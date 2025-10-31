En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Parmi les résultats du jour :
    • Saint-Gobain confirme son objectif de marge 2025. Le titre perdait 6% sur l'OTC US hier soir.
    • Elis confirme ses prévisions 2025. Elis qui rachète le groupe allemand de location et de blanchisserie textile Larosé.
    • Scor publie 217 MEUR de bénéfice net au T3.
    • Imerys va déployer un plan de réduction des coûts pour redresser sa rentabilité.
    • Spie confirme ses objectifs.
    • Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre.
    • Casino doit à nouveau lever des fonds.
  • Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour un projet pétrolier au Brésil.
  • Vusiongroup annonce un contrat avec l'enseigne allemande DM.
  • Genfit va retirer ses American Depositary Shares du Nasdaq.
  • Charwood Energy obtient un prêt participatif d'un million d'euros sur la plateforme MiiMOSA.
  • Les principales publications du jour : X-Fab, 2CRSi, Samse, Mastrad, TME Pharma, CoilLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • Caixabank affiche un bénéfice en recul de 8% au troisième trimestre en raison de la taxe bancaire.
    • Erste relève ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs au troisième trimestre.
    • Universal Music Group augmente ses revenus au troisième trimestre.
    • Vetropack abaisse ses prévisions de bénéfice consolidé pour l'exercice 2025.
    • Piraeus Financial publie des résultats en baisse.
    • Fugro dépasse les estimations, mais la société met en garde pour le quatrième trimestre.
  • L'Allemagne réfléchirait à payer Deutsche Telekom pour se débarrasser des équipements réseaux Huawei, selon Bloomberg.
  • Fresnillo va racheter la société canadienne Probe Gold pour 780 millions de dollars canadiens.
  • Syensqo vend ses activités pétrolières et gazières au groupe SNF pour 135 millions d'euros.
  • Telefonica conclut la vente de sa filiale équatorienne pour 329 millions d'euros.
  • Nestlé et Starbucks accusés de violations des droits sur des exploitations de café.
  • Bystronic va acquérir les outils de Coherent pour le traitement des matériaux.
  • Les principales publications du jourIntesa SanpaoloCaixabankErste Group BankDanske BankMapfrePiraeus Financial

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures