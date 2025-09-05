En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Safran réfléchit à vendre sa division équipements intérieurs, selon le FT.
- Airbus confirme avoir livré 61 avions et reçu 99 commandes brutes en août.
- TotalEnergies en pourparlers avec les autorités namibiennes pour l'extension de sa licence d'exploration.
- Valeo et Capgemini collaborent pour le test et la validation d’un nouveau système avancé d’aide à la conduite.
- La néobanque Revolut embauche l'ex-dirigeant de Société Générale, Frédéric Oudéa.
- Stef confirme son objectif de viser 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026.
- Hoffmann Green Cement se refinance à hauteur de 13 MEUR via une augmentation de capital et l'émission de convertibles.
- Haffner Energy apporte des précisions sur les cessions réalisées par son principal actionnaire.
- ONE Experience émet des ORA.
- Metavisio rachète les ORA détenues par le fonds American AI.
- Hopium va rembourser les préventes de son véhicule Machina.
- Les principales publications du jour : Samse, Linedata, Viel, Emova, Bastide… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted poursuit l'administration Trump pour avoir suspendu un projet éolien offshore de 1,5 milliard de dollars. Orsted qui revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de vents plus faibles.
- Cadence Design rachète la filiale de conception d'Hexagon pour 2,7 MdsEUR.
- Shell étudie la possibilité de vendre sa participation de 3 milliards de dollars dans une usine de GNL australienne.
- Le PDG de BMW estime que l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE en 2035 est une "grosse erreur" et prévoit de fortes ventes en 2025.
- Mercedes-Benz étudierait les possibilités d'implantation d'une usine en Afrique du Sud en raison des droits de douane américains.
- CEZ approuve l'acquisition de 100% de l'opérateur du réseau gazier tchèque, Gas Distribution, auprès d'EON.
- Temenos démet son CEO, remplacé à titre intérimaire par le directeur financier de la société.
- The Berkeley Group confirme ses prévisions de résultats.
- Nemetschek rachète Firmus AI.
- Roche dévoile des données positives dans la DMLA humide.
- Tullow Oil a nommé Ian Perks au poste de directeur général, avec effet au 15 septembre.
- Petrofac annonce le transfert de son siège social de Jersey à Londres.
- Les principales publications du jour : Ashmore, Viel, Finnair…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Samsara (+10%), DocuSign (+8%), UiPath (+5%), Broadcom (+4,6%).
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : American Outdoor (-19%), Lululemon (-15%), Phreesia (-12%), Copart (-2%).
- OpenAI s'apprête à lancer la production en série de ses propres puces d'IA avec Broadcom, selon le FT.
- Cet été, Nvidia a dû louer 10 000 de ses propres puces d'IA à l'entreprise de cloud Lambda pour 1,3 milliard de dollars sur quatre ans, révèle The Information.
- Rivian licencie pour préparer le lancement d'un SUV moins cher, selon le WSJ.
- Alaska Air convertit une partie de sa commande de Boeing 787-9 en 787-10, rapporte The Air Current.
- Les principales publications du jour : Fastenal…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics a présenté un smartphone premium et deux nouvelles tablettes intégrant des fonctions d’IA.
- Qantas coupe les bonus de ses dirigeants de 15% après la cyberattaque.
- Fosun International annonce la cession de sa participation dans Luz Saude.
- Les principales publications du jour : Hon Hai Precision…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les gagnants inattendus de la guerre commerciale de Trump (Wired, en anglais).
- Giorgio Armani (1934-2025), la classe d’un Européen (Le Grand Continent).
- Le Nasdaq durcit ses règles à cause du pump & dump Made in China (Wall Street Journal, en anglais).
- Comment Wikipedia survit (The Verge, en anglais).
- Le climat a-t-il précipité la guerre civile américaine ? (Uncharted Territories, en anglais).
- Who wants to live forever ? Les despotes (Ars Tehcnica, en anglais).
- Donald Trump est impopulaire, mais personne n'arrive à le contrer. Pourquoi ? (The Economist, en anglais).
- Dalloway : Comment Virginia Wood avait prédit l'avenir (New York Times, en anglais).
- La Fed est trop indépendante (Intelligencer, en anglais).
- Des chatbots populaire accentuent la désinformation (Axios, en anglais).