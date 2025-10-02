En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Renault envisagerait de fabriquer des voitures avec le chinois Chery en Amérique du Sud, selon Bloomberg
- Saint-Gobain en négociation pour la vente de SFIC Belgium.
- TotalEnergies va céder une partie de sa participation dans le projet Bifrost au Danemark.
- EssilorLuxottica finalise le rachat de la plateforme d'ophtalmologie Optegra.
- Stellantis enregistre une croissance de 6% de ses ventes aux Etats-Unis au T3.
- Vinci va racheter 600 MEUR d'actions.
- Scor rembourse 63,6 MEUR d'obligations perpétuelles en circulation.
- Air France-KLM promeut quatre dirigeants en interne.
- Eurazeo finalise la vente d’Ultra Premium Direct à Inspired Pet Nutrition.
- GTT reçoit une commande pour un méthanier en Amérique du Nord.
- Vranken confirme la cession du Champagne Heidsieck à Lanson pour 50 MEUR, avec effet au 1er Un montant complémentaire lié aux stocks est attendu.
- Argan revoit à la hausse ses investissements pour 2026.
- Llama convoque à nouveau ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group.
- Amoéba accélère le développement d'Axpera.
- Nicox annonce que NCX 470 a démontré une efficacité soutenue jusqu’à 12 mois dans l’essai clinique Denali, sans effets indésirables nouveaux observés.
- Signaux Girod réalise l'acquisition de Michat Electronique.
- Crypto Blockchain Industries et Blockware Solutions renforcent leurs liens capitalistiques.
- Gensight Biologics annonce le règlement-livraison de son financement de près de 3,7 millions d’euros.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après un été fructueux.
- Roche démarre son OPA amicale sur 89bio.
- Siemens AG aurait commencé à réfléchir à l'avenir de tout ou partie de sa participation de 71% dans Siemens Healthineers, a appros
- Generali acquiert une participation majoritaire dans la société américaine MGG Investment.
- L'offre publique d'achat de Prosus sur Just Eat devient inconditionnelle.
- Continental prévient que les droits de douane auront un impact à deux chiffres sur le chiffre d'affaires au second semestre.
- La Chine restreint l'utilisation de Nokia et d'Ericsson dans ses réseaux de télécommunications, révèle le FT.
- Le projet Empire Wind 2 d'Equinor est soumis à l'examen de l'administration Trump.
- BMW rappelle plus de 145 000 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un défaut du démarreur.
- Brunello Cucinelli réaffirme le respect des règles européennes pour ses activités en Russie.
- Galapagos reçoit des offres non contraignantes pour son unité de thérapie cellulaire.
- Moody's a relevé la note crédit Banca Monte dei Paschi di Siena de Baa2 à Baa1.
- Nordex reçoit une commande d'éoliennes pour un projet turc.
- Atlas Copco acquiert un fabricant italien de pompes.
- Les procureurs européens enquêtent sur l'achat de GPU par Northern Data pour 500 millions d'euros, révèle Bloomberg.
- Rieter mène à bien son augmentation de capital.
- Sunrise lève des fonds pour refinancer un emprunt en dollars.
D'Amérique du Nord
- Intel est en pourparlers préliminaires en vue d'ajouter AMD à sa liste de clients de fonderie, selon Semafor.
- Apple renonce à la refonte de son casque Vision pour donner la priorité aux lunettes d'intelligence artificielle de type Meta, a appris Bloomberg.
- Le CEO de Microsoft nomme un nouveau directeur commercial pour se concentrer sur l'IA.
- Honeywell annonce un arrangement financier pour solder ses obligations liées à l'amiante, pour 1,7 MdUSD.
- The Sherwin-Williams achève l'acquisition des activités brésiliennes de BASF dans le domaine des peintures architecturales.
- General Motors affiche des ventes en hausse de 8% aux Etats-Unis au T3.
- Le dernier tour de table d'OpenAI valorise bien la société 500 MdsUSD, conformément aux rumeurs.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics et SK Hynix ont donc signé des accords préliminaires avec OpenAI pour fournir des puces mémoire aux centres de données du projet d'infrastructures IA Stargate aux Etats-Unis.
- Doosan envisage d'acquérir SK Siltron.
Lectures
- Les nouveaux magnats des médias : les Ellison (The Economist, en anglais).
- L'autopromotion fonctionne, surtout si vous êtes mauvais dans votre travail (Klement on Investing, en anglais).
- GDP-AI = 0 ? (FT Unhedged, en anglais).
- Révélation : L'Europe perd chaque jour 600 terrains de football de nature et de culture (The Guardian, en anglais).
- La taxe Zucman au défi des contraintes économiques et juridiques (The Conversation).
- Fermeture du gouvernement en 2025 : Un guide pour savoir ce qui est encore ouvert, ce qui est fermé et ce qui est flou (Politico, en anglais).
- La vengeance, de la Grèce antique à Gaza : un levier pour construire une paix juste ? (The Conversation).
- La demande de turbines à gaz stimulée par l'IA risque de provoquer une nouvelle crise de l'énergie (Bloomberg, en anglais).