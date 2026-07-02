En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction et se renforce aux Etats-Unis.
- TotalEnergies cède à INPEX sa participation dans un champ gazier en Malaisie
- Airbus s'allie à Brave1 pour accélérer l'innovation de défense en Ukraine.
- Michelin finalise le rachat du groupe américain Tex Tech.
- Stellantis affiche une croissance supérieure au marché italien en juin. Les ventes du groupe aux Etats-Unis progressent de 5% au premier semestre 2026.
- Sodexo relève son objectif de croissance, le 3ème trimestre dépasse les attentes.
- Spie acquiert Nimeg, une société suisse spécialisée en ingénierie pour les industries pharmaceutique, biotechnologique et chimique.
- Technip Energies a finalisé son programme de rachat d'actions.
- La levée de fonds d'Abivax monte à 920 MUSD, grâce à l'exercice de l'option de surallocation de son augmentation de capital.
- Argan relève légèrement son objectif de revenus locatifs pour 2026.
- 2CRSi engage une procédure de vérification indépendante relative à son contrat allemand.
- Ubisoft nomme Christoph Hartmann directeur général de Maison de Création 2.
- Eric Teilhard est nommé Directeur Général Délégué de Groupe Pizzorno Environnement.
- Unify met en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.
- KNDS reporte son introduction en bourse face aux conditions de marché.
- Les principales publications du jour: Sodexo, ST Dupont, Fountaine Pajot, Dolfines.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Haleon accélère sa transformation basée sur l'IA via un partenariat de cinq ans avec Microsoft.
- Swiss Life finalise l'acquisition de Telis en Allemagne.
- Vopak va investir 230 millions d'euros dans un projet néerlandais de stockage d'énergie par batterie
- Novartis obtient l'approbation de l'UE pour Itvisma dans l'amyotrophie spinale.
- TP ICAP finalise l'acquisition de Vantage Capital Markets.
- Les principales publications du jour: Rheinmetall.
D'Amérique du Nord
- Apple en discussions pour l'achat de puces mémoire auprès de deux entreprises chinoises. Le groupe prévoit par ailleurs de nouveaux iPad Pro et un MacBook Pro d'entrée de gamme repensé pour 2027.
- Constellation Brands publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais ne rassure pas les investisseurs.
- Musk dément une information du WSJ sur un prototype de téléphone IA de SpaceX.
- Lockheed Martin décroche un contrat de 347,5 MUSD auprès de l'US Army.
- Viper Energy finalise l'acquisition de Riverbend en transaction cash et actions.
- OpenAI a discuté avec le gouvernement américain d'une participation de 5% à son capital, selon le FT.
D'Asie et d'ailleurs
- BYD est en passe de ravir à Tesla le titre de premier vendeur mondial de voitures entièrement électriques.
- La Chine restreint certaines cargaisons de minerai de fer de Fortescue sur fond de tensions dans les négociations, selon Reuters.
- Alibaba versera 600 millions de dollars pour clore une enquête américaine sur la vente de médicaments.
- SoftBank relance les discussions pour un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI.
- BHP sollicite un permis de 1,5 milliard de dollars pour rouvrir la mine de cuivre de Cerro Colorado au Chili.
- Les ventes de Honda aux Etats-Unis bondissent de 16,9% sur un an en juin.
- Northern Star nomme Suresh Vadnagra directeur général et président.
- Les principales publications du jour: Fast Retailing.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La SEC enquête sur des soupçons de délits d'initiés qui auraient coûté cher à Susquehanna (Bloomberg).
- Chez le repreneur en série Europlasma, les déboires se multiplient (Le Monde).
- Rencontre avec Jordan Bardella, potentiel président de la France (The Economist).
- "Allons détruire Internet" (Intelligencer).
- Le plus gros choc macro structurel attendu dans les prochaines années (Zonebourse).
- Glace, sauna et KPI, le dernier cocktail des grands patrons (Revue21).
- Twitch Gauchiste : la machine qui transforme les streams de gauche en scandales nationaux (L'ADN).
- Le plan d'Uniqlo pour dominer la mode (Financial Times).
- Le consentement des Français au financement des dépenses de défense (IPP).
- L'ère de la slopagande (Le Grand Continent).
- Bilan S1 2026 : les Small caps surperforment et la vieille économie retrouve son lustre grâce à la nouvelle (Zonebourse).
- Lithium et rubidium : et si l’Europe s’approvisionnait en métaux stratégiques dans la vallée du Rhin ? (The Conversation).