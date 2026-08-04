En France

Annonces importantes (et moins importantes... Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • HSBC enregistre une hausse de 23% de ses bénéfices semestriels.
    • BP Plc voit ses résultats progresser.
    • Bayer publie légèrement au-dessus des attentes au T2.
    • Zalando anticipe un chiffre d'affaires 2026 dans la fourchette basse de ses prévisions.
    • Lufthansa plombée par la flambée du kérosène.
    • Fresnillo affiche une envolée du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier semestre.
    • Coca-Cola Europacific Partners publie un bénéfice attribuable et un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre.
    • Fresenius Medical Care dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel et maintient ses perspectives pour 2026.
    • Smith & Nephew affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
    • Leclanché n'a pas pu publier ses résultats annuels 2025 à temps.
  • Les actionnaires d'AstraZeneca sceptiques face à un éventuel rapprochement avec Bristol-Myers Squibb.
  • Les créanciers d'Aston Martin menacent de poursuites judiciaires suite à l'accord de financement avec HPS (BlackRock).
  • UBS Financial Services sanctionnée d'une amende de 125 MUSD par le FinCEN pour défaillances dans la lutte anti-blanchiment.
  • BBVA clôture une tranche de rachat d'actions de 1,5 MdEUR.
  • RWE fournira Google en électricité solaire aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jourHSBCBP PlcBayerFresnilloContinentalSmith & NephewLufthansaEvonik IndustriesBuzziZalandoConvatecRotorkLEG Immobilien.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures