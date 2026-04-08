En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Danone pourrait finalement récupérer Mead Johnson, l'entreprise américaine spécialisée dans la nutrition infantile un temps courtisée par le Français mais rachetée par Reckitt Benckiser, selon La Lettre.
  • Engie accélère le déploiement du stockage par batteries avec près de 400 MW de nouveaux projets.
  • Les démocrates contestent la légalité de l'accord entre Trump et TotalEnergies sur l'éolien offshore.
  • Technip Energies obtient une commande "conséquente" pour poursuivre le développement du projet Commonwealth LNG en vue de la décision finale d'investissement.
  • Alstom prolonge de 5 ans son contrat pour le système de navettes de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta.
  • Rémy Cointreau lance un plan de transformation.
  • La famille Duval songerait à sortir du capital d'Eramet, selon le FT.
  • LDC publie ses revenus annuels plus élevés que prévu et prévoit de dépasser son objectif d'EBITDA.
  • S&P relève la note crédit de long terme de Viridien de "B-" à "B", perspective stable.
  • Sidetrade accélère vers l'IA-native avec "O2C Intelligence 2030".
  • Paris Realty Fund signe un bail de 15 ans avec Virgin Active.
  • Diagnostic Medical Systems a obtenu la certification européenne MDR pour l'ensemble de sa gamme d'ostéodensitomètres.
  • Vaziva émet 8 MEUR d'OCA à 7% par an à destination d'investisseurs qualifiés.
  • Les principales publications du jour : Emeis, Riber, Gensight, Upergy, Arcure, SpineGuard, EcoslopsLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Bayer confirme ses objectifs 2026 malgré les tarifs douaniers américains sur la pharmacie.
  • La justice rejette la demande d'UBS visant à modifier l'accord sur les avoirs de l'Holocauste.
  • Telefónica cède ses activités au Mexique à un consortium pour 450 millions de dollars.
  • Banca Monte dei Paschi di Siena met fin aux fonctions de Luigi Lovaglio en tant que directeur général.
  • Youngtimers va boucler son augmentation de capital de 1,93 million de francs.
  • Subsea 7 s'associe à Petronas pour des projets de développement de gisements au Suriname.
  • Novonesis fait l'acquisition d'un site de production en Asie du Sud-Est.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Intel s'associe à SpaceX et Tesla pour exploiter une nouvelle usine de puces informatiques.
  • Ford sollicite l'administration Trump face au poids des tarifs douaniers sur le F-150, selon le WSJ.
  • L'iPhone pliable d'Apple reste en bonne voie pour un lancement en septembre, selon Bloomberg, après des rumeurs évoquant le contraire.
  • AppLovin annonce un plan de succession pour ses postes de direction et nomme un nouveau président indépendant.
  • General Dynamics décroche un contrat de 450 millions de dollars auprès de l'US Marine Corps.
  • Insmed abandonne le développement de son traitement dermatologique après l'echec d'une étude de phase intermédiaire.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • Sony Pictures Entertainment s'apprête à supprimer plusieurs centaines de postes.
  • Goodman Group grimpe de 6% suite à une coentreprise avec DataBank dans les centres de données à Los Angeles.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures