Bourse : Sanofi enchaîne les AMM, Prysmian enchaîne les contrats, l'IA enchaîne les dépenses

Oracle supprime 21 000 postes au nom de l'IA, Pfizer encaisse un échec clinique en phase III et Apollo doit limiter les sorties de son fonds de dette privée. Côté français, Sanofi décroche deux autorisations de mise sur le marché et Avolta s'empare du travel retail japonais de LVMH.