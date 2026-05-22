En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Stellantis vise une marge opérationnelle ajustée de 7% d'ici 2030.
- Colas (Bouygues), TotalEnergies et Volvo ont signé un partenariat pour l'utilisation d'engins électriques sur les chantiers.
- Equans (Bouygues encore) cède ses activités de concession de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas.
- Renault émet des obligations samouraï double tranche pour 159 milliards de yens.
- Eiffage réalise quatre centrales photovoltaïques dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc.
- Air France-KLM se pourvoit en cassation après sa condamnation pour homicides involontaires dans la catastrophe du Rio-Paris.
- GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour concevoir les cuves cryogéniques d'un méthanier de 174 000 m³.
- Vallourec s'allie à Syngular Solutions pour les projets de BECCS au Brésil.
- Eramet revendique 2,5 MdsEUR de contributions économiques dans ses pays d'opération en 2025.
- Casino a procédé, le 20 mai 2026, à un remboursement de 12,4 MEUR de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.
- Quadient a confirmé ses prévisions pour 2026 malgré une légère baisse organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- La Compagnie des Alpes a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2025/2026.
- La vente à découvert visant Exail a fortement reculé dernièrement, passant de 8,35 à 6,25%, selon les données Zonebourse.
- Bastide cède Experf à Sapio.
- Mexedia prend le contrôle d'une entreprise de services informatiques italienne pour 16,5 MEUR.
- Genfit dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de 2028 et maintient ses objectifs cliniques.
- Nanobiotix a levé 85 millions d'euros via une augmentation de capital ciblant les marchés américain et européen.
- L'Agence européenne des médicaments a accepté l'examen du dossier de demande de mise sur le marché d'Olanzapine LAI déposé par Teva, développé avec la technologie Medincell.
- Hydrogen Refueling Solutions a commencé à déployer une première Secure Power Unit (SPU), une solution modulaire de production électrique hydrogène conçue comme un back-up énergétique.
- E-Pango met en place un financement dilutif avec Hanover Square Investments 1, le véhicule d'investissement d'Alpha Blue Ocean, qui finance Haffner, Néovacs et Toosla.
- Les principales publications du jour : Exel, Claranova, Avenir Telecom, Guerbet… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Deutsche Telekom et SAP remportent l'appel d'offres pour la plateforme d'IA souveraine de l'Allemagne.
- La Compagnie Financière Richemont enregistre un bond de ses résultats annuels.
- Eni signe trois accords d'approvisionnement à long terme en Indonésie.
- Games Workshop Group table sur un résultat avant impôt d'au moins 265 millions de livres pour l'exercice.
- Electrolux dévoile les modalités de son augmentation de capital de 9 milliards de couronnes.
- Sandoz demande à l'UE d'enquêter sur le dumping chinois, selon le FT.
- Mutares finalise la cession de Terranor Group.
- Webuild annonce que Neom a résilié le contrat relatif au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Connector.
- Swedish Orphan Biovitrum annonce des résultats préliminaires positifs pour l'étude pivot de phase 3 sur le pozdeutinurad dans le traitement de la goutte.
- Les principales publications du jour : Compagnie Financière Richemont, Frontline…
D'Amérique du Nord
- Estee Lauder met fin aux discussions en vue d'un rapprochement avec l'espagnol Puig.
- Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft, selon The Information.
- AMD intensifie ses capacités à Taïwan face à la tension du marché mondial des CPU.
- Workday bondit de 11% hors séance après ses trimestriels.
- Take-Two gagne 6% hors séance après ses trimestriels.
- Ross Stores gagne 5,5% hors séance après ses trimestriels.
- Biogen et Denali abandonnent leur traitement contre Parkinson après un échec clinique.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Kioxia devient la quatrième capitalisation du Japon.
- Samsung Electronics conclut un accord avec son syndicat sur des primes élevées.
- Nintendo a demandé à ses fournisseurs d'assembler environ 20 millions de consoles Switch 2 pour l'exercice démarré le 1er avril, soit environ 20% de plus que les prévisions, selon Bloomberg.
- Le PDG de Lenovo alerte sur une pénurie sévère de mémoires et une envolée des coûts.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Quelle est la taille de l'espace ? (Klement on Investing).
- Un groupe de pirates informatiques corrompt le code open source à une échelle sans précédent (Wired).
- Le plan des conservateurs allemands pour démanteler la bureaucratie européenne (Le Grand Continent).
- Paris propose d'accueillir l'uranium enrichi iranien, Trump dit non (Intelligence Online).
- Le scandale du magazine IA littéraire (The Atlantic).
- Ces VE européens "made in China" (Financial Times).
- En France, l'inquiétante envolée des émissions de CO2 des datas centers (Le Monde).
- Avec 1000 watts dans les hanches, l’IA va doper vos footings(Wall Street Journal).
- Trop de bonnes notes à Harvard(New York Times).
- Le Kremlin se prépare à une défaite en Ukraine(Le Grand Continent).