En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Saint-Gobain va céder son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.
  • Thales renforce l’efficacité opérationnelle et la préparation des frégates Hydra de la marine grecque.
  • Colas (Bouygues) va participer à la réalisation d'un bâtiment du CHU de La Réunion.
  • Arverne et Equinor Ventures franchissent une nouvelle étape de financement pour Lithium de France.
  • Transgene présente des résultats précliniques avec TG-MVA, un nouveau vaccin prophylactique contre la variole du singe (mpox), au Congrès mondial sur les maladies infectieuses.
  • Rapid Nutrition rachète une plateforme de vente en Australie pour 1,23 MEUR.
  • NFL Biosciences dépose une nouvelle demande de brevet.
  • Aliko Scientific signe un protocole d’accord avec BioBrasil pour la coentreprise brésilienne de fabrication de la sonde FISH.
  • Les principales publications du jour : Inventiva, Dekuple, MAAT PharmaLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Kingfisher confirme ses objectifs annuels.
  • Prosus demande à l'UE de mettre fin à la vente forcée de sa participation dans Delivery Hero, révèle Bloomberg.
  • Eni approuve l'investissement pour la phase trois du projet en Côte d'Ivoire.
  • Le Datroway d'AstraZeneca approuvé aux États-Unis en première ligne contre le cancer du sein triple négatif
  • Nordex SE décroche une commande de turbines éoliennes de 110 MW auprès d'Eksim Enerji en Turquie.
  • Generali lance Redion et vise le leadership mondial en gestion d'actifs.
  • Banca Monte dei Paschi accélère l'intégration de Mediobanca.
  • Intermonte pas emballé par l'OPA de CVC-GBL sur Recordati.
  • Banca CF+ n'a pas pour objectif de retirer Banca Sistema de la cote sur l'Euronext Star Milan.
  • Cox ABG a obtenu un prêt relais de 60 millions d'euros pour financer l'accord avec Iberdrola.
  • Valmet et Linde collaborent pour faire progresser les solutions de captage de CO2 à propulsion électrique.
  • Les principales publications du jour : Orsted, Kingfisher

D'Amérique du Nord

  • 26 entreprises américaines de semi-conducteurs, dont Qualcomm et Nvidia, ont enregistré une hausse moyenne de 20% sur un an de leur chiffre d'affaires en Chine en 2025, selon Hurun Research.
  • L'UE prépare une amende record contre Google pour violation du Digital Rights Act.
  • Starbucks subit une chute brutale de ses ventes en Corée après le tollé marketing du "Tank Day".
  • Boeing livre son 150e 737 à Virgin Australia.
  • Les principales publications du jour : AutoZone, Zscaler

D'Asie et d'ailleurs

  • Le syndicat de l'électronique grand public coréen saisit la justice pour bloquer le vote sur l'accord salarial Samsung Electronics.
  • BHP ne rapporte aucun impact suite au séisme dans la région d'Antofagasta au Chili.
  • Santos vise une réduction de ses dépenses d'investissement d'environ 300 millions de dollars australiens entre 2027 et 2030.
  • Zepto, un acteur de la fast fashion, devrait lancer son IPO en juin.
  • Unitree Robotics s'approche d'une introduction en bourse à Shanghai.
  • Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, Tokio Marine Holdings, Goodman Group, Elbit Systems.…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures