En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • "Je vais imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français", menace Donald Trump.
  • TotalEnergies prévoit une production en hausse d'environ 5% au 4e trimestre.
  • Renault va fabriquer des drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon, dans le cadre d'un contrat d'1 MdEUR, selon L'Usine Nouvelle. Le constructeur a par ailleurs publié ses performances commerciales annuelles : le groupe a vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit +3,2% dans un marché en hausse de 1,6%.
  • Eiffage Energie Systèmes rachète l'italien Socotis.
  • Forvia a confirmé lors de sa mise à jour de pré-clôture que ses résultats 2025 seront conformes aux objectifs, avec des ventes et des marges dans la trajectoire prévue malgré un fort effet de change (source AlphaValue).
  • Wendel confirme être en pourparlers non exclusifs avec Henkel concernant une éventuelle cession de Stahl.
  • Eurazeo conclut un accord avec L Catterton pour la vente de sa participation dans Ex Nihilo.
  • Valeo remporte un" important" programme de solutions d'éclairage intérieur.
  • Virbac affiche une croissance 2025 de 7,9% à périmètre constant.
  • AstraZeneca aurait à son tour des vues sur Abivax, selon La Lettre.
  • Valneva retire les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux USA pour son vaccin Ixchiq.
  • Oeneo annonce une repli des ventes de 10,3% à taux de change constant au troisième trimestre.
  • Charwood réalise une boucle d’eau chaude intégrée à l’offre Engie Solutions pour la décarbonation du site Stellantis La Janais.
  • Safe Orthopaedics signe un contrat de distribution au Brésil.
  • Energisme filialise Eco-Hub.
  • LightOn lance son IA documentaire LightOnOCR-2.
  Les principales publications du jour : Alstom, BigBen, Nacon, SMAIO, Bourse Direct, Diagnostic Medical Systems, Sidetrade

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP annonce une hausse trimestrielle de 9% de sa production de minerai de fer, un peu plus que prévu.
  • CK Hutchison est en pourparlers pour vendre Three Ireland, son opérateur mobile irlandais, à Liberty Global.
  • Pop Mart, la maison-mère de Labubu, flambe de 10% après l'annonce d'un rachat d'actions.
  • Northern Star Resources a relevé sa prévision de coûts pour l’exercice 2026 à 2 600–2 800 AUD l’once, en raison de ventes d’or plus faibles et de redevances accrues liées à la hausse des prix.
  • Busy Ming a lancé son introduction en Bourse à Hong Kong en espérant lever 3,34 MdsHKD, en vue d’une cotation le 28 janvier.
  • Les principales publications du jour : United Spirits

Les principales publications du jour : United Spirits

