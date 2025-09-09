Bourse : Renault veut contrer la Chine, ASML confirme pour Mistral et Apple en show de rentrée

Renault veut accélérer sa mutation face aux rivaux chinois. TotalEnergies alerte sur l'impact des droits de douane. Interparfums revoit ses ambitions à la baisse, Saint-Gobain réorganise en Allemagne et Thales lance un service pour le CNES. En Europe, Novartis rachète Tourmaline, ASML entre au capital de Mistral AI, et BP forera cinq puits en Egypte.