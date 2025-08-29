En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Schneider a émis 3,5 MdsEUR d'obligations à plusieurs échéances dans le cadre de son programme EMTN.
  • Carrefour a émis 500 MEUR d'obligations 2028 à 2,875% pour restructurer la dette de sa filiale brésilienne.
  • Orange a émis 900 MEUR d'obligations 12 ans à 3,75%.
  • Le trafic des autoroutes et des aéroports Vinci en hausse en juillet.
  • Remy Cointreau révise à la baisse l'impact des droits de douane après un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne.
  • Air France-KLM a émis 500 MEUR d'obligations 5 ans à 3,75%.
  • Plastivaloire revoit ses objectifs en hausse.
  • Ça chauffe de plus en plus entre OSE Immuno et un pool d'actionnaires minoritaires.
  • Gensight et Coheris reportent la publication de leurs semestriels.
  • Don't Nod annonce la sortie de The Lonesome Guild pour le 23 octobre 2025.
  • Atari prend le contrôle de Thunderful.
  • Eagle Football Group prête Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg.
  • Metavisio a publié son plan de développement 2028.
  • Acheter-Louer continue à acheter du Solana.
  • Les principales publications du jour : rien… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • La méforme de Novo Nordisk pousse le Danemark à revoir en baisse ses prévisions de croissance, révèle Bloomberg.
  • Unicredit porte sa participation dans Alpha Bank à environ 26%.
  • Amrize demande à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat de TRC Capital.
  • Diageo fermera son usine d'embouteillage canadienne au cours de l'exercice 2026.
  • Compagnie Financière Tradition améliore ses résultats au S1.
  • En Italie, Telecom Italia et Iliad ne devraient pas rapprocher leurs activités.
  • Le bénéfice net de CD Projekt recule de 9% au premier semestre.
  • Barclays vend sa participation dans la coentreprise Entercard à son partenaire Swedbank pour 274,6 millions de dollars.
  • Saab obtient un contrat de 60 millions de couronnes suédoises pour le développement d'un véhicule sous-marin.
  • The Weir Group achète le fabricant de produits d'ingénierie Townley.
  • Carlo Gavazzi va fermer son site de production maltais.
  • Skanska investit dans des projets résidentiels tchèque et polonais.
  • Les principales publications du jourCPI Property, Ackermans, Compagnie Financière Tradition

D'Amérique du Nord

  • Sociétés qui montent post-séance après leurs trimestriels : Ambarella (+20%), Iren (+13%), Autodesk (+10%), Ulta Beauty (+4%).
  • Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Marvell (-11%), Dell (-5%).
  • Caterpillar revoit à la hausse ses estimations concernant les droits de douane pour 2025 et les porte à 1,8 milliard de dollars.
  • Johnson & Johnson abandonne le développement d'une combinaison de médicaments contre l'arthrite après l'échec d'un essai.
  • Nike va supprimer des emplois administratifs dans le cadre de ses efforts de redressement.
  • Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales falsifiées, selon le ministère de la justice des Etats-Unis.
  • ISS recommande aux investisseurs de TaskUs de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise.
  • Les principales publications du jour : rien…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

