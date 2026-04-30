En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Schneider Electric anticipe une croissance organique de son EBITA ajusté comprise entre 10% et 15%.
- BNP Paribas améliore ses résultats mais provisionne son risque.
- Société Générale confirme ses objectifs 2026 après un T1 meilleur que prévu.
- Crédit Agricole annonce une hausse du bénéfice au 1er trimestre.
- Capgemini confirme ses objectifs pour 2026.
- Michelin subit les effets de change au T1.
- Stellantis confirme ses objectifs.
- ArcelorMittal enregistre un repli du bénéfice net au premier trimestre malgré une hausse du chiffre d'affaires
- Technip Energies ajuste ses prévisions 2026 après un T1 en-deçà des attentes.
- Rémy Cointreau confirme son objectif de ROC annuel.
- Imerys publie des résultats contrastés.
- TotalEnergies doit trouver les moyens de redistribuer une partie de ses superprofits aux consommateurs, selon le premier ministre français.
- Le patron de l'horlogerie chez LVMH voit en Jean Arnault le meilleur candidat pour sa succession, selon Bloomberg.
- Accor s'attaque à la croisière de luxe, avec "le plus grand voilier du monde".
- Nexans achève l'opération de tirage sur l'interconnecteur Celtic.
- Teleperformance décroche un contrat de trois ans avec ScotRail pour le service client à Glasgow.
- Spie accède à la catégorie Investment Grade (BBB-) chez Fitch Ratings.
- Valneva place une offre réservée de 84 millions d'euros.
- Les principales publications du jour : Ayvens, Air France-KLM, TF1, Wavestone, DBV Technologies, Marie Brizard Wine & Spirits, AKWEL, Solutions 30, Casino, Gévelot, Groupe LDLC, Memscap, HiPay Group, Novacyt, Tonner Drones, Xilam Animation, Rougier, Winfarm… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Unilever dépasse les prévisions de CA au T1 avec la demande de produits d'entretien et de beauté.
- Volkswagen fait part d'un repli de son résultat opérationnel au premier trimestre.
- Standard Chartered confirme ses objectifs pour 2026.
- BASF annonce une hausse du résultat au T1 malgré un repli du chiffre d'affaires.
- DHL Group affiche une hausse du bénéfice net part du groupe au T1 malgré un repli du chiffre d'affaires.
- ING Groep affiche un résultat net part du groupe et des revenus totaux en hausse au T1.
- Prysmian affiche une croissance de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Porsche AG publie des résultats en berne au T1.
- Universal Music va réduire sa participation dans Spotify et renforcer ses rachats d'actions.
- Cellnex réitère ses objectifs financiers pour 2026 et 2027.
- Le patron d'Unicredit juge le processus de rachat de Commerzbank irréversible, selon FAZ.
- Estée Lauder envisage une offre sur Puig à 18-19 euros par action, selon Reuters.
- EQT prépare une troisième offre sur le britannique Intertek.
- BP Plc signe un accord avec le Venezuela pour développer des gisements de gaz offshore.
- Schindler estime qu'il n'y aura pas d'impact suite à l'accord de rapprochement entre Kone et TKE.
- Pirelli acquiert 30% du suédois Univrses pour développer ses technologies de pneus connectés par IA.
- Tieto se retirera d'Euronext Oslo en juin.
- Lagercrantz fait l'acquisition de Hycon.
- Amrize a finalisé la reprise de PB Materials au Texas.
- La FDA suspend le recrutement de nouveaux patients pour l'essai de phase 3 de Newron dans la schizophrénie.
- Les principales publications du jour : Unilever, Glencore, ING Groep, CRH, DHL Group, BASF, Standard Chartered, Volkswagen, Ferrovial, Erste Group Bank, Danske Bank, Repsol, Willis Towers Watson, AIB Group, Stellantis, OMV, CNH Industrial, Piraeus Bank, Prada, Subsea 7, Indra Sistemas…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Qualcomm (+13%), Alphabet (+7%), Amazon (+2,7%), Microsoft (+0,3%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Meta (-7%), KLA Corporation (-7%)…
- KKR envisage la cession de Flora Food Group pour 10 milliards de dollars, selon le FT.
- Apple prévoit un mode caméra Siri et une IA visuelle améliorée pour iOS 27, selon Bloomberg.
- L3Harris le dépôt d'un projet d'enregistrement pour l'introduction en bourse de sa division de solutions de missiles.
- Les géants de l'immobilier résidentiel AvalonBay et EQR envisagent une fusion, révèle Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, Amgen, ConocoPhillips, Sandisk, Western Digital, Stryker, Parker-Hannifin, Bristol-Myers Squibb, Altria, Southern Company, Agnico Eagle Mines, Quanta Services, Illinois Tool Works, Cigna, Monolithic Power Systems, Valero Energy, L3Harris, Arthur J. Gallagher, AMETEK, Carrier Global, Xcel Energy, Cardinal Health, Roblox, American International, The Hershey…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T1.
- Fujitsu chute lourdement après ses trimestriels.
- SoftBank envisage d'introduire en Bourse sa nouvelle filiale d'IA et de robotique aux Etats-Unis, selon le FT.
- Woolworths Group affiche une hausse de ses ventes au T3 fiscal et gèle les prix de centaines de produits de première nécessité.
- Les principales publications du jour : Samsung Electronics, Tokyo Electron, DBS Group, LG Energy Solution, Hindustan Unilever, HOYA Corporation, Murata…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une brève taxonomie du crédit privé (FT Alphaville).
- Voyage dans la vallée de l'étrange (Revue21).
- "Boomer traps" : quand l'IA s'attaque aux cerveaux de nos parents (L'ADN).
- L'imprévisibilité génère de l'alpha : la sélection de titres (Klement on Investing).
- Comment Kevin Warsh pourrait sauver la Réserve fédérale (The Economist).
- Quel avenir pour la Russie en Afrique ? (Financial Times).
- Quand les glaciers éternels disparaissent (Noéma).
- La présidence YOLO (The Atlantic).
- Comment l’Ukraine est devenue, en quatre ans, un laboratoire mondial de l’industrie de défense (Le Monde)
- L'ordre énergétique mondial est en train de s'effondrer (Wall Street Journal)