Bourse : résultats pour Sodexo, levée de fonds XXL pour Abivax et acquisitions en série

Journée d'emplettes : Bouygues, Michelin, Swiss Life et Spie sortent le carnet de chèques, pendant qu'OpenAI aiguise l'appétit de Washington et de SoftBank. KNDS, lui, préfère patienter et repousse son introduction en bourse.