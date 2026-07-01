Les entreprises françaises accélèrent dans l'IA, à l'image d'Air Liquide et Schneider. Aux Etats-Unis, Nike déçoit un peu.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le marché automobile français affiche des immatriculations en hausse de 11,4% en juin.

Schneider Electric va acquérir Cognite, plateforme spécialisée dans l'analyse de données industrielles et l'IA, pour 3,1 MdUSD.

Air Liquide investit plus de 170 MUSD aux Etats-Unis pour soutenir SK Hynix.

S&P Global Ratings relève la note de crédit d'Airbus à A+, perspective stable.

Crédit Agricole acquiert 100% du capital de CAWL auprès de Worldline.

Carrefour finalise la cession de l'intégralité de ses activités roumaines à Paval.

Es’hailSat confie à Thales Alenia Space la réalisation de son futur satellite de télécommunications géostationnaire.

GTT signe une commande pour la conception des cuves de trois méthaniers.

Abivax lance une levée de fonds de 600 MUSD aux Etats-Unis après son dernier succès clinique.

Ipsen acquiert Memo Therapeutics pour 200 millions d'euros d'apport initial.

Emeis nomme Jean-Marc Boursier COO.

Abionyx Pharma lance sa plus importante phase clinique pivotale de CER-001 dans le sepsis et sécurise un financement maximum de 33 MEUR jusqu'à fin 2028.

Nicox annonce qu'une demande d’autorisation de mise sur le marché de NCX 470 a été soumise aux Etats-Unis par Kowa, avec un paiement d’étape de 3 millions d’euros associé.

Toosla renforce sa gouvernance.

AB Science lance un placement privé de 2,3 MEUR via des ABSA dilutives.

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et Arverne lancent un projet de géothermie de surface.

Klarsen n'a pu publier son rapport financier 2025 dans les temps, la cotation suspendue.

Egide repousse la publication de son rapport financier 2025.

Les principales publications du jour: Argan, Groupe Partouche, Cafom, Graines Voltz.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La justice américaine examinera en août l'accord de règlement de 7,3 milliards de dollars sur le Roundup proposé par Bayer. Par ailleurs, le groupe réclame des droits de douane américains sur le glyphosate chinois.

Le PDG de Nestlé affirme que l'IA pourrait générer des économies, notamment par des suppressions de postes.

Shell cède ses actifs du golfe du Mexique à Talos Energy et Ridgewood pour 1,7 milliard de dollars.

BMW finalise un investissement de 1,7 milliard de dollars dans ses installations de Caroline du Sud pour préparer la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis.

Saab a remporté un contrat de 24,6 milliards de couronnes suédoises pour la livraison de 16 avions de chasse Gripen E à l'armée suédoise.

NatWest finalise l'acquisition d'Evelyn Partners pour 2,7 milliards de livres sterling.

Siemens Energy remporte un contrat pour des projets énergétiques à Oman

Frontier et Barclays renouvellent leur partenariat exclusif de cartes de crédit à long terme.

Associated British Foods, perspectives 2026 confirmées.

Galderma doit revoir sa copie pour la demande de mise sur le marché américain de son neuromodulateur liquide.

Schroders sur le point de céder sa filiale Benchmark Capital à Söderberg & Partners pour plus de 200 millions de livres.

Transocean signe un contrat de plus d'un milliard de dollars avec Equinor pour des plateformes offshore en Norvège.

Eni et Mercuria s'associent dans le négoce de matières premières énergétiques, selon le FT.

Banco BPM émet la première obligation Green Tier 2 italienne pour 500 millions d'euros.

Storebrand achève son programme de rachat d'actions.

Les principales publications du jour: Associated British Foods.

D'Amérique du Nord

Nike perdait 2,5% hors séance après ses résultats.

Microsoft s'apprête à supprimer moins de 2,5% de ses effectifs, dont la fermeture de cinq studios Xbox, selon Business Insider.

Les livraisons Tesla du deuxième trimestre devraient rebondir grâce à la reprise des ventes en Europe.

Le PDG de Micron estime que les clients partagent la responsabilité de la pénurie de puces mémoire.

Visa, Stripe et Mastercard parmi les 140 entreprises lançant le stablecoin Open USD.

Une panne informatique a affecté les systèmes et applications de Boeing.

Lime lève 167 MUSD lors de son introduction en bourse.

iHerb a retenu JPMorgan, Morgan Stanley et Citi pour orchestrer son introduction en bourse, selon Reuters.

D'Asie et d'ailleurs

SoftBank pilote le consortium retenu pour l'initiative nationale japonaise pour l'IA dotée de 1 000 milliards de yens (environ 5,4 milliards d'euros).

Coles Group a annoncé être en pourparlers pour racheter Greencross Pet Wellness, une chaîne d’animaleries et de cliniques vétérinaires, pour un montant pouvant atteindre 2,8 MdsUSD.

Toyota crée une coentreprise avec Joby Aviation pour développer des taxis volants.

Petrobras réduit le prix du diesel mais suspend sa remise commerciale.

Kotak Mahindra Bank rachète les activités de banque de détail et de gestion de fortune de Deutsche Bank en Inde.

PTT en discussions avec Woodside Energy pour un projet de GNL en Louisiane.

Coal India engage 19 milliards de roupies (environ 176 millions d'euros) dans la R&D en technologies neutres en carbone et partenariats académico-industriels.

SK Hynix et KKR lancent une coentreprise dans les énergies renouvelables en Corée du Sud valorisée à 1,3 milliard de dollars.

Brambles va faire appel du jugement de la Cour fédérale dans le cadre d'un recours collectif lié à ses prévisions.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.