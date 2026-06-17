En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Renault s'associe à Thales pour accélérer la production de drones en France.
- EssilorLuxottica signe un accord de développement conjoint avec Applied Materials pour des lunettes intelligentes dopées à l'IA.
- Bouygues Construction va réaliser un centre hospitalier universitaire au Monténégro.
- Vicat annonce l'acquisition d'Araïko, société spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.
- Worldline lance son nouveau plan d'actionnariat salarié.
- Argan a livré le nouvel entrepôt de Sorigny à Danone.
- Medincell a creusé ses pertes lors de son exercice 2025-2026.
- Gérard Perrier transfère sa cotation d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.
- Gilles Besin est nommé Directeur Général de Valerio Therapeutics à compter du 1er juillet 2026.
- Ares et Michele Kang seraient sur le point de conclure un accord pour prendre le contrôle du Lyon Football Club (Eagle Football), selon Bloomberg.
- Takuya Yamada nommé PDG par intérim de Paris Realty Fund.
- Les principales publications du jour: Vinci (trafic mensuel).
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- BMW revoit à la baisse sa prévision de marge opérationnelle automobile pour 2026, pénalisée par la concurrence en Chine et la crise au Moyen-Orient.
- Volkswagen réduit la production de son usine d'Osnabrück en Allemagne.
- Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise.
- HSBC signe un accord pluriannuel avec Google Cloud pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle.
- Iberdrola lève 1,50 milliard d'euros via une émission d'obligations vertes.
- Straumann relève ses objectifs de rentabilité pour 2026.
- Un groupe de pirates informatiques revendique le vol de données confidentielles chez Novo Nordisk.
- Nokia investit 30 millions de dollars pour accroître ses capacités de production de technologies de réseaux optiques aux Etats-Unis.
- La coentreprise de Skanska remporte un contrat de 712 MUSD aux Etats-Unis.
- Lastminute prévoit une réduction d'effectifs pour rationaliser ses opérations.
- Santé Canada approuve l'Exdensur de GSK pour l'asthme sévère et les polypes nasaux.
- Holcim s'opposerait à l'offre de Huaxin Cement pour la division ciment de CSN.
- Munters Group envisage la cession de sa division FoodTech.
- Repsol et PDVSA signent un protocole d'accord sur le développement du pétrole et du gaz au Venezuela.
- Hensoldt va livrer des radars à Kiev.
D'Amérique du Nord
- SpaceX dépasse légèrement la capitalisation d'Amazon en clôture, après avoir gagné 49% depuis son IPO.
- Oracle qualifie d'inexactes les informations faisant état de l'échec de négociations avec Microsoft dans le cloud.
- Amazon pourrait faire l'objet de sanctions suite à une plainte de la FTC concernant ses pratiques publicitaires, selon Bloomberg.
- Intel lance la production initiale de sa nouvelle technologie de gravure.
- Exxon Mobil conclut un accord préliminaire de fourniture de GNL avec l'Afrique du Sud.
- Mastercard maintient son dividende trimestriel à 0,87 USD par action, payable le 7 août.
- AT&T nomme Jennifer Biry directrice financière dès 2027, Pascal Desroches prenant sa retraite.
- Robinhood supprime 300 postes, soit 10% de ses effectifs.
- Snap résiste à la pression des investisseurs en lançant ses lunettes connectées.
- Marathon redémarre l'unité de craquage catalytique de sa raffinerie de Galveston Bay au Texas.
- Les principales publications du jour: The Progressive, Jabil.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix dément les informations de presse concernant un plan de rémunération des actionnaires de 100 000 milliards de wons
- Tokio Marine mise sur des acquisitions en Australie et au Canada pour diversifier ses revenus à l'international.
- BYD accélère sa production de batteries au Brésil.
- Qantas s'apprête à dévoiler la première liaison de son projet de vols ultra-long-courriers Project Sunrise.
- Westpac Banking renforce sa participation dans Stride Property.
- National Australia Bank finalise le rachat de ses titres de capital.
- Accord entre les syndicats et Inpex sur le site de GNL d'Ichthys en Australie, selon ABC.
- QBE Insurance va émettre 500 millions d'euros de titres subordonnés.
- L'entrée en Bourse de Jio, filiale de Reliance, serait imminente selon le Financial Times.
- SoftBank lance un service de cybersécurité propulsé par OpenAI.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Découvrez les meilleurs économistes du monde, "dopés" à l'IA (The Economist).
- Le cauchemar de tout Premier ministre britannique (Project Syndicate).
- Le grand retour d'Huawei met à l'épreuve les limites des restrictions américaines sur les puces (Financial Times).
- La technologie dangereuse découverte à bord des pétroliers de la "flotte noire" capturés par les Etats-Unis (Wall Street Journal).
- IA et drones : Eric Schmidt revient sur la plus grande révolution de l'histoire de la guerre (Noéma).
- Pourquoi 1 degré importe dans le réchauffement océanique (National Geographic).
- Qu’est-ce que ChapsVision, l’entreprise française retenue par Paris pour remplacer Palantir ? (Le Grand Continent).
- L'explosion des "deepfakes" générés par l'IA redéfinit les élections américaines (Axios).