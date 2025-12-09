En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Renault va produire en France deux voitures électriques pour Ford.
- Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes.
- Spie a réalisé l'acquisition de Cyqueo en Allemagne.
- CMA CGM prévoit une obligation remboursable avec des actions Air France-KLM.
- Icade a finalisé la commercialisation à 100% de la Tour Eqho à La Défense.
- La famille Barrière va sortir la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes de la Bourse à 1,897 EUR l'action.
- Drone Volt a mandaté une banque d'affaires pour envisager une cotation au Nasdaq
- Dekuple présente un plan 2030.
- Valbiotis annonce la fin du recrutement de l’étude clinique Cardio-Liver conduite avec TOTUM-448 pour les maladies métaboliques du foie.
- Median Technologies a trouvé un distributeur américain pour son logiciel médical eyonis LCS.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- British American Tobacco lance un programme de rachat d'actions de 1,3 milliard de livres sterling et maintient ses prévisions.
- ASM International renouvelle le mandat de Hichem M'Saad au poste de PDG.
- Le traitement actif contre la néphrite lupique de Roche reçoit l'autorisation de l'UE.
- ThyssenKrupp renoue avec les bénéfices.
- Skanska remporte un contrat supplémentaire de 105 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.
- Baisse du bénéfice du groupe Ashtead au premier semestre.
- Un placement de titres Evotec réalisé à 5,10 EUR l'action, selon des informations de marché.
- Novartis finalise le rachat de Tourmaline Bio.
- DKSH va acquérir la totalité des parts de sa filiale malaisienne et la retirer de la cote.
- Moody's a confirmé la note crédit long terme de Burberry à Baa3, tout en révisant la perspective de négative à stable.
D'Amérique du Nord
- Larry Ellison aurait affirmé à Donald Trump que l'accord entre Netflix et Warner Bros nuirait à la concurrence, rapporte le WSJ.
- Trump autorise Nvidia à vendre sa puce H200 en Chine mais lui impose une taxe de 25%.
- PepsiCo trouve un accord avec l'activiste Elliott et s'engage à baisser ses prix et à se restructurer.
- McDonald's évaluera à l'avenir la valeur apportée par ses franchisés selon de nouveaux standards mondiaux.
- Berkshire Hathaway remanie sa direction avant le départ à la retraite de Warren Buffet.
- Ares Management va remplacer Kellanova dans le S&P 500.
- Les premières lunettes intelligentes de Google seront disponibles l'année prochaine.
- Alexander & Baldwin sera retiré de la cote après son rachat intégral en numéraire par un consortium d’investisseurs mené par MW Group pour environ 2,3 milliards de dollars, soit 21,20 USD par action (prime de 40% sur le dernier cours de clôture).
- Medline veut lever 5,4 MdsUSD dans le cadre de la plus grosse IPO de l'année aux USA.
D'Asie et d'ailleurs
- BHP et GIP signent un accord de coentreprise de 2 milliards de dollars dans le domaine des réseaux électriques.
- HashKey Holdings, opérateur de la principale bourse crypto agréée de Hong Kong, vise jusqu’à 1,67 MdHKD (215 MUSD) via une IPO.
- Le promoteur China Vanke provoque toujours de la tension chez ses créanciers, avant un vote sur une proposition de décalage de paiements.
Lectures
- La fanfaronnade de Bessent (FT Unhedged, en anglais).
- Comment le capital-investissement transforme le logement (The Atlantic, en anglais).
- Comment l'IA va vous persuader de la façon de voter (MIT Technology Review, en anglais).
- L""effet Lazare", ou quand certains êtres vivants ressurgissent après des millions d’années (The Conversation).
- Connaissez-vous la shopaganda ? (The Verge, en anglais).
- "Rage bait" devient le mot de l’année 2025 (L'ADN).
- La vague de méga-fusions va-t-elle détruire de la valeur actionnariale ? (The Economist, en anglais).
- L'Europe à l'épreuve de la guerre hybride de la Russie (Financial Times, en anglais).
- Au cœur de la renaissance du biorégionalisme par la technologie (Noéma, en anglais).