En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Siemens Energy affiche une croissance de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Bayer affiche un bénéfice net multiplié par deux au premier trimestre.
  • Vodafone réduit sa perte annuelle préliminaire pour l'exercice 2026 ; le chiffre d'affaires progresse.
  • Novo Nordisk fait état d'une perte de poids accrue chez les patients répondeurs précoces traités au Wegovy à haute dose.
  • ThyssenKrupp abaisse sa prévision de chiffre d'affaires.
  • Imperial Brands annonce un repli du bénéfice au premier semestre fiscal malgré une légère hausse du chiffre d'affaires.
  • Hochtief annonce un repli de son résultat net au T1 malgré la hausse du chiffre d'affaires.
  • SoftwareOne affiche une hausse de son chiffre d'affaires au T1 et relève ses objectifs pour 2026.
  • Palliser monte au capital d'Intertek, cible potentielle d'EQT, révèle Bloomberg. EQT qui a relevé ce matin son offre à 6107,7 GBX par action.
  • Moody's relève la note de Telecom Italia à Ba1, perspective stable.
  • Safilo signe un accord pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti auprès de Bollé Brands.
  • Lifco prend une participation majoritaire dans le britannique Glass Umbrella.
  • Bavarian Nordic annonce que le gouvernement américain a exercé une option pour des vaccins lyophilisés contre la variole.
  • Les principales publications du jour : Siemens Energy, KBC Groupe, Bayer, Vodafone, Imperial Brands, EnBW, Uniper, HAL Trust

D'Amérique du Nord

  • La Maison Blanche a invité les PDG de Tesla, Apple, Meta et Boeing en Chine, mais pas Jensen Huang, de Nvidia.
  • OpenAI devrait économiser 97 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son dernier accord avec Microsoft, selon The Information.
  • Simon Property relève se prévisions.
  • General Motors va supprimer des centaines de postes de cadres pour réduire ses coûts, selon Bloomberg.
  • ServiceNow envisage de lever 4 milliards de dollars via une émission obligataire, selon Bloomberg.
  • Google et Apple déploient le chiffrement RCS pour sécuriser les échanges entre Android et iPhone.
  • Johnson Controls renforce sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres au Danemark.
  • Netflix poursuivi par le Texas pour espionnage présumé et collecte de données sans consentement.
  • Le fabricant de puces IA Cerebras pourrait lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse revue à la hausse.
  • Les principales publications du jour : Franco-Nevada, Constellation Software, Power Corporation of Canada, Qnity Electronics, Venture Global, George Weston

D'Asie et d'ailleurs

  • Bain et Ly seraient proches d'une offre rivale à celle d'EQT sur Kakaku, selon Bloomberg.
  • BHP Group atteint un sommet historique porté par l'envolée des cours du cuivre.
  • Daikin lance un gros programme de rachat d'actions.
  • Petrobras enregistre une baisse de résultats au T1.
  • Panasonic reporte la production de masse de sa nouvelle batterie pour Tesla.
  • NEC projette d'investir 100 milliards de yens dans les câbles sous-marins pour accroître sa part de marché mondiale.
  • TCL Electronics plafonne l'option de vente de Sony dans la coentreprise Bravia.
  • BYD table sur une croissance des ventes mondiales allant jusqu'à 20% en 2026.
  • Les principales publications du jour : Mitsubishi Heavy Industries, KDDI Corporation, Sumitomo Electric, Sea Limited

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

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