En France
- "Je vais imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français", menace Donald Trump.
- TotalEnergies prévoit une production en hausse d'environ 5% au 4e trimestre.
- Renault va fabriquer des drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon, dans le cadre d'un contrat d'1 MdEUR, selon L'Usine Nouvelle. Le constructeur a par ailleurs publié ses performances commerciales annuelles : le groupe a vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit +3,2% dans un marché en hausse de 1,6%.
- Eiffage Energie Systèmes rachète l'italien Socotis.
- Forvia a confirmé lors de sa mise à jour de pré-clôture que ses résultats 2025 seront conformes aux objectifs, avec des ventes et des marges dans la trajectoire prévue malgré un fort effet de change (source AlphaValue).
- Wendel confirme être en pourparlers non exclusifs avec Henkel concernant une éventuelle cession de Stahl.
- Eurazeo conclut un accord avec L Catterton pour la vente de sa participation dans Ex Nihilo.
- Valeo remporte un" important" programme de solutions d'éclairage intérieur.
- Virbac affiche une croissance 2025 de 7,9% à périmètre constant.
- AstraZeneca aurait à son tour des vues sur Abivax, selon La Lettre.
- Valneva retire les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux USA pour son vaccin Ixchiq.
- Oeneo annonce une repli des ventes de 10,3% à taux de change constant au troisième trimestre.
- Charwood réalise une boucle d’eau chaude intégrée à l’offre Engie Solutions pour la décarbonation du site Stellantis La Janais.
- Safe Orthopaedics signe un contrat de distribution au Brésil.
- Energisme filialise Eco-Hub.
- LightOn lance son IA documentaire LightOnOCR-2.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- GSK va acquérir RAPT Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars.
- Lufthansa suspend ses vols vers Téhéran jusqu'au 29 mars.
- SGS ouvre un laboratoire d'analyses à Manchester.
D'Amérique du Nord
- Le NYSE (Intercontinental Exchange) va lancer une plateforme de titres tokenisés basée sur la blockchain.
- Google constate que les demandes des développeurs ont plus que doublé en cinq mois pour Gemini, selon The Information.
- Le fondateur de Lululemon cherche à évincer Advent dans une bataille pour le contrôle de l'entreprise, selon Semafor.
D'Asie et d'ailleurs
- BHP annonce une hausse trimestrielle de 9% de sa production de minerai de fer, un peu plus que prévu.
- CK Hutchison est en pourparlers pour vendre Three Ireland, son opérateur mobile irlandais, à Liberty Global.
- Pop Mart, la maison-mère de Labubu, flambe de 10% après l'annonce d'un rachat d'actions.
- Northern Star Resources a relevé sa prévision de coûts pour l’exercice 2026 à 2 600–2 800 AUD l’once, en raison de ventes d’or plus faibles et de redevances accrues liées à la hausse des prix.
- Busy Ming a lancé son introduction en Bourse à Hong Kong en espérant lever 3,34 MdsHKD, en vue d’une cotation le 28 janvier.
Lectures
- L'Europe pourrait-elle vraiment tirer parti de ses 12 600 milliards de dollars d'actifs américains ? (FT Alphaville) ou Comment l'Europe pourrait militariser ses 10 000 milliards d'actifs US (Bloomberg).
- Pourquoi le marché obligataire américain continue de gagner du terrain (The Economist).
- L'histoire défile devant Davos (Project Syndicate).
- Fidji Simo, la Frenchie de ChatGPT, et la poubellisation du Net (Revue21).
- Une tempête solaire majeure touche la terre donnant lieu à de superbes aurores boréales (Le Monde).
- L'enshittification en cinq étapes des publications scientifiques (The Conversation).
- Pourquoi certaines technologies "révolutionnaires" ne fonctionnent pas (MIT Technology Review).
- Quizz sur les reines de France (Historia).
- La course pour construire le DeepSeek européen est lancée (Wired).
- Les Etats-Unis sont-ils encore une démocratie ? (Le Grand Continent).
- OpenAI prévoit de lancer son premier objet connecté en 2026 (Axios).