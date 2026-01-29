En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

    • Sanofi vise pour 2026 une croissance de son bénéfice par action légèrement supérieure à celle des ventes (en hausse d'un "taux élevé à un chiffre").
    • STMicroelectronics vise une hausse de revenu au T1 en glissement annuel.
    • Eurofins affiche un chiffre d'affaires annuel de 6,76 milliards d'euros et confirme ses perspectives pour 2027.
    • Rémy Cointreau affiche une croissance organique de 2,8% au T3 fiscal.
    • Kaufman & Broad propose un dividende de 2,20 EUR par action et prévoit une marge opérationnelle proche de 8% en 2026.
    • Exail Technologies annonce une croissance préliminaire de 28% en 2025.
    • Voltalia maintient ses objectifs 2025 après avoir dévoilé ses revenus du T4.
  • La tension serait forte entre Carrefour et les franchisés Promocash, selon La Lettre.
  • Alexander McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, selon les syndicats, dans le cadre de la restructuration des activités de Kering.
  • LVMH propose le PDG d'Expedia au conseil d'administration.
  • GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux méthaniers.
  • JCDecaux renouvelle l’exploitation exclusive des espaces publicitaires des gares du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Vallourec signe un partenariat avec XGS Energy.
  • Compagnie Chargeurs lance une branche Skira Education et rachète un institut suisse.
  • Hoffmann Green Cement obtient la certification Saoudienne SQM.
  • Delfigen s'allie à Askara pour adresser le marché indonésien.
  • OSE Immunotherapeutics sélectionne la pouchite chronique et l’hidradénite suppurée comme nouvelles indications pour Lusvertikimab.
  • Xilam Animation a signé plusieurs préventes pour sa nouvelle comédie d'aventure Capitaine Jim, dont la livraison complète est prévue pour Juin 2026.
  • Biophytis obtient 20 MUSD de financement pour lancer une phase III dans la sarcopénie via une coentreprise asiatique.
  • Karim Boussebaa nommé directeur général de Guerbet.
Dans le vaste monde

D'Europe

    • SAP SE annonce ses trimestriels et un gros programme de rachat d'actions.
    • Roche augmente son résultat net de 50%.
    • Deutsche Bank a pour objectif de nouvelles distributions de capital au second semestre 2026.
    • ING Groep termine l'année 2025 avec un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions et revoit à la hausse ses perspectives pour 2026-2027.
    • Nokia prévoit un bénéfice d'exploitation de 2 à 2,5 milliards d'euros pour 2026.
    • Enskilda Banken publie un quatrième trimestre inférieur aux prévisions.
    • Nordea publie un bénéfice d'exploitation de 1,5 milliard d'euros au T4.
    • Givaudan ralentit, pénalisé par la morosité de la région Asie-Pacifique.
    • Landis+Gyr enregistre un chiffre d'affaires en hausse au T3.
  • Unilever vendra ses activités d'entretien ménager en Colombie et en Equateur à la société péruvienne Alicorp.
  • ABB achève son programme de rachat d'actions 2025.
  • Universal Music Group investit dans la plateforme d'engagement des fans Stationhead.
  • Electrolux Professional nomme Paolo Schira nouveau président-directeur général.
D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

