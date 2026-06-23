En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi annonce le feu vert à la commercialisation de deux traitements, l'un en Europe et l'autre au Japon.
- Avolta va racheter les activités de vente au détail de voyage de LVMH au Japon.
- Arkema a lancé l'accroissement de sa capacité de production de PVDF aux USA, utilisé dans le stockage d'énergie.
- Valeo et Nissan signent un contrat pour la commercialisation des bornes de recharge bidirectionnelles de Valeo en Europe.
- Gratis choisit Vusion pour accélérer la digitalisation de ses magasins en Turquie.
- Le holding de la famille Frey se renforce de 2,5% au capital de Frey en rachetant des actions à Capimmo à 25 EUR pièce.
- SergeFerrari transfère effectivement ses titres vers Euronext Growth Paris et se retire du marché réglementé.
- Marcel-Claude Braud nommé président du conseil d'administration de Manitou.
- Eduform'action va passer d'Euronext Access à Euronext Growth.
- Nicox signe (encore) un financement dilutif.
- Advicenne signe un financement obligataire de 3,8 MEUR via des OBSA et des OCA dilutives, pour étendre sa durée de vie au T2 2027.
- Winamp lance une procédure contre Nvidia aux USA.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 3,2% sur un an pour atteindre 955 013 unités en mai, selon l'ACEA.
- Signify vise une marge de 10% d'ici 2029 et ajuste sa politique de dividende.
- ABB fournira le système d'entraînement pour la ligne PM8 de Guangxi Jianhui Paper.
- UniCredit abandonne son recours contre le gouvernement italien concernant Banco BPM.
- Prysmian remporte un accord-cadre de 910 millions d'euros en Grèce pour des interconnexions électriques.
- Electrolux AB va récupérer 9 MdsSEK (environ 824 MEUR) dans le cadre de son augmentation de capital.
- Brenntag relève ses prévisions de résultat opérationnel.
- RWE investit 4,1 milliards de dollars dans les réseaux électriques pour renforcer sa résilience.
- Le PDG de Porsche AG maintient ses objectifs malgré une reprise laborieuse.
- Theon International enregistre une nouvelle commande de 70 MEUR de Rheinmetall.
- Azule Energy, coentreprise BP Plc-Eni, approuve le développement d'un nouveau projet pétrolier offshore en Angola.
- Lloyds Banking préparerait une offre de rachat sur Aldermore, filiale de FirstRand.
- IMI achève la première tranche de 250 millions de livres sterling de son programme de rachat d'actions.
- Les principales publications du jour: Bunzl.
D'Amérique du Nord
- Oracle réduit ses effectifs de 21 000 salariés dans le cadre de son adoption de l'IA.
- Apollo limite les retraits de son fonds de dette privée face à l'afflux des demandes de rachat.
- Echec clinique pour un traitement expérimental de Pfizer contre le cancer du poumon en phase III.
- Qualcomm proche d'un rachat de la startup de puces IA Modular, selon Bloomberg.
- Eli Lilly obtient l'approbation de la Haute Cour britannique pour son acquisition de Centessa pour 7,8 milliards de dollars.
- Alimentation Couche-Tard publie un bénéfice du T4 fiscal en vive hausse et dépasse les attentes.
- SpaceX fournira de la puissance de calcul à Reflection AI dans le cadre d'un contrat de long terme de 6,3 milliards de dollars. SpaceX dont l'action a chuté de 16% hier, tout en restant au-dessus de son prix d'IPO.
- Meta suspend son outil interne de suivi d'activité suite à des failles de sécurité. Meta qui investit par ailleurs 900 millions de dollars dans la plateforme fintech indienne CRED.
- Omnicom et Netflix collaborent sur des créations publicitaires pilotées par l'IA.
- Tesla fait l'objet d'une enquête fédérale suite à un accident mortel au Texas.
- BP Plc, Marathon, 7-Eleven et Walmart visés par une plainte en Californie pour utilisation présumée de l'IA afin de gonfler les prix de l'essence.
- IBM s'associe à OpenAI pour intégrer l'IA à la cybersécurité des entreprises.
- Public Storage va acquérir Public Storage Canada pour 1,2 milliard de dollars.
- TechnipFMC remporte un contrat de conduites flexibles pour un projet d'Azule Energy en Angola.
- Edgewell rejette un offre de rachat de Yellow Wood Partners à 30 dollars par action.
- OpenAI présente ses publicités ChatGPT aux professionnels du marketing présents à Cannes, à l'approche de son introduction en bourse.
- Les principales publications du jour: FedEx, Carnival, Sunbelt Rentals.
D'Asie et d'ailleurs
- Les actionnaires de Nissan ont rejeté la reconduction de Motoo Nagai, administrateur externe de longue date, dont l'indépendance était contestée.
- Samsung Electronics déploie ChatGPT Enterprise et Codex auprès de ses salariés.
- Petrobras approuve un projet de carburants renouvelables pour 1,2 milliard de dollars au Brésil.
- Sinopec ramène sa participation dans China Merchants Energy Shipping à 12,57%.
- China Construction Bank lève l'équivalent de 4,2 milliards de dollars en yuans via une émission d'obligations AT1.
- Sony lance une émission obligataire senior en deux tranches à échéance 2031 et 2036.
- La BNDES s'associera à Vale et Petrobras dans les minerais critiques, selon son président.
- Samsung Biologics remporte un contrat de sous-traitance d'une valeur de 216 milliards de wons (157 MUSD).
- S&P Global attribue la note A- à Hanwha Aerospace avec perspective stable.
- Foundation Healthcare dépose son prospectus d'introduction en bourse à Singapour.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment les raffineries européennes ont contribué à sauver vos vacances d'été (Financial Times).
- Des licornes zombies hantent la Silicon Valley (The Economist).
- Marie Dosé, l’avocate et les ogres de l’époque (Revue21).
- La France dispose-t-elle d’assez d’électricité pour équiper tous les logements de climatiseurs ? (Le Grand Continent).
- Sondage : les Américains redéfinissent les limites de la frénésie des paris qui déferle sur Wall Street (Politico).
- Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ? (The Conversation).
- 50 ans de personnages de jeux vidéo (Sheets.Works).
- Lisez ceci avant de vibe-coder une autre application (The Verge).
- Citadel, le hedge fund devenu un géant de l'énergie (Financial Times).