La Bourse en position latérale avant une baisse de taux à double tranchant

Les investisseurs sentent le stress monter à l'approche de la dernière décision de politique monétaire de la banque centrale américaine en 2025. Même si une baisse de taux se dessine, le coup d'après est des plus incertains et plombe l'ambiance. Même la grosse bataille boursière autour de Warner échoue à divertir le marché. Il faut dire que racheter Warner n'est pas un gage de lendemains boursiers radieux.