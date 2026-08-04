En France
Annonces importantes (et moins importantes... Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'UE approuve un traitement de Sanofi dans les infections invasives à méningocoques du nourrisson.
- Contrat de 270 millions d'euros pour Alstom en Australie.
- Eiffage met fin aux discussions pour la concession d'un tunnel en Allemagne.
- TF1 envisage la vente de sa filiale de production Studio TF1, selon Reuters.
- Bonduelle termine son exercice annuel sur un chiffre d'affaires quasi stable de 2,18 MdEUR.
- Carbios avertit d'un retard dans le bouclage financier de son usine en France.
- Catering International Service accélère au deuxième trimestre grâce aux zones Afrique et Eurasie.
- Solutions 30 accélère son recentrage en France sur l'Energie et la Tech.
- Hydrogen Refueling Solutions signe un accord de coopération avec Baker Hughes dans l'hydrogène.
- Les principales publications du jour: Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, Calibre.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- HSBC enregistre une hausse de 23% de ses bénéfices semestriels.
- BP Plc voit ses résultats progresser.
- Bayer publie légèrement au-dessus des attentes au T2.
- Zalando anticipe un chiffre d'affaires 2026 dans la fourchette basse de ses prévisions.
- Lufthansa plombée par la flambée du kérosène.
- Fresnillo affiche une envolée du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier semestre.
- Coca-Cola Europacific Partners publie un bénéfice attribuable et un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre.
- Fresenius Medical Care dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel et maintient ses perspectives pour 2026.
- Smith & Nephew affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Leclanché n'a pas pu publier ses résultats annuels 2025 à temps.
- Les actionnaires d'AstraZeneca sceptiques face à un éventuel rapprochement avec Bristol-Myers Squibb.
- Les créanciers d'Aston Martin menacent de poursuites judiciaires suite à l'accord de financement avec HPS (BlackRock).
- UBS Financial Services sanctionnée d'une amende de 125 MUSD par le FinCEN pour défaillances dans la lutte anti-blanchiment.
- BBVA clôture une tranche de rachat d'actions de 1,5 MdEUR.
- RWE fournira Google en électricité solaire aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour: HSBC, BP Plc, Bayer, Fresnillo, Continental, Smith & Nephew, Lufthansa, Evonik Industries, Buzzi, Zalando, Convatec, Rotork, LEG Immobilien.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Palantir (+15%), ON Semiconductor (+7%), Snap (+7%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Diamondback Energy (-1,1%)…
- Williams Companies rachète Momentum Midstream pour 5,5 milliards de dollars.
- Boeing obtient la certification du B737Max 7, le plus petit de ses monocouloirs, avec sept ans de retard.
- Apple engage une action en justice contre le gouvernement britannique pour empêcher l'accès aux données cryptées de ses clients.
- Eli Lilly va offrir un accès anticipé à son traitement contre l'obésité de nouvelle génération à certains patients.
- Visa s'apprête à acquérir BioCatch pour renforcer sa détection de fraude numérique.
- Julie Sawyer Montgomery, issue des rangs du groupe, devient PDG de Danaher.
- Yum! Brands a échangé avec les autorités du Michigan avant le rappel d'ingrédients chez Taco Bell.
- Les principales publications du jour: SpaceX, AMD, Caterpillar, Merck & Co., Arista Networks, Amgen, McDonald's, Gilead Sciences, Booking, Pfizer, The Progressive, Spotify Technology, Duke Energy, Marathon Petroleum, Cummins, Emerson Electric, Apollo Global Management, TransDigm, Energy Transfer, MPLX, Diamondback Energy, AMETEK, Astera Labs, Rockwell Automation, Devon Energy, IDEXX Laboratories, Prudential Financial, Sysco, Public Service Enterprise, Archer-Daniels-Midland, Waters, Kimberly-Clark.
D'Asie et d'ailleurs
- Toyota Motor relève sa prévisions annuelle.
- Aramco voit son bénéfice bondir de 44% au deuxième trimestre.
- SK Hynix et un syndicat sud-coréen en négociations sur le versement des primes.
- BHP Ventures participe au tour de série B de 310 MUSD de Mariana Minerals.
- L'Inde va céder 2,5% du capital de Life Insurance, avec une option pour 4% supplémentaires.
- La faiblesse du yen stimule la croissance du chiffre d'affaires de Daiichi Sankyo.
- CGN Power met en service l'unité 2 de sa centrale de Huizhou.
- Suzuki Motor lancera un mini-véhicule électrique en Europe en 2027.
- Shein viserait une valorisation de 30 à 40 milliards de dollars pour son introduction en bourse à Hong Kong en août.
- Vast, financée par Alibaba, envisage une introduction en bourse à Hong Kong.
- Les principales publications du jour: Aramco, Toyota Motor, Fast Retailing, Bharti Airtel, Itaú Unibanco, Mitsui, Mitsubishi Heavy Industries, SoftBank, Daikin Industries, , Ecopetrol, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Oil and Natural Gas, Techtronic Industries, Ibiden.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le message qui se cache derrière l'intervention sur le yen (Axios).
- Thucydide, l'homme perspicace (Aeon).
- Le niveau du Rhin tombe à son plus bas niveau depuis 1880, et menace le commerce européen (Bloomberg).
- La chute de Leopold : souviens-toi d'Amaranth (Net Interest).
- La forte baisse de l'inflation va bien au-delà du prix du pétrole (The Economist).
- Arguments en faveur d'un système fiscal de type "payer là où l'on joue" (Project Syndicate).
- Pourquoi la Fed fait-elle autant bouger les marchés ? (Zonebourse).
- Port de Beyrouth, le souffle de la corruption (Revue21).
- La fraîcheur peut-elle être tendance ? L'essor des vêtements climatisés (Financial Times).
- Le pouvoir politique des contre-cartes (The Conversation).
- Pourquoi les Etats-Unis sont-ils à court d'armes ? (The Atlantic).
- 30 chiffres aussi dingues qu’inutiles (Libération).