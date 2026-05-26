En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Saint-Gobain va céder son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.
- Thales renforce l’efficacité opérationnelle et la préparation des frégates Hydra de la marine grecque.
- Colas (Bouygues) va participer à la réalisation d'un bâtiment du CHU de La Réunion.
- Arverne et Equinor Ventures franchissent une nouvelle étape de financement pour Lithium de France.
- Transgene présente des résultats précliniques avec TG-MVA, un nouveau vaccin prophylactique contre la variole du singe (mpox), au Congrès mondial sur les maladies infectieuses.
- Rapid Nutrition rachète une plateforme de vente en Australie pour 1,23 MEUR.
- NFL Biosciences dépose une nouvelle demande de brevet.
- Aliko Scientific signe un protocole d’accord avec BioBrasil pour la coentreprise brésilienne de fabrication de la sonde FISH.
- Les principales publications du jour : Inventiva, Dekuple, MAAT Pharma… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Kingfisher confirme ses objectifs annuels.
- Prosus demande à l'UE de mettre fin à la vente forcée de sa participation dans Delivery Hero, révèle Bloomberg.
- Eni approuve l'investissement pour la phase trois du projet en Côte d'Ivoire.
- Le Datroway d'AstraZeneca approuvé aux États-Unis en première ligne contre le cancer du sein triple négatif
- Nordex SE décroche une commande de turbines éoliennes de 110 MW auprès d'Eksim Enerji en Turquie.
- Generali lance Redion et vise le leadership mondial en gestion d'actifs.
- Banca Monte dei Paschi accélère l'intégration de Mediobanca.
- Intermonte pas emballé par l'OPA de CVC-GBL sur Recordati.
- Banca CF+ n'a pas pour objectif de retirer Banca Sistema de la cote sur l'Euronext Star Milan.
- Cox ABG a obtenu un prêt relais de 60 millions d'euros pour financer l'accord avec Iberdrola.
- Valmet et Linde collaborent pour faire progresser les solutions de captage de CO2 à propulsion électrique.
- Les principales publications du jour : Orsted, Kingfisher…
D'Amérique du Nord
- 26 entreprises américaines de semi-conducteurs, dont Qualcomm et Nvidia, ont enregistré une hausse moyenne de 20% sur un an de leur chiffre d'affaires en Chine en 2025, selon Hurun Research.
- L'UE prépare une amende record contre Google pour violation du Digital Rights Act.
- Starbucks subit une chute brutale de ses ventes en Corée après le tollé marketing du "Tank Day".
- Boeing livre son 150e 737 à Virgin Australia.
- Les principales publications du jour : AutoZone, Zscaler…
D'Asie et d'ailleurs
- Le syndicat de l'électronique grand public coréen saisit la justice pour bloquer le vote sur l'accord salarial Samsung Electronics.
- BHP ne rapporte aucun impact suite au séisme dans la région d'Antofagasta au Chili.
- Santos vise une réduction de ses dépenses d'investissement d'environ 300 millions de dollars australiens entre 2027 et 2030.
- Zepto, un acteur de la fast fashion, devrait lancer son IPO en juin.
- Unitree Robotics s'approche d'une introduction en bourse à Shanghai.
- Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, Tokio Marine Holdings, Goodman Group, Elbit Systems.…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les salaires réels commencent à baisser dans les pays développés (Financial Times).
- Pourquoi le commerce est-il devenu la guerre ? (Le Grand Continent).
- L'échec sans appel du dispositif d’encadrement des loyers (L'Opinion).
- Les grandes compagnies aériennes européennes sont exposées à plus de 1,5 milliard d'euros de coûts liés au carbone (Financial Times).
- Des avancées dans le domaine des batteries pourraient bientôt les rendre bien plus performantes (The Economist).
- Les écosystèmes peuvent-ils présenter des dysfonctionnements ? (Aeon).
- Le parasol à 255 dollars qui divise les villes côtières américaines (Wall Street Journal).
- Les secrets intimes de l'Okavango (National Geographic).
- En fait, détester l'IA est une bonne chose (The Handbasket, chipé à Alphaville).
- Retour sur l'époque où Cuba était une puissance mondiale avec laquelle il fallait compter (Wall Street Journal)
- Pourquoi la frénésie des introductions en bourse pourrait signaler le sommet du marché (Financial Times)