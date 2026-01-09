En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Euronext affiche des volumes de transactions en hausse en décembre 2025.
- Worldline confirme ses objectifs 2025 en assemblée générale.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour deux nouveaux méthaniers.
- Scor relocalise sa filiale irlandaise SGRI en France.
- Air France-KLM émet une obligation de 650 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN.
- Edenred place des obligations pour 500 millions d'euros.
- Sinopec entre au capital de la filiale hydrogène de Forvia.
- Frey met en place une nouveau partenariat institutionnel et optimise son allocation de capital.
- L'antitrust italien cesse une enquête sur Verallia.
- La Française de l'Energie sécurise l’accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires.
- Valbiotis signe un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient.
- Cellectis fait le point sur sa stratégie 2026.
- Transgene publie les données de phase I confirmant le potentiel de TG4050 à réduire le risque de récidive des cancers de la tête et du cou.
- Les principales publications du jour : … Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Puma a décollé hier sur des rumeurs de dépôt par Anta Sports d'une proposition de rachat des 29% du capital détenus par la famille Pinault.
- Repsol aurait demandé une licence américaine pour reprendre ses exportations de pétrole brut vénézuélien.
- Tecan confirme ses prévisions de rentabilité pour 2025 et ses perspectives à moyen terme.
- Sunrise va supprimer 190 postes.
- Contrat de 250 millions de francs sur cinq ans pour Gurit.
- Les principales publications du jour : J Sainsbury, Unite…
D'Amérique du Nord
- General Motors passera 7,1 milliards de dollars de dépréciations au 4ème trimestre, dont 6 MdsUSD pour sa division électrique.
- Trump se félicite d’une rencontre réussie avec Lip-Bu Tan, qu’il présente désormais comme le très performant patron d’Intel.
- Apple lève la limite d'âge pour deux de ses administrateurs, dont le président du conseil.
- Eli Lilly annonce que la combinaison de Taltz et Zepbound démontre une efficacité supérieure dans un essai clinique de phase 3b contre l’arthrite et l’obésité.
- Boeing fait passer le B737Max 10 à la phase suivante des essais en vol de la FAA, selon The Air Current.
- Verisk vend son activité de solutions marketing à ActiveProspect.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Glencore confirme avoir repris des discussions préliminaires avec Rio Tinto au sujet d'une éventuelle fusion.
- TSMC dépasse les attentes trimestrielles en matière de chiffre d'affaires.
- Le groupe d'IA chinois MiniMax s'est envolé après son IPO à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : TSMC, MediaTek…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La gestion d'actifs n'est pas une méritocratie (Klement on Investing).
- Une nouvelle ferveur anti-politique (Noéma).
- Les vrais patriotes tirent profit de l'apocalypse (Wired).
- Les Etats américains les plus sains et les moins sains (Axios).
- Gérer l'ordre mondial avec un Washington antagoniste (Foreign Policy).
- Le curieux culte du discounter Aldi (Bloomberg, en anglais).
- Les limites des marchés prédictifs (Project Syndicate).