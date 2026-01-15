Détente(s) et rotation

Comme souvent en début d'année, les investisseurs vont explorer des horizons différents de ceux qui étaient les leurs quelques semaines auparavant. Concrètement, les paris sur les grosses technologiques se tassent, pendant que les dénicheurs de pépites essaient de repérer des pistes alternatives et, espèrent-ils, lucratives. Wall Street baisse depuis deux jours à cause de ça, mais le mouvement a démarré plus tôt. Pendant ce temps, Washington s'emploie à désamorcer les tensions apparues récemment. La Cour suprême, elle, n'a toujours pas abordé l'épineuse question des droits de douane.