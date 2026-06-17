En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Renault s'associe à Thales pour accélérer la production de drones en France.
  • EssilorLuxottica signe un accord de développement conjoint avec Applied Materials pour des lunettes intelligentes dopées à l'IA.
  • Bouygues Construction va réaliser un centre hospitalier universitaire au Monténégro.
  • Vicat annonce l'acquisition d'Araïko, société spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.
  • Worldline lance son nouveau plan d'actionnariat salarié.
  • Argan a livré le nouvel entrepôt de Sorigny à Danone.
  • Medincell a creusé ses pertes lors de son exercice 2025-2026.
  • Gérard Perrier transfère sa cotation d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.
  • Gilles Besin est nommé Directeur Général de Valerio Therapeutics à compter du 1er juillet 2026.
  • Ares et Michele Kang seraient sur le point de conclure un accord pour prendre le contrôle du Lyon Football Club (Eagle Football), selon Bloomberg.
  • Takuya Yamada nommé PDG par intérim de Paris Realty Fund.
  • Les principales publications du jourVinci (trafic mensuel).

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BMW revoit à la baisse sa prévision de marge opérationnelle automobile pour 2026, pénalisée par la concurrence en Chine et la crise au Moyen-Orient.
  • Volkswagen réduit la production de son usine d'Osnabrück en Allemagne.
  • Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise.
  • HSBC signe un accord pluriannuel avec Google Cloud pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle.
  • Iberdrola lève 1,50 milliard d'euros via une émission d'obligations vertes.
  • Straumann relève ses objectifs de rentabilité pour 2026.
  • Un groupe de pirates informatiques revendique le vol de données confidentielles chez Novo Nordisk.
  • Nokia investit 30 millions de dollars pour accroître ses capacités de production de technologies de réseaux optiques aux Etats-Unis.
  • La coentreprise de Skanska remporte un contrat de 712 MUSD aux Etats-Unis.
  • Lastminute prévoit une réduction d'effectifs pour rationaliser ses opérations.
  • Santé Canada approuve l'Exdensur de GSK pour l'asthme sévère et les polypes nasaux.
  • Holcim s'opposerait à l'offre de Huaxin Cement pour la division ciment de CSN.
  • Munters Group envisage la cession de sa division FoodTech.
  • Repsol et PDVSA signent un protocole d'accord sur le développement du pétrole et du gaz au Venezuela.
  • Hensoldt va livrer des radars à Kiev.

D'Amérique du Nord

  • SpaceX dépasse légèrement la capitalisation d'Amazon en clôture, après avoir gagné 49% depuis son IPO.
  • Oracle qualifie d'inexactes les informations faisant état de l'échec de négociations avec Microsoft dans le cloud.
  • Amazon pourrait faire l'objet de sanctions suite à une plainte de la FTC concernant ses pratiques publicitaires, selon Bloomberg.
  • Intel lance la production initiale de sa nouvelle technologie de gravure.
  • Exxon Mobil conclut un accord préliminaire de fourniture de GNL avec l'Afrique du Sud.
  • Mastercard maintient son dividende trimestriel à 0,87 USD par action, payable le 7 août.
  • AT&T nomme Jennifer Biry directrice financière dès 2027, Pascal Desroches prenant sa retraite.
  • Robinhood supprime 300 postes, soit 10% de ses effectifs.
  • Snap résiste à la pression des investisseurs en lançant ses lunettes connectées.
  • Marathon redémarre l'unité de craquage catalytique de sa raffinerie de Galveston Bay au Texas.
  • Les principales publications du jourThe ProgressiveJabil.

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix dément les informations de presse concernant un plan de rémunération des actionnaires de 100 000 milliards de wons
  • Tokio Marine mise sur des acquisitions en Australie et au Canada pour diversifier ses revenus à l'international.
  • BYD accélère sa production de batteries au Brésil.
  • Qantas s'apprête à dévoiler la première liaison de son projet de vols ultra-long-courriers Project Sunrise.
  • Westpac Banking renforce sa participation dans Stride Property.
  • National Australia Bank finalise le rachat de ses titres de capital.
  • Accord entre les syndicats et Inpex sur le site de GNL d'Ichthys en Australie, selon ABC.
  • QBE Insurance va émettre 500 millions d'euros de titres subordonnés.
  • L'entrée en Bourse de Jio, filiale de Reliance, serait imminente selon le Financial Times.
  • SoftBank lance un service de cybersécurité propulsé par OpenAI.

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Lectures