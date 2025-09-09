En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Renault prévoit d'accélérer sa transformation face à la concurrence chinoise, selon son PDG.
  • TotalEnergies estime que les droits de douane pourraient entraîner une baisse de 15% des échanges de produits pétrochimiques.
  • Saint-Gobain va réorganiser certaines de ses activités en Allemagne dans le domaine de la chimie.
  • Michelin lance la version 2025 de son plan mondial d'actionnariat salarié.
  • Thales lance un service de télécommunications par satellite pour le CNES.
  • Euronext enregistre une croissance des volumes de transactions au mois d'août.
  • Arkema a nommé Laurent Peyronneau au poste de directeur général de sa division d'adhésifs, Bostik.
  • Interparfums réduit son objectif annuel et doit mettre en place des mesures pour contrer l'impact des droits de douane.
  • Tikehau fait une mise au point après l'article publié par La Lettre le 3 septembre sur le fonds de continuation Egis.
  • Exosens lance un tube intensificateur de lumière 5G.
  • Viridien lance l'imagerie sismique de l’étude OBN multi-clients d’Utsira North (plateau continental norvégien).
  • OSE Immunotherapeutics fait le point sur une procédure judiciaire en cours.
  Les principales publications du jour : Rubis, Abivax, Rapid Nutrition

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Banca Monte Dei Paschi devient la 3e banque italienne en parvenant à contrôler plus de 50% de Mediobanca après son OPA hostile.
  • ASML confirme prendre 11% de Mistral AI pour 1,3 MdEUR.
  • Le gouvernement néerlandais veut réduire sa part dans ABN Amro de 30,5% à environ 20%.
  • Novartis va racheter Tourmaline Bio pour 1,4 MdUSD (48 USD l'action).
  • BP Plc va forer cinq puits de gaz dans le cadre d'un accord préliminaire avec l'Egypte.
  • Sandoz conclut un accord avec Regeneron pour régler les litiges sur le brevet d'un médicament ophtalmique aux Etats-Unis.
  • Computacenter affiche un bénéfice en baisse pour le premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
  • Hammerson annonce que Rob Wilkinson succédera à Rita-Rose Gagné au poste de CEO.
  • Ericsson licencie une centaine d'employés basés au Canada pour réduire ses coûts, selon le Globe and Mail.
  • Azelis achète le distributeur suisse de produits chimiques industriels Distona.
  • KKR a déclaré ne pas avoir connaissance d’opérations sur les actions de The PRS REIT qui l’obligeraient à déposer une OPA, après que la foncière britannique a révélé que KKR participait à son examen stratégique et à son processus de vente.
  Les principales publications du jour : Puig

D'Amérique du Nord

  • Apple présente ses nouveautés aujourd'hui lors de sa grand-messe de rentrée.
  • Dell confirme ses objectifs après le départ de sa directrice financière Yvonne McGill.
  • Intel nomme un ex-dirigeant d'Arm à la tête de ses centres de données.
  • Hasbro délocalise ses activités de Rhode Island à Boston.
  • Les détenteurs d'obligations de Dupont s'opposent à un plan d'échange de dettes de 5,4 milliards de dollars, révèle Bloomberg.
  Les principales publications du jour : Synopsys, Rubrik, Core & Main, AeroVironment, GameStop

D'Asie et d'ailleurs

  • Anglo American et Teck Resources vont fusionner pour créer Anglo Teck, détenue à 62,4% par les actionnaires d'Anglo American et 37,6% par ceux de Teck.
  • BHP règle le litige relatif aux titres australiens de Samarco.
  • China Unicom obtient une licence pour l'exploitation de services mobiles par satellite.
  • Toyota Tsusho acquiert une participation de 25% dans l'usine de cathodes de LG Chem à Gumi.
  • Le CEO de Zhejiang Leapmotor prévoit que les ventes mondiales du constructeur atteindront 1 million en 2026.
  Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

