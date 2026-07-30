En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Schneider Electric relève l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026.
- Sanofi relève ses objectifs 2026 après un 2e trimestre supérieur aux attentes.
- Capgemini relève son objectif de croissance pour 2026.
- L'Oréal réalise une marge d'exploitation record au premier semestre. Le titre gagnait 1,6% sur OTC Markets hors séance.
- ArcelorMittal table sur une hausse de ses volumes au S2.
- Airbus dépasse les attentes au T2 mais le management ne veut pas extrapoler cette performance au reste de l'année. Le titre perdait 4% sur OTC Markets hors séance.
- Bouygues confirme ses perspectives au niveau du groupe pour 2026.
- Veolia relève ses objectifs.
- Vinci affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le titre gagnait 1,5% sur OTC Markets hors séance.
- Société Générale relève son objectif de rentabilité 2026.
- Klépierre relève ses objectifs pour l'année 2026.
- Renault confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre bénéficiaire, porté par l'électrique malgré la concurrence chinoise. Le titre gagnait 6% sur OTC Markets hors séance.
- Spie confirme ses objectifs pour 2026.
- Technip Energies publie un S1 impacté par la situation au Moyen-Orient.
- Amundi dépasse les attentes au T2 avec une collecte nette élevée.
- Arkema confirme sa prévision d'Ebitda pour 2026 après un trimestre meilleur que prévu.
- Aéroports de Paris révise à la baisse ses ambitions 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient.
- Elis confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre solide porté par une dynamique commerciale record.
- Bic relève ses perspectives annuelles après un premier semestre solide.
- Accor vise un RevPAR entre 2 et 2,5% et un EBE entre EUR1,26 et 1,28 md en 2026.
- Eramet voit son EBITDA rebondir au T1.
- FDJ United confirme ses objectifs après un S1 en demi-teinte.
- TotalEnergies redémarre les unités de distillation de sa raffinerie du Texas après réparations.
- Lufthansa et Air France-KLM soumettent des offres pour entrer au capital de TAP dans le cadre de sa privatisation.
- SES S.A a été sélectionné par LATAM Airlines pour équiper sa flotte d'Airbus et d'Embraer en connectivité en vol.
- Les principales publications du jour: Schneider Electric, Sanofi, Société Générale, Saint-Gobain, Veolia Environnement, Capgemini, Amundi, Bouygues, Euronext, Unibail-Rodamco-Westfield, Ipsen, , Ayvens, Spie, SCOR, Technip Energies, Imerys, Wavestone, Icape, Clariane, Emeis.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- BMW enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre
- Heidelberg Materials alerte sur la hausse des coûts de l'énergie et revoit ses prévisions de bénéfices à la baisse.
- Adidas relève ses prévisions de ventes 2026 face à une demande soutenue.
- Anheuser-Busch Inbev dépasse les prévisions.
- BBVA fait progresser son bénéfice de 11,4% au deuxième trimestre, porté par le Mexique.
- ING Groep relève ses prévisions 2026 et 2027 après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.
- UCB relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel.
- EDP dépasse les prévisions au premier semestre avec un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre.
- DSM-Firmenich dépasse les attentes au premier semestre.
- Davide Campari relève ses prévisions de bénéfices 2026.
- Knorr-Bremse relève ses prévisions pour 2026 et fixe ses objectifs à l'horizon 2030.
- Jeronimo Martins manque les estimations.
- Terna confirme ses perspectives de bénéfice net et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- BAE Systems décroche un contrat de 5,9 MdsGBP pour le développement des sous-marins nucléaires Dreadnought.
- Eni mise sur un développement rapide du gisement pétrolier Junin 5 au Venezuela.
- Arcadis rejette l'offre de rachat de 5,7 MdUSD de WSP Global.
- Les salariés d'Audi manifestent contre la fermeture potentielle d'une usine allemande de Volkswagen.
- EQT cède sa participation dans Quantios à Vista Equity Partners.
- Les principales publications du jour: Shell, Anheuser-Busch Inbev, Rolls-Royce, BBVA, British American Tobacco, Enel, ING Groep, Lloyds Banking, BAE Systems, Ferrari, London Stock Exchange, UCB, ArcelorMittal, Erste Group, Haleon, Universal Music, Prysmian, Adidas, Heidelberg Materials.
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fortinet (+10%), Microsoft (+8,9%), LAM Research (+6,6%), Chipotle (+6%), Starbucks (+4,7%)…
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Carvana (-8%), Meta Platforms (-7,5%), ARM (-5,7%), Qualcomm (-4,7%), L3Harris (-4,3%)…
- Intel fournit sa technologie de puces à une startup dans le cadre d'un accord de licence rare.
- Les principales publications du jour: Apple, com, Mastercard, Stryker, Bristol-Myers Squibb Company, Altria, The Southern Company, Trane Technologies, Valero Energy, KKR, Intercontinental Exchange, Quanta Services, Enterprise Products Partners, Cigna, O'Reilly Automotive, Agnico Eagle Mines, Regeneron Pharmaceuticals, American Electric Power Company, Arthur J. Gallagher, CRH, Air Products and Chemicals, Monolithic Power Systems, Corteva, Public Storage, Xcel Energy, Exelon, Ventas, Live Nation Entertainment, Coinbase Global, Yum! Brands, Alnylam Pharmaceuticals, The Hershey Company, Roblox, Reddit, Martin Marietta Materials, Strategy, Ingersoll Rand, Edison International, EMCOR.
D'Asie et d'ailleurs
- Le bénéfice net de Samsung Electronics au T2 a été multiplié par dix-neuf, porté par la demande de puces IA.
- Le bénéfice du deuxième trimestre de LG Energy Solution chute de 77% sous l'effet des goulots d'étranglement dans le stockage d'énergie.
- Adani Enterprises enregistre une perte trimestrielle après un accord transactionnel de 275 MUSD aux Etats-Unis.
- Sony a présenté une offre publique d'achat pour Tamron.
- Des élus américains ont exhorté Apple à renoncer à toute tentative d’achat de puces auprès des fournisseurs chinois de semi-conducteurs CXMT et Yangtze Memory Technologies.
- Singapore Telecommunications confirme des discussions pour la cession d'une participation dans Optus.
- JOGMEC investira jusqu'à 34 MUSD dans un projet de terres rares de Toyota Tsusho en Namibie.
- Kia va investir 649 millions de dollars pour produire et commercialiser des véhicules électriques au Mexique.
- Les principales publications du jour: Samsung Electronics, Tokyo Electron, Mizuho Financial, Delta Electronics, Japan Tobacco, Bajaj Finance, ASE Technology, Vale, Takeda Pharmaceutical.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment quelques centaines de dollars pourraient influencer les marchés de prédiction électorale (Bloomberg).
- Les dividendes de la défense (Phenomenal World).
- Les armes nucléaires françaises peuvent-elles protéger l'Europe si Donald Trump se retire ? (The Economist).
- Qui est vraiment Pavel Dourov, le fondateur de Telegram ? (Revue).
- L'île déserte d'Anthropic (Axios).
- Antoine vs Johnny Hallyday, dans la variété française, une rivalité à cheveux tirés (Libération).
- Qui décide vraiment à Téhéran aujourd’hui ? (Le Grand Continent).
- Inassurables : une cartographie du futur (The Structural Lens).
- L'essor fulgurant de l'e-spiritualité (Persuasion).