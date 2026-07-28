En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- La division mode et maroquinerie de LVMH renoue avec la croissance organique au deuxième trimestre. Le titre reculait de 1,1% hier soir sur OTC Markets aux Etats-Unis.
- Michelin réaffirme ses objectifs annuels dans un contexte compliqué. Le titre était stable hier soir sur OTC Markets aux Etats-Unis.
- Rexel relève ses objectifs 2026 après un premier semestre marqué par l'accélération de son activité et l'amélioration de sa rentabilité. Le titre prenait 2,7% hier soir sur OTC Markets aux Etats-Unis.
- Orange relève légèrement sa prévision annuelle.
- Safran relève ses prévisions 2026.
- Air Liquide publie un peu sous les attentes mais confirme ses prévisions et présente des objectifs 2027.
- BioMérieux réduit ses objectifs.
- Eni et TotalEnergies finalisent leur décision d'investissement pour le champ gazier Cronos au large de Chypre.
- Renault renvoyé devant un tribunal défendra son innocence dans l'affaire du dieselgate.
- Orange et Morrison créent une coentreprise paritaire dédiée aux centres de données en France, visant une capacité de 400 mégawatts.
- Saint-Gobain accélère son expansion en Asie-Pacifique avec deux acquisitions stratégiques au Vietnam et au Japon.
- GTT remporte une commande pour le plus grand réservoir de stockage d'éthane au monde.
- Forvia mise sur la diversification vers la défense pour accroître ses revenus.
- Exosens triple sa capacité de production de caméras thermiques.
- Bull et Kalray signent une collaboration autour des technologies de réseau pour les infrastructures IA et HPC.
- Les principales publications du jour: Safran, Air Liquide, EssilorLuxottica, Orange, Kering, BioMérieux, GTT, Soitec, Exosens, Lagardere, Verallia, Alten, Louis Hachette, M6 Métropole Télévision, Mercialys, Compagnie des Alpes, SEMCO Technologies, SMCP.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Mercedes réduit légèrement sa prévision de chiffre d'affaires 2026.
- Barclays affiche un bénéfice net en hausse de 36% au 2e trimestre.
- Unilever dépasse les attentes.
- Philips dépasse les prévisions de bénéfices au T2 grâce au remboursement de droits de douane et réaffirme ses perspectives de croissance des ventes 2026.
- Le bénéfice net ajusté semestriel de Saipem recule de 6,4% et l'objectif d'Ebitda est revu à la baisse.
- Sika affiche un bénéfice net et un chiffre d'affaires en baisse au premier semestre 2026.
- Banca Monte dei Paschi et Banco BPM travaillent sur un projet de fusion incluant une composante en numéraire, selon Bloomberg.
- L'offre de rachat de Frasers Group sur Hugo Boss devient inconditionnelle.
- Volkswagen en discussions pour céder le contrôle majoritaire de sa gigafactory de batteries en Espagne à Gotion.
- Canal+ s'est engagé à investir 980 millions d'euros sur cinq ans pour soutenir le cinéma français et européen.
- Nitro-Chem prévoit une expansion au Royaume-Uni en partenariat avec BAE Systems.
- Les principales publications du jour: Unilever, GSK, Barclays, ASM International, Mercedes-Benz, Ferrovial, Sika, Philips, Logitech International, Recordati, Merlin Properties, Saipem, Grifols, SIG, Sulzer, Croda, Nexi.
D'Amérique du Nord
- Cadence relève sa guidance annuelle après une hausse du bénéfice ajusté et du chiffre d'affaires au T2, portée par la demande en conception de puces IA. Le titre prenait 3,1% hors séance.
- Welltower affiche une hausse du FFO normalisé et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le titre prenait 3,6% hors séance.
- Johnson & Johnson règle un litige américain lié au talc en versant 5,5 milliards de dollars.
- AMD s'associe au ministère sud-coréen des Sciences et des TIC pour développer un écosystème d'IA souveraine.
- La FAA ordonne une inspection des sièges de centaines de Boeing 737 MAX.
- Les principales publications du jour: Visa, Coca-Cola, KLA, Seagate, Welltower, Boeing, Corning, S&P Global, United Parcel Service, Waste Management, Illinois Tool Works, Royal Caribbean Cruises, The Sherwin-Williams Company, Mondelez International, American Tower, Ecolab, Hilton, PACCAR, NXP Semiconductors, Ford Motor, Carrier Global, Nucor, Teradyne, Bloom Energy, PayPal.
D'Asie et d'ailleurs
- Coal India enregistre une hausse du bénéfice net au premier trimestre fiscal.
- Le bénéfice net de Bharat Electronics progresse de 8,7% au T1 fiscal.
- TPG en discussions pour le rachat de Netrality Data Centers, filiale de Macquarie.
- Les résultats de phase 3b de CSL pour l'Andembry soutiennent une demande d'extension d'indication pédiatrique.
- Moody's relève la note d'émetteur de JSW Steel à Baa3 avec perspective stable.
- Yuanta Financial annule son projet d'investissement dans un fonds japonais.
- Les principales publications du jour: Keyence, Al Rajhi Banking and Investment, Larsen & Toubro, Hindustan Unilever, Kuwait Finance House.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- IA : "La véritable rupture, c’est l’apparition d’une puissance capable d’agir sans être un sujet de droit" (Le monde).
- Les ETF actifs vont-ils détrôner les ETF traditionnels ? (Zonebourse).
- Trump tente de vanter les mérites d'une économie à laquelle les électeurs ne croient pas (Axios).
- L'humain sous-estime l'échec (Klement on Investing).
- Le S&P 500 proche des 40% de croissance des bénéfices. Merci Alphabet (Zonebourse).
- Une interview d'Elon Musk (The Atlantic).
- Le coût de la non-construction de centres de données (Project Syndicate).
- Le nouveau produit haut de gamme : des livres écrits par des gens (Financial Times).
- Le défi existentiel de Kimi (Le Grand Continent).
- Nous nous sommes tant détestés… "Dirty Dancing" (Libération).