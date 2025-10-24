En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • Eni dégage un bénéfice supérieur aux attentes et T3.
    • NatWest annonce une hausse de son bénéfice et de son revenu au troisième trimestre.
    • Holcim enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour l'exercice.
    • Sika publie des résultats en baisse sur neuf mois.
    • Saab relève ses prévisions de ventes, après la publication d'un bénéfice légèrement en-dessous des attentes au T3.
    • Schindler relève ses prévisions de marge annuelle malgré la baisse des commandes.
    • Norsk Hydro manque le consensus au T3.
    • Signify révise à la baisse ses prévisions de ventes.
    • Hexagon essuie une perte trimestrielle.
    • BB Biotech améliore nettement ses performances.
    • Salvatore Ferragamo bat légèrement le consensus.
  • Heineken absorbe pour l'instant le coût des droits de douane américains, selon son CEO.
  • GSK annonce que Blenrep a été approuvé par la FDA pour le traitement du myélome multiple.
  • Nokia modernise le réseau radio du groupe des postes et télécommunications du Vietnam.
  • Kemira rachète la société Water Engineering basée aux Etats-Unis.
  • Le consortium DEME remporte la première enchère pour une concession d'accès à un chenal portuaire au Brésil.
  • Fincantieri lance un drone sous-marin pour défendre les infrastructures sous-marines.
D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

