Bourse : résultats de SpaceX, +15% pour Palantir, 30 à 40 MdsUSD pour Shein

Gros chiffres en vue aujourd'hui sur les marchés. En attendant les résultats de SpaceX ce soir, plusieurs publications ont d'ores et déjà attiré l'attention, dont celle de Palantir hier soir ou d'Aramco ce matin.