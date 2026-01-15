En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Un placement de titres Thales (2,3 millions d'actions) a été réalisé à 254,55 EUR, selon des sources de marché.
  • Sanofi convoiterait la biotech américaine Ocular Therapeutix (2,4 MdsUSD de capitalisation actuellement), selon La Lettre. Par ailleurs, la Chine approuve Myqorzo et Redemplo.
  • Bouygues dissocie les fonctions de président et de DG au sein de sa filiale de construction.
  • GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
  • M6 Métropole Télévision signe un accord de distribution de M6+ avec Prime Video (Amazon).
  • EPC Groupe remporte un contrat de 67 MEUR au Canada.
  • Catana dévoile une hausse en trompe l'œil de ses revenus trimestriels.
  • Emeis crée la société immobilière Isemia et reçoit 761 millions d'euros de ses partenaires.
  • Atland nomme Antoine Onfray directeur général délégué.
  • Les principales publications du jour : Ekinops, Société Marseillaise du Tunnel Prado-CarénageLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les publications de trimestriels :
    • Compagnie Financière Richemont a dépassé les attentes au troisième trimestre avec des ventes en hausse de 4% à 6,4 milliards d’euros, malgré un léger ralentissement de la croissance à taux de change constant.
    • Partners Group annonce 185 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025.
    • Les marges de Geberit
    • Temenos dégage 860 MUSD de revenus en 2025.
    • Bossard enregistre une hausse de son chiffre d'affaires 2025.
    • VAT Group annonces des commandes et un chiffre d'affaires en hausse en 2025.
  • Volkswagen pourrait retirer plusieurs milliards de la cession du contrôle de sa filiale Everllence (moteurs diesel), qui pourrait être évaluée entre 5 et 6 milliards d'euros, selon Bloomberg.
  • Unicredit affirme que les rumeurs récentes concernant une participation dans Banca Monte Dei Paschi sont spéculatives et injustifiées.
  • Rio Tinto et BHP s'associent pour un projet d'exploitation de minerai de fer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale
  • Oxford BioMedica reçoit une offre de rachat non sollicitée de la part d'EQT.
  • Swedbank annonce que le ministère américain de la Justice a clos l'enquête la visant sans prendre de mesures coercitives.
  • Wizz Air double ses prévisions de croissance pour 2026.
  • Implenia et ses partenaires remportent des contrats de développement d'infrastructures d'une valeur de 350 millions d'euros en Allemagne et en Norvège.
  • Groupe Bruxelles Lambert émet une obligation de 500 MEUR.
  • Nextensa vend un parc commercial à Vienne à Union Investment.
  • Santhera obtient l'autorisation en Suisse pour son médicament contre la dystrophie musculaire de Duchenne.
  • Les principales publications du jourCompagnie Financière Richemont, OMV

D'Amérique du Nord

  • L'administration Trump s'attaque aux rachats d'actions des constructeurs immobiliers.
  • Oracle poursuivi par des obligataires pour des pertes liées au déploiement de l'IA.
  • Chevron devrait obtenir cette semaine une licence élargie pour le Venezuela de la part des Etats-Unis, selon Reuters.
  • AbbVie prévoit de renforcer sa présence sur le marché de l'obésité.
  • Meta ciblé par une demande d'enquête sur le financement de son centre de données en Louisiane.
  • Les principales publications du jour : Morgan StanleyThe Goldman Sachs GroupBlackRockJB Hunt Transport ServicesFirst Horizon

D'Asie et d'ailleurs

  • Trip.com chahutée à Hong Kong après l'ouverture d'une enquête antitrust en Chine.
  • Le bénéfice trimestriel de TSMC atteint un niveau record porté par l'essor de l'IA.
  • Toyota Motor a révisé son offre publique d'achat sur Toyota Industries, augmentant le prix d'achat de 16 300 à 18 800 yens par action. Elliott déclare s'opposer à la nouvelle offre.
  • Alibaba va relier ses services d'achat en ligne et de voyage à son application d'IA Qwen.
  • Les actions de Fortescue en hausse après l'acquisition de la société américaine Zitara, spécialisée dans les technologies de batteries.
  • Les principales publications du jour : TSMCJio Financial Services

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures