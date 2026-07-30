En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Schneider Electric relève l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026.
    • Sanofi relève ses objectifs 2026 après un 2e trimestre supérieur aux attentes.
    • Capgemini relève son objectif de croissance pour 2026.
    • L'Oréal réalise une marge d'exploitation record au premier semestre. Le titre gagnait 1,6% sur OTC Markets hors séance.
    • ArcelorMittal table sur une hausse de ses volumes au S2.
    • Airbus dépasse les attentes au T2 mais le management ne veut pas extrapoler cette performance au reste de l'année. Le titre perdait 4% sur OTC Markets hors séance.
    • Bouygues confirme ses perspectives au niveau du groupe pour 2026.
    • Veolia relève ses objectifs.
    • Vinci affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le titre gagnait 1,5% sur OTC Markets hors séance.
    • Société Générale relève son objectif de rentabilité 2026.
    • Klépierre relève ses objectifs pour l'année 2026.
    • Renault confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre bénéficiaire, porté par l'électrique malgré la concurrence chinoise. Le titre gagnait 6% sur OTC Markets hors séance.
    • Spie confirme ses objectifs pour 2026.
    • Technip Energies publie un S1 impacté par la situation au Moyen-Orient.
    • Amundi dépasse les attentes au T2 avec une collecte nette élevée.
    • Arkema confirme sa prévision d'Ebitda pour 2026 après un trimestre meilleur que prévu.
    • Aéroports de Paris révise à la baisse ses ambitions 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient.
    • Elis confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre solide porté par une dynamique commerciale record.
    • Bic relève ses perspectives annuelles après un premier semestre solide.
    • Accor vise un RevPAR entre 2 et 2,5% et un EBE entre EUR1,26 et 1,28 md en 2026.
    • Eramet voit son EBITDA rebondir au T1.
    • FDJ United confirme ses objectifs après un S1 en demi-teinte.
  • TotalEnergies redémarre les unités de distillation de sa raffinerie du Texas après réparations.
  • Lufthansa et Air France-KLM soumettent des offres pour entrer au capital de TAP dans le cadre de sa privatisation.
  • SES S.A a été sélectionné par LATAM Airlines pour équiper sa flotte d'Airbus et d'Embraer en connectivité en vol.
  • Les principales publications du jourSchneider ElectricSanofiSociété GénéraleSaint-GobainVeolia EnvironnementCapgeminiAmundiBouyguesEuronextUnibail-Rodamco-WestfieldIpsen, , AyvensSpieSCORTechnip Energies, Imerys, Wavestone, Icape, Clariane, Emeis.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • BMW enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre
    • Heidelberg Materials alerte sur la hausse des coûts de l'énergie et revoit ses prévisions de bénéfices à la baisse.
    • Adidas relève ses prévisions de ventes 2026 face à une demande soutenue.
    • Anheuser-Busch Inbev dépasse les prévisions.
    • BBVA fait progresser son bénéfice de 11,4% au deuxième trimestre, porté par le Mexique.
    • ING Groep relève ses prévisions 2026 et 2027 après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.
    • UCB relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel.
    • EDP dépasse les prévisions au premier semestre avec un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre.
    • DSM-Firmenich dépasse les attentes au premier semestre.
    • Davide Campari relève ses prévisions de bénéfices 2026.
    • Knorr-Bremse relève ses prévisions pour 2026 et fixe ses objectifs à l'horizon 2030.
    • Jeronimo Martins manque les estimations.
    • Terna confirme ses perspectives de bénéfice net et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
  • BAE Systems décroche un contrat de 5,9 MdsGBP pour le développement des sous-marins nucléaires Dreadnought.
  • Eni mise sur un développement rapide du gisement pétrolier Junin 5 au Venezuela.
  • Arcadis rejette l'offre de rachat de 5,7 MdUSD de WSP Global.
  • Les salariés d'Audi manifestent contre la fermeture potentielle d'une usine allemande de Volkswagen.
  • EQT cède sa participation dans Quantios à Vista Equity Partners.
  • Les principales publications du jourShellAnheuser-Busch InbevRolls-RoyceBBVABritish American TobaccoEnelING GroepLloyds BankingBAE SystemsFerrariLondon Stock ExchangeUCBArcelorMittalErste GroupHaleonUniversal MusicPrysmianAdidasHeidelberg Materials.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures