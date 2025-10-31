En France
- Saint-Gobain confirme son objectif de marge 2025. Le titre perdait 6% sur l'OTC US hier soir.
- Elis confirme ses prévisions 2025. Elis qui rachète le groupe allemand de location et de blanchisserie textile Larosé.
- Scor publie 217 MEUR de bénéfice net au T3.
- Imerys va déployer un plan de réduction des coûts pour redresser sa rentabilité.
- Spie confirme ses objectifs.
- Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre.
- Casino doit à nouveau lever des fonds.
- Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour un projet pétrolier au Brésil.
- Vusiongroup annonce un contrat avec l'enseigne allemande DM.
- Genfit va retirer ses American Depositary Shares du Nasdaq.
- Charwood Energy obtient un prêt participatif d'un million d'euros sur la plateforme MiiMOSA.
Les principales publications du jour : X-Fab, 2CRSi, Samse, Mastrad, TME Pharma, Coil…
Dans le vaste monde
D'Europe
- Caixabank affiche un bénéfice en recul de 8% au troisième trimestre en raison de la taxe bancaire.
- Erste relève ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs au troisième trimestre.
- Universal Music Group augmente ses revenus au troisième trimestre.
- Vetropack abaisse ses prévisions de bénéfice consolidé pour l'exercice 2025.
- Piraeus Financial publie des résultats en baisse.
- Fugro dépasse les estimations, mais la société met en garde pour le quatrième trimestre.
- L'Allemagne réfléchirait à payer Deutsche Telekom pour se débarrasser des équipements réseaux Huawei, selon Bloomberg.
- Fresnillo va racheter la société canadienne Probe Gold pour 780 millions de dollars canadiens.
- Syensqo vend ses activités pétrolières et gazières au groupe SNF pour 135 millions d'euros.
- Telefonica conclut la vente de sa filiale équatorienne pour 329 millions d'euros.
- Nestlé et Starbucks accusés de violations des droits sur des exploitations de café.
- Bystronic va acquérir les outils de Coherent pour le traitement des matériaux.
Les principales publications du jour : Intesa Sanpaolo, Caixabank, Erste Group Bank, Danske Bank, Mapfre, Piraeus Financial…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Amazon (+13%), Western Digital (+10%), Reddit (+10%), Cloudflare (+9%), Atlassian (+5%), Coinbase (+3,6%), Resmed (+3%), Apple (+2,4%), …
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Ingersoll Rand (-5%)…
- Netflix songe à racheter Warner Bros. Discovery.
- Nvidia va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la start-up spécialisée dans l'IA Poolside, selon Bloomberg.
- Ford va investir 370 millions de dollars en Inde, selon Bloomberg.
- Intel est en pourparlers préliminaires pour racheter la start-up SambaNova Systems, a appris, encore, Bloomberg.
- Cadence Design finalise l'acquisition de Secure-IC.
Les principales publications du jour : Exxon Mobil, AbbVie, Chevron, Linde, Aon, Colgate-Palmolive, Canadian National Railway, Dominion Energy, WW Grainger, Imperial Oil, Ubiquiti, Charter Communications…
D'Asie et d'ailleurs
- Nissan chute après avoir annoncé anticiper des pertes sur l'exercice en cours.
- Toyota ne fait pas face à une pénurie immédiate de puces provenant de Nexperia, selon son PDG.
- Hitachi est la nouvelle coqueluche IA japonaise : le titre a pris plus de 10% après des trimestriels plus élevés que prévu.
- Le bénéfice trimestriel de BYD a chuté d'un tiers à cause d'une concurrence accrue à domicile.
Les principales publications du jour : Petrochina Company, China Life Insurance, BYD, CNOOC, Tokyo Electron, Mediatek, Mitsubishi Electric Corporation, HOYA…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les géants de la technologie dépensent plus que jamais dans l'IA, mais cela ne suffit toujours pas (Wall Street Journal, en anglais).
- Le taux douanier moyen sur les importations chinoises aux Etats-Unis reste l’un des plus élevés au monde (Le Grand Continent).
- Voici comment se produit le crash de l'IA (The Atlantic, en anglais).
- Le paradoxe des stablecoins (The Conversation).
- Etre un théoriste du complot n'a jamais été aussi facile (MIT Technology Review, en anglais).
- Bienvenue dans un monde sans hégémonie (Aeon, en anglais).
- Warren Buffett est encore CEO de Berkshire pendant deux mois. L''action évolue comme s'il avait déjà pris sa retraite (Wall Street Journal, en anglais).
- Le problème de l'abondance (Project Syndicate, en anglais).
- Une vue différente du Québec (National Geographic, en anglais).
- Vidéos, chocolats et crypto : MrBeast transforme son succès médiatique en empire protéiforme (L'ADN).