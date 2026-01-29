Bessent, Trump, deux salles, deux ambiances

Pendant que le dollar continue à s'agiter, les publications d'entreprises tombent plus drues que les placements produits dans des vidéos d'influenceurs. Les dépenses somptuaires de Microsoft et Meta dans l'IA ont reçu un accueil très différent, tandis que la réunion de la Fed a ressemblé à un non-événement. La séance de jeudi sera encore marquée par les annonces de résultats, de A comme Apple à W comme Wizz Air (oui, je n'ai pas trouvé de Z).