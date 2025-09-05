En France

Annonces importantes

  • Safran réfléchit à vendre sa division équipements intérieurs, selon le FT.
  • Airbus confirme avoir livré 61 avions et reçu 99 commandes brutes en août.
  • TotalEnergies en pourparlers avec les autorités namibiennes pour l'extension de sa licence d'exploration.
  • Valeo et Capgemini collaborent pour le test et la validation d’un nouveau système avancé d’aide à la conduite.
  • La néobanque Revolut embauche l'ex-dirigeant de Société Générale, Frédéric Oudéa.
  • Stef confirme son objectif de viser 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026.
  • Hoffmann Green Cement se refinance à hauteur de 13 MEUR via une augmentation de capital et l'émission de convertibles.
  • Haffner Energy apporte des précisions sur les cessions réalisées par son principal actionnaire.
  • ONE Experience émet des ORA.
  • Metavisio rachète les ORA détenues par le fonds American AI.
  • Hopium va rembourser les préventes de son véhicule Machina.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Orsted poursuit l'administration Trump pour avoir suspendu un projet éolien offshore de 1,5 milliard de dollars. Orsted qui revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de vents plus faibles.
  • Cadence Design rachète la filiale de conception d'Hexagon pour 2,7 MdsEUR.
  • Shell étudie la possibilité de vendre sa participation de 3 milliards de dollars dans une usine de GNL australienne.
  • Le PDG de BMW estime que l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE en 2035 est une "grosse erreur" et prévoit de fortes ventes en 2025.
  • Mercedes-Benz étudierait les possibilités d'implantation d'une usine en Afrique du Sud en raison des droits de douane américains.
  • CEZ approuve l'acquisition de 100% de l'opérateur du réseau gazier tchèque, Gas Distribution, auprès d'EON.
  • Temenos démet son CEO, remplacé à titre intérimaire par le directeur financier de la société.
  • The Berkeley Group confirme ses prévisions de résultats.
  • Nemetschek rachète Firmus AI.
  • Roche dévoile des données positives dans la DMLA humide.
  • Tullow Oil a nommé Ian Perks au poste de directeur général, avec effet au 15 septembre.
  • Petrofac annonce le transfert de son siège social de Jersey à Londres.
D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Samsara (+10%), DocuSign (+8%), UiPath (+5%), Broadcom (+4,6%).
  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : American Outdoor (-19%), Lululemon (-15%), Phreesia (-12%), Copart (-2%).
  • OpenAI s'apprête à lancer la production en série de ses propres puces d'IA avec Broadcom, selon le FT.
  • Cet été, Nvidia a dû louer 10 000 de ses propres puces d'IA à l'entreprise de cloud Lambda pour 1,3 milliard de dollars sur quatre ans, révèle The Information.
  • Rivian licencie pour préparer le lancement d'un SUV moins cher, selon le WSJ.
  • Alaska Air convertit une partie de sa commande de Boeing 787-9 en 787-10, rapporte The Air Current.
D'Asie et d'ailleurs

  • Samsung Electronics a présenté un smartphone premium et deux nouvelles tablettes intégrant des fonctions d’IA.
  • Qantas coupe les bonus de ses dirigeants de 15% après la cyberattaque.
  • Fosun International annonce la cession de sa participation dans Luz Saude.
