En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Danone pourrait finalement récupérer Mead Johnson, l'entreprise américaine spécialisée dans la nutrition infantile un temps courtisée par le Français mais rachetée par Reckitt Benckiser, selon La Lettre.
- Engie accélère le déploiement du stockage par batteries avec près de 400 MW de nouveaux projets.
- Les démocrates contestent la légalité de l'accord entre Trump et TotalEnergies sur l'éolien offshore.
- Technip Energies obtient une commande "conséquente" pour poursuivre le développement du projet Commonwealth LNG en vue de la décision finale d'investissement.
- Alstom prolonge de 5 ans son contrat pour le système de navettes de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta.
- Rémy Cointreau lance un plan de transformation.
- La famille Duval songerait à sortir du capital d'Eramet, selon le FT.
- LDC publie ses revenus annuels plus élevés que prévu et prévoit de dépasser son objectif d'EBITDA.
- S&P relève la note crédit de long terme de Viridien de "B-" à "B", perspective stable.
- Sidetrade accélère vers l'IA-native avec "O2C Intelligence 2030".
- Paris Realty Fund signe un bail de 15 ans avec Virgin Active.
- Diagnostic Medical Systems a obtenu la certification européenne MDR pour l'ensemble de sa gamme d'ostéodensitomètres.
- Vaziva émet 8 MEUR d'OCA à 7% par an à destination d'investisseurs qualifiés.
- Les principales publications du jour : Emeis, Riber, Gensight, Upergy, Arcure, SpineGuard, Ecoslops… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Bayer confirme ses objectifs 2026 malgré les tarifs douaniers américains sur la pharmacie.
- La justice rejette la demande d'UBS visant à modifier l'accord sur les avoirs de l'Holocauste.
- Telefónica cède ses activités au Mexique à un consortium pour 450 millions de dollars.
- Banca Monte dei Paschi di Siena met fin aux fonctions de Luigi Lovaglio en tant que directeur général.
- Youngtimers va boucler son augmentation de capital de 1,93 million de francs.
- Subsea 7 s'associe à Petronas pour des projets de développement de gisements au Suriname.
- Novonesis fait l'acquisition d'un site de production en Asie du Sud-Est.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Intel s'associe à SpaceX et Tesla pour exploiter une nouvelle usine de puces informatiques.
- Ford sollicite l'administration Trump face au poids des tarifs douaniers sur le F-150, selon le WSJ.
- L'iPhone pliable d'Apple reste en bonne voie pour un lancement en septembre, selon Bloomberg, après des rumeurs évoquant le contraire.
- AppLovin annonce un plan de succession pour ses postes de direction et nomme un nouveau président indépendant.
- General Dynamics décroche un contrat de 450 millions de dollars auprès de l'US Marine Corps.
- Insmed abandonne le développement de son traitement dermatologique après l'echec d'une étude de phase intermédiaire.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Sony Pictures Entertainment s'apprête à supprimer plusieurs centaines de postes.
- Goodman Group grimpe de 6% suite à une coentreprise avec DataBank dans les centres de données à Los Angeles.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment le capital-investissement s'est pris de passion pour les transactions de seconde main (Financial Times).
- OpenAI en Bourse : les marchés peuvent-ils gouverner ChatGPT et l'IA ? (The Conversation).
- Pourquoi le nouveau modèle d'Anthropic inquiète-t-il les experts en cybersécurité ? (Platformer).
- La mémoire des bons investissements (Klement on Investing).
- Spéculer sur le marché du carbone, c'est possible ! (L'Opinion).
- Désolé les enfants, les drones, c'est pour faire la guerre maintenant (The Verge).
- Pourquoi la Renaissance a démarré à Florence (Uncharted Territories).
- Pourquoi les pluies d'avril deviennent les tempêtes d'avril ? (National Geographic).
- Le fabricant de petits soldats qui met Hitler sur l'étagère (Revue21).
- Orpheus ramène les êtres chers d'entre les morts (Noema).
- Pas de files d'attente, pas de voyageurs « ordinaires » : Voyager en ultra-luxe depuis Paris (New York Times)
- MPS, le prédateur devenu proie (Financial Times)