplois administratifs dans le cadre de ses efforts de redressement.
- Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales falsifiées, selon le ministère de la justice des Etats-Unis.
- ISS recommande aux investisseurs de TaskUs de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise.
- Les principales publications du jour : rien…
D'Asie et d'ailleurs
- Le groupe publicitaire Dentsu envisage de vendre ses activités internationales, selon le FT.
- Le constructeur automobile de prestige Lotus (Geely) va supprimer 40% de ses effectifs.
- Nippon Steel va construire une usine de fours électriques à arc aux Etats-Unis pour un montant de 4 milliards de dollars, selon Nikkei.
- Les principales publications du jour : Industrial and Commercial Bank of China, Alibaba, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, CITIC Securities…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une arnaque à l'investissement inonde les réseaux sociaux de milliers de fausses publicités (L'Echo).
- Combien de temps Airbus pourra-t-il garder son avance sur Boeing ? (Financial Times, en anglais).
- Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ? (The Conversation).
- Un an après avoir été menacé d'être mis en prison par Trump, Zuckerberg est dans les petits papiers de la Maison Blanche (Platformer, en anglais).
- Pourquoi les arbres brunissent quand ils ont trop chaud ? (Libération).
- Pourquoi la France déteste Macron (The Spectator, en anglais).
- Comment la chaîne de restaurants américaine Cracker Barrel est devenue une cible du mouvement MAGA (Financial Times, en anglais).
- Comprendre le rapprochement sino-indien (Le Grand Continent).
- Est-ce que la Maison Blanche est passée à côté de ce que Poutine avait vraiment à offrir ? (The Atlantic, en anglais).
- Dans l'enfer des courses de pigeons à Taiwan (The Guardian, en anglais).