En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Euronext affiche des volumes de transactions en hausse en décembre 2025.
  • Worldline confirme ses objectifs 2025 en assemblée générale.
  • GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour deux nouveaux méthaniers.
  • Scor relocalise sa filiale irlandaise SGRI en France.
  • Air France-KLM émet une obligation de 650 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN.
  • Edenred place des obligations pour 500 millions d'euros.
  • Sinopec entre au capital de la filiale hydrogène de Forvia.
  • Frey met en place une nouveau partenariat institutionnel et optimise son allocation de capital.
  • L'antitrust italien cesse une enquête sur Verallia.
  • La Française de l'Energie sécurise l’accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires.
  • Valbiotis signe un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient.
  • Cellectis fait le point sur sa stratégie 2026.
  • Transgene publie les données de phase I confirmant le potentiel de TG4050 à réduire le risque de récidive des cancers de la tête et du cou.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Puma a décollé hier sur des rumeurs de dépôt par Anta Sports d'une proposition de rachat des 29% du capital détenus par la famille Pinault.
  • Repsol aurait demandé une licence américaine pour reprendre ses exportations de pétrole brut vénézuélien.
  • Tecan confirme ses prévisions de rentabilité pour 2025 et ses perspectives à moyen terme.
  • Sunrise va supprimer 190 postes.
  • Contrat de 250 millions de francs sur cinq ans pour Gurit.
D'Amérique du Nord

  • General Motors passera 7,1 milliards de dollars de dépréciations au 4ème trimestre, dont 6 MdsUSD pour sa division électrique.
  • Trump se félicite d’une rencontre réussie avec Lip-Bu Tan, qu’il présente désormais comme le très performant patron d’Intel.
  • Apple lève la limite d'âge pour deux de ses administrateurs, dont le président du conseil.
  • Eli Lilly annonce que la combinaison de Taltz et Zepbound démontre une efficacité supérieure dans un essai clinique de phase 3b contre l’arthrite et l’obésité.
  • Boeing fait passer le B737Max 10 à la phase suivante des essais en vol de la FAA, selon The Air Current.
  • Verisk vend son activité de solutions marketing à ActiveProspect.
D'Asie et d'ailleurs

  • Glencore confirme avoir repris des discussions préliminaires avec Rio Tinto au sujet d'une éventuelle fusion.
  • TSMC dépasse les attentes trimestrielles en matière de chiffre d'affaires.
  • Le groupe d'IA chinois MiniMax s'est envolé après son IPO à Hong Kong.
Lectures