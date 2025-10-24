En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Parmi les résultats du jour :
- Accor revoit à la hausse sa cible de croissance de l'EBE courant pour 2025
- Sanofi enregistre une hausse de ses bénéfices et maintient ses prévisions.
- Safran relève ses objectifs annuels.
- Vinci confirme ses prévisions annuelles.
- Unibail nomme un nouveau directeur général et relève sa prévision de résultat pour 2025.
- Alten confirme ses prévisions annuelles après un T3 en baisse.
- Wendel affiche un ANR par action de 163 EUR au T3.
- Valeo confirme ses objectifs après des revenus stables au T3.
- Seb lance un plan d'économies après des résultats en berne.
- BNP Paribas et Société Générale feraient partie du syndicat bancaire qui a souscrit le nouveau financement record de 38 milliards de dollars d'Oracle.
- Un tribunal français juge que TotalEnergies a trompé le consommateur avec ses déclarations sur la neutralité carbone.
- Amundi boucle l'augmentation de capital réservée à ses salariés.
- JCDecaux décroche un contrat en Norvège.
- Euroapi et Abolis Biotechnologies concluent un partenariat.
- Quadient poursuit l’expansion de son réseau européen de consignes automatiques avec un lancement en Italie.
- Cinepar, Gaumont et les Seydoux interjettent appel de la décision de l'AMF de forcer une OPA sur Gaumont.
- Nanobiotix estime que le dernier patient de l'étude NANORAY-312 conduite par J&J sera recruté au S1 2027.
- Lisi vend son activité de fabrication de dispositifs médicaux à SK Capital.
- Hoffmann Green Cement forme un partenariat avec Vinci.
- Les principales publications du jour : Mersen, Nexity, Marie Brizard, Bolloré, Exel, Savencia, Tikehau, Groupe Guillin, Pierre & Vacances, Lisi, Balyo, Cegedim, Deezer, Roche Bobois, Klarsen, Sword, Hunyvers, Carmila, Guerbet, Maisons du Monde, Uniti, Paris Realty Fund, Median, Exel… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- Eni dégage un bénéfice supérieur aux attentes et T3.
- NatWest annonce une hausse de son bénéfice et de son revenu au troisième trimestre.
- Holcim enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour l'exercice.
- Sika publie des résultats en baisse sur neuf mois.
- Saab relève ses prévisions de ventes, après la publication d'un bénéfice légèrement en-dessous des attentes au T3.
- Schindler relève ses prévisions de marge annuelle malgré la baisse des commandes.
- Norsk Hydro manque le consensus au T3.
- Signify révise à la baisse ses prévisions de ventes.
- Hexagon essuie une perte trimestrielle.
- BB Biotech améliore nettement ses performances.
- Salvatore Ferragamo bat légèrement le consensus.
- Heineken absorbe pour l'instant le coût des droits de douane américains, selon son CEO.
- GSK annonce que Blenrep a été approuvé par la FDA pour le traitement du myélome multiple.
- Nokia modernise le réseau radio du groupe des postes et télécommunications du Vietnam.
- Kemira rachète la société Water Engineering basée aux Etats-Unis.
- Le consortium DEME remporte la première enchère pour une concession d'accès à un chenal portuaire au Brésil.
- Fincantieri lance un drone sous-marin pour défendre les infrastructures sous-marines.
- Les principales publications du jour : Sika, Holcim, Schindler, Norsk Hydro, Eni, Lifco, Saab, NatWest, Porsche AG…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Nextracker (+13%), Intel (+7,7%), SS&C Technologies (+5%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Deckers Outdoor (-12%), Mohawk Industries (-5%), Newmont Mining (-5%), Ford (-2,5%)…
- Le PDG de Ford estime que l'adoption à court terme des VE ne représentera qu'environ 5% du marché américain.
- Applied Materials va réduire ses effectifs d'environ 4%.
- Target prévoit de supprimer environ 1 800 postes au sein de l'entreprise, selon le WSJ.
- Apple perd un procès à Londres pour abus de position dominante.
- Les principales publications du jour : Procter & Gamble, Booz Allen Hamilton, General Dynamics, HCA Healthcare, Illinois Tool Works…
D'Asie et d'ailleurs
- Nidec renonce à ses prévisions, le titre plonge.
- Fitch relève la note crédit de Vale de "BBB" à "BBB+".
- Les principales publications du jour : Shin-Etsu Chemical, WuXi AppTec, Kia Corporation, Bharat Petroleum, DR. Reddy's Laboratories…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
