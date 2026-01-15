En France
Annonces importantes
- Un placement de titres Thales (2,3 millions d'actions) a été réalisé à 254,55 EUR, selon des sources de marché.
- Sanofi convoiterait la biotech américaine Ocular Therapeutix (2,4 MdsUSD de capitalisation actuellement), selon La Lettre. Par ailleurs, la Chine approuve Myqorzo et Redemplo.
- Bouygues dissocie les fonctions de président et de DG au sein de sa filiale de construction.
- GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
- M6 Métropole Télévision signe un accord de distribution de M6+ avec Prime Video (Amazon).
- EPC Groupe remporte un contrat de 67 MEUR au Canada.
- Catana dévoile une hausse en trompe l'œil de ses revenus trimestriels.
- Emeis crée la société immobilière Isemia et reçoit 761 millions d'euros de ses partenaires.
- Atland nomme Antoine Onfray directeur général délégué.
Dans le vaste monde
Annonces importantes
D'Europe
- Les publications de trimestriels :
- Compagnie Financière Richemont a dépassé les attentes au troisième trimestre avec des ventes en hausse de 4% à 6,4 milliards d’euros, malgré un léger ralentissement de la croissance à taux de change constant.
- Partners Group annonce 185 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025.
- Les marges de Geberit
- Temenos dégage 860 MUSD de revenus en 2025.
- Bossard enregistre une hausse de son chiffre d'affaires 2025.
- VAT Group annonces des commandes et un chiffre d'affaires en hausse en 2025.
- Volkswagen pourrait retirer plusieurs milliards de la cession du contrôle de sa filiale Everllence (moteurs diesel), qui pourrait être évaluée entre 5 et 6 milliards d'euros, selon Bloomberg.
- Unicredit affirme que les rumeurs récentes concernant une participation dans Banca Monte Dei Paschi sont spéculatives et injustifiées.
- Rio Tinto et BHP s'associent pour un projet d'exploitation de minerai de fer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale
- Oxford BioMedica reçoit une offre de rachat non sollicitée de la part d'EQT.
- Swedbank annonce que le ministère américain de la Justice a clos l'enquête la visant sans prendre de mesures coercitives.
- Wizz Air double ses prévisions de croissance pour 2026.
- Implenia et ses partenaires remportent des contrats de développement d'infrastructures d'une valeur de 350 millions d'euros en Allemagne et en Norvège.
- Groupe Bruxelles Lambert émet une obligation de 500 MEUR.
- Nextensa vend un parc commercial à Vienne à Union Investment.
- Santhera obtient l'autorisation en Suisse pour son médicament contre la dystrophie musculaire de Duchenne.
D'Amérique du Nord
- L'administration Trump s'attaque aux rachats d'actions des constructeurs immobiliers.
- Oracle poursuivi par des obligataires pour des pertes liées au déploiement de l'IA.
- Chevron devrait obtenir cette semaine une licence élargie pour le Venezuela de la part des Etats-Unis, selon Reuters.
- AbbVie prévoit de renforcer sa présence sur le marché de l'obésité.
- Meta ciblé par une demande d'enquête sur le financement de son centre de données en Louisiane.
D'Asie et d'ailleurs
- Trip.com chahutée à Hong Kong après l'ouverture d'une enquête antitrust en Chine.
- Le bénéfice trimestriel de TSMC atteint un niveau record porté par l'essor de l'IA.
- Toyota Motor a révisé son offre publique d'achat sur Toyota Industries, augmentant le prix d'achat de 16 300 à 18 800 yens par action. Elliott déclare s'opposer à la nouvelle offre.
- Alibaba va relier ses services d'achat en ligne et de voyage à son application d'IA Qwen.
- Les actions de Fortescue en hausse après l'acquisition de la société américaine Zitara, spécialisée dans les technologies de batteries.
