En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Sanofi vise pour 2026 une croissance de son bénéfice par action légèrement supérieure à celle des ventes (en hausse d'un "taux élevé à un chiffre").
- STMicroelectronics vise une hausse de revenu au T1 en glissement annuel.
- Eurofins affiche un chiffre d'affaires annuel de 6,76 milliards d'euros et confirme ses perspectives pour 2027.
- Rémy Cointreau affiche une croissance organique de 2,8% au T3 fiscal.
- Kaufman & Broad propose un dividende de 2,20 EUR par action et prévoit une marge opérationnelle proche de 8% en 2026.
- Exail Technologies annonce une croissance préliminaire de 28% en 2025.
- Voltalia maintient ses objectifs 2025 après avoir dévoilé ses revenus du T4.
- La tension serait forte entre Carrefour et les franchisés Promocash, selon La Lettre.
- Alexander McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, selon les syndicats, dans le cadre de la restructuration des activités de Kering.
- LVMH propose le PDG d'Expedia au conseil d'administration.
- GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux méthaniers.
- JCDecaux renouvelle l’exploitation exclusive des espaces publicitaires des gares du Grand-Duché de Luxembourg.
- Vallourec signe un partenariat avec XGS Energy.
- Compagnie Chargeurs lance une branche Skira Education et rachète un institut suisse.
- Hoffmann Green Cement obtient la certification Saoudienne SQM.
- Delfigen s'allie à Askara pour adresser le marché indonésien.
- OSE Immunotherapeutics sélectionne la pouchite chronique et l’hidradénite suppurée comme nouvelles indications pour Lusvertikimab.
- Xilam Animation a signé plusieurs préventes pour sa nouvelle comédie d'aventure Capitaine Jim, dont la livraison complète est prévue pour Juin 2026.
- Biophytis obtient 20 MUSD de financement pour lancer une phase III dans la sarcopénie via une coentreprise asiatique.
- Karim Boussebaa nommé directeur général de Guerbet.
- Les principales publications du jour : Elis, Alten, Groupe Crit, Samse, 2CRSi, Cegedim, Maurel, Forsee, Aubay, Lanson, Maison Pommery, Mersen, Synergie, Groupe LDLC, Netgem… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- SAP SE annonce ses trimestriels et un gros programme de rachat d'actions.
- Roche augmente son résultat net de 50%.
- Deutsche Bank a pour objectif de nouvelles distributions de capital au second semestre 2026.
- ING Groep termine l'année 2025 avec un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions et revoit à la hausse ses perspectives pour 2026-2027.
- Nokia prévoit un bénéfice d'exploitation de 2 à 2,5 milliards d'euros pour 2026.
- Enskilda Banken publie un quatrième trimestre inférieur aux prévisions.
- Nordea publie un bénéfice d'exploitation de 1,5 milliard d'euros au T4.
- Givaudan ralentit, pénalisé par la morosité de la région Asie-Pacifique.
- Landis+Gyr enregistre un chiffre d'affaires en hausse au T3.
- Unilever vendra ses activités d'entretien ménager en Colombie et en Equateur à la société péruvienne Alicorp.
- ABB achève son programme de rachat d'actions 2025.
- Universal Music Group investit dans la plateforme d'engagement des fans Stationhead.
- Electrolux Professional nomme Paolo Schira nouveau président-directeur général.
- Les principales publications du jour : SAP SE, Roche, ABB, Sanofi, Lloyds Banking Group, Glencore, Nordea Bank, ING Groep, Deutsche Bank, Antofagasta…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-marché après leurs trimestriels : IBM (+7%), Meta Platforms (+6%), LAM Research (+5%),Tesla (+2%)…
- Actions en baisse post-marché après leurs trimestriels : Microsoft (-6%), Celestica (-5%), ServiceNow (-5%),United Rentals (-4%), Waste Management (-3%)…
- Nvidia, Microsoft et Amazon en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information.
- Robinhood cherche à obtenir un rôle clé dans l'introduction en bourse de SpaceX, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Apple, Visa, Mastercard, Caterpillar, Thermo Fisher Scientific, KLA Corporation, Stryker, Honeywell, Lockheed Martin, Blackstone, Comcast…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics annonce une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4.
- Toyota Motor affiche des ventes mondiales de véhicules en hausse de 4,6% en 2025, à 11 322 575 unités.
- LG Energy Solution prévoit une reprise progressive du marché américain des véhicules électriques à partir de 2027.
- Hyundai Motor publie sous les attentes à cause de la morsure des droits de douane.
- Les principales publications du jour : Samsung Electronics, Hitachi, Keyence, Chugai Pharmaceutical, Hyundai Motor, LG Energy Solution, Takeda Pharmaceutical, Fujitsu, NEC Corporation…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Rick Rieder, cette grosse colombe (FT Unhedged).
- Microsoft se précipite pour répondre aux nouvelles menaces d'Anthropic (The Information).
- Pas de produit, pas de revenus, ces start-ups IA valorisées plusieurs milliards de dollars qui attirent les investisseurs (Wall Street Journal).
- Régime de Vichy : comment sombre une démocratie (CNRS).
- La Silicon Valley part en guerre (Noéma).
- Le silence de Washington en Asie est un cadeau pour Pékin (Foreign Policy).