  • Renault envisagerait de fabriquer des voitures avec le chinois Chery en Amérique du Sud, selon Bloomberg
  • Saint-Gobain en négociation pour la vente de SFIC Belgium.
  • TotalEnergies va céder une partie de sa participation dans le projet Bifrost au Danemark.
  • EssilorLuxottica finalise le rachat de la plateforme d'ophtalmologie Optegra.
  • Stellantis enregistre une croissance de 6% de ses ventes aux Etats-Unis au T3.
  • Vinci va racheter 600 MEUR d'actions.
  • Scor rembourse 63,6 MEUR d'obligations perpétuelles en circulation.
  • Air France-KLM promeut quatre dirigeants en interne.
  • Eurazeo finalise la vente d’Ultra Premium Direct à Inspired Pet Nutrition.
  • GTT reçoit une commande pour un méthanier en Amérique du Nord.
  • Vranken confirme la cession du Champagne Heidsieck à Lanson pour 50 MEUR, avec effet au 1er Un montant complémentaire lié aux stocks est attendu.
  • Argan revoit à la hausse ses investissements pour 2026.
  • Llama convoque à nouveau ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group.
  • Amoéba accélère le développement d'Axpera.
  • Nicox annonce que NCX 470 a démontré une efficacité soutenue jusqu’à 12 mois dans l’essai clinique Denali, sans effets indésirables nouveaux observés.
  • Signaux Girod réalise l'acquisition de Michat Electronique.
  • Crypto Blockchain Industries et Blockware Solutions renforcent leurs liens capitalistiques.
  • Gensight Biologics annonce le règlement-livraison de son financement de près de 3,7 millions d’euros.
  Les principales publications du jour : Kaufman, Winfarm, Upergy, Mauna Kea

  • Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après un été fructueux.
  • Roche démarre son OPA amicale sur 89bio.
  • Siemens AG aurait commencé à réfléchir à l'avenir de tout ou partie de sa participation de 71% dans Siemens Healthineers, a appros
  • Generali acquiert une participation majoritaire dans la société américaine MGG Investment.
  • L'offre publique d'achat de Prosus sur Just Eat devient inconditionnelle.
  • Continental prévient que les droits de douane auront un impact à deux chiffres sur le chiffre d'affaires au second semestre.
  • La Chine restreint l'utilisation de Nokia et d'Ericsson dans ses réseaux de télécommunications, révèle le FT.
  • Le projet Empire Wind 2 d'Equinor est soumis à l'examen de l'administration Trump.
  • BMW rappelle plus de 145 000 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un défaut du démarreur.
  • Brunello Cucinelli réaffirme le respect des règles européennes pour ses activités en Russie.
  • Galapagos reçoit des offres non contraignantes pour son unité de thérapie cellulaire.
  • Moody's a relevé la note crédit Banca Monte dei Paschi di Siena de Baa2 à Baa1.
  • Nordex reçoit une commande d'éoliennes pour un projet turc.
  • Atlas Copco acquiert un fabricant italien de pompes.
  • Les procureurs européens enquêtent sur l'achat de GPU par Northern Data pour 500 millions d'euros, révèle Bloomberg.
  • Rieter mène à bien son augmentation de capital.
  • Sunrise lève des fonds pour refinancer un emprunt en dollars.
  Les principales publications du jour : Tesco, Grenke

  • Intel est en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à sa liste de clients de fonderie, selon Semafor.
  • Apple renonce à la refonte de son casque Vision pour donner la priorité aux lunettes d'intelligence artificielle de type Meta, a appris Bloomberg.
  • Le CEO de Microsoft nomme un nouveau directeur commercial pour se concentrer sur l'IA.
  • Honeywell annonce un arrangement financier pour solder ses obligations liées à l'amiante, pour 1,7 MdUSD.
  • The Sherwin-Williams achève l'acquisition des activités brésiliennes de BASF dans le domaine des peintures architecturales.
  • General Motors affiche des ventes en hausse de 8% aux Etats-Unis au T3.
  • Le dernier tour de table d'OpenAI valorise bien la société 500 MdsUSD, conformément aux rumeurs.
  Les principales publications du jour : vide…

  • Samsung Electronics et SK Hynix ont donc signé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire aux centres de données du projet d'infrastructures IA Stargate aux Etats-Unis.
  • Doosan envisage d'acquérir SK Siltron.
  Les principales publications du jour : pas grand-chose…

