En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Lufthansa commande 10 Airbus et 10 Boeing.
- Rexel met la main sur Revere Electrical Supply.
- Eiffage annonce le démarrage des travaux de construction du pôle universitaire du campus Grand Paris Nord à Saint-Ouen-sur-Seine.
- Pluxee a finalisé son programme de rachat d'actions.
- SES S.A confirme ses prévisions 2026.
- ID Logistics signe un bail pour un site de stockage de matières dangereuses à Henrico, en Virginie.
- Sword rachète une entreprise au Royaume-Uni.
- OPMobility fournira à Stellantis le bloc arrière d'un SUV électrique.
- L'OPA d'EP Groupe sur Fnac Darty démarrera le 12 mai.
- Aliko Scientific a signé un partenariat avec Cellay pour automatiser le diagnostic du cancer de la vessie.
- Valbiotis, via sa coentreprise chinoise, a créé une filiale à Singapour pour étendre sa présence en Asie.
- Gold By Gold lance une augmentation de capital de 1,3 M EUR.
- One Experience achète les murs et le fonds de deux hôtels à Melun.
- SMAIO étoffe son Conseil scientifique nord-américain.
- Drone Volt reçoit une commande.
- Vaziva reporte la publication de ses comptes.
- Les principales publications du jour : Eiffage, Eutelsat Communications, Coface, Altamir, Lacroix, Compagnie Chargeurs Invest, Adocia, ABEO, SMAIO, Prismaflex International… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Siemens Energy affiche une croissance de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Bayer affiche un bénéfice net multiplié par deux au premier trimestre.
- Vodafone réduit sa perte annuelle préliminaire pour l'exercice 2026 ; le chiffre d'affaires progresse.
- Novo Nordisk fait état d'une perte de poids accrue chez les patients répondeurs précoces traités au Wegovy à haute dose.
- ThyssenKrupp abaisse sa prévision de chiffre d'affaires.
- Imperial Brands annonce un repli du bénéfice au premier semestre fiscal malgré une légère hausse du chiffre d'affaires.
- Hochtief annonce un repli de son résultat net au T1 malgré la hausse du chiffre d'affaires.
- SoftwareOne affiche une hausse de son chiffre d'affaires au T1 et relève ses objectifs pour 2026.
- Palliser monte au capital d'Intertek, cible potentielle d'EQT, révèle Bloomberg. EQT qui a relevé ce matin son offre à 6107,7 GBX par action.
- Moody's relève la note de Telecom Italia à Ba1, perspective stable.
- Safilo signe un accord pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti auprès de Bollé Brands.
- Lifco prend une participation majoritaire dans le britannique Glass Umbrella.
- Bavarian Nordic annonce que le gouvernement américain a exercé une option pour des vaccins lyophilisés contre la variole.
- Les principales publications du jour : Siemens Energy, KBC Groupe, Bayer, Vodafone, Imperial Brands, EnBW, Uniper, HAL Trust…
D'Amérique du Nord
- La Maison Blanche a invité les PDG de Tesla, Apple, Meta et Boeing en Chine, mais pas Jensen Huang, de Nvidia.
- OpenAI devrait économiser 97 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son dernier accord avec Microsoft, selon The Information.
- Simon Property relève se prévisions.
- General Motors va supprimer des centaines de postes de cadres pour réduire ses coûts, selon Bloomberg.
- ServiceNow envisage de lever 4 milliards de dollars via une émission obligataire, selon Bloomberg.
- Google et Apple déploient le chiffrement RCS pour sécuriser les échanges entre Android et iPhone.
- Johnson Controls renforce sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres au Danemark.
- Netflix poursuivi par le Texas pour espionnage présumé et collecte de données sans consentement.
- Le fabricant de puces IA Cerebras pourrait lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse revue à la hausse.
- Les principales publications du jour : Franco-Nevada, Constellation Software, Power Corporation of Canada, Qnity Electronics, Venture Global, George Weston…
D'Asie et d'ailleurs
- Bain et Ly seraient proches d'une offre rivale à celle d'EQT sur Kakaku, selon Bloomberg.
- BHP Group atteint un sommet historique porté par l'envolée des cours du cuivre.
- Daikin lance un gros programme de rachat d'actions.
- Petrobras enregistre une baisse de résultats au T1.
- Panasonic reporte la production de masse de sa nouvelle batterie pour Tesla.
- NEC projette d'investir 100 milliards de yens dans les câbles sous-marins pour accroître sa part de marché mondiale.
- TCL Electronics plafonne l'option de vente de Sony dans la coentreprise Bravia.
- BYD table sur une croissance des ventes mondiales allant jusqu'à 20% en 2026.
- Les principales publications du jour : Mitsubishi Heavy Industries, KDDI Corporation, Sumitomo Electric, Sea Limited…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi le dollar est de nouveau un piège impérial (Le Grand Continent).
- La transformation capitaliste la plus surprenante au monde est en cours en Suède (Wall Street Journal).
- TotalEnergies ne "gagne" pas d’argent en France : le rôle des prix de cession interne (The Conversation).
- Des adolescents et de jeunes hommes s'injectent des peptides en quête de la perfection (Wall Street Journal).
- Les raccourcis clavier que j'ai appris de mon chat (Wired).
- Palantir vend une veste de travail (The Verge).
- Le colonialisme de capture (Le Grand Continent).
- Google a contré une faille de sécurité de type "zero-day" qui, selon l'entreprise, avait été développée à l'aide de l'IA (The Verge).