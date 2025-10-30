En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Parmi les résultats du jour :
- Schneider confirme ses prévisions et prévoit une journée investisseurs en décembre.
- Airbus dépasse les attentes au 3e trimestre, mais réduit son objectif de production pour l'A220.
- Crédit Agricole publie des résultats en hausse au T3.
- TotalEnergies publie des résultats en baisse au T3.
- Société Générale publie un bénéfice net de 1,5 MdEUR au T3.
- Stellantis confirme ses objectifs après une reprise au T3.
- Technip Energies dévoile un Ebitda inférieur au consensus au T3, mais confirme ses perspectives.
- Pluxee abaisse sa prévision de croissance du CA 2026, relève l'objectif de marge d'Ebitda.
- Rémy Cointreau revoit en baisse ses prévisions.
- Ayvens va procéder à une distribution exceptionnelle de 700 MEUR.
- Eramet publie des revenus en berne au T3 et revoit en baisse son plan d'investissement.
- Air Liquide lance une augmentation de capital réservée à ses salariés et réalise une émission obligataire multi-tranches.
- Capgemini et Siemens étendent leur partenariat stratégique sur les solutions en IA.
- Casino dément une injection de 500 millions d'euros par Daniel Kretinsky.
- DBV Technologies va lever 30 millions de dollars via l'émission d'American Depositary Shares.
- Les principales publications du jour : Saint-Gobain, Imerys, Wavestone, Lucibel, Aubay, Lectra, Claranova, Sogeclair, Samse, 74Software, 2CRSi, Casino, Vantiva, Ateme… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- Shell publie 5,4 milliards de dollars de profits au T3.
- Volkswagen accuse des pertes au T3.
- BBVA affiche un bénéfice net de 2,53 milliards d'euros au troisième trimestre.
- Anheuser-Busch InBev affiche une baisse de son bénéfice attribuable au troisième trimestre mais une hausse du chiffre d'affaires.
- Standard Chartered augmente ses bénéfices au troisième trimestre.
- ING Groep réalise un bénéfice net de 1,787 milliard d'euros au troisième trimestre.
- Sandoz annonce un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre.
- Haleon affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse au troisième trimestre.
- ArgenX dégage un bénéfice net de 344,258 millions de dollars au troisième trimestre.
- Prysmian relève ses prévisions annuelles après une hausse de près de 20% de son bénéfice net au troisième trimestre.
- Clariant publie des résultats en baisse et confirme ses prévisions.
- DSM-Firmenich abaisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des effets négatifs des taux de change.
- Lufthansa affiche un bénéfice légèrement supérieur aux attentes au T3.
- Spectris enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre.
- Avolta enregistre un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre et confirme ses perspectives.
- Davide Campari améliore légèrement son Ebit sur 9 mois.
- Jeronimo Martins affiche un bénéfice net de 214 millions d'euros au troisième trimestre.
- Electrolux AB dépasse les attentes au troisième trimestre.
- Amplifon affiche une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour 2025.
- Vodafone va racheter le spécialiste allemand du cloud Skaylink pour 204 millions de dollars.
- UniCredit augmente sa participation dans Alpha Bank à 29,5%.
- Kongsberg prévoit de scinder et de coter sa division maritime sur Euronext Oslo.
- Landis+Gyr sélectionné pour un projet de modernisation du réseau électrique aux Etats-Unis.
- Universal Music Group et Udio règlent leur litige en matière de droits d'auteur.
- Les principales publications du jour : Shell, Anheuser-Busch InBev, BBVA, ING Groep, Crédit Agricole, Volkswagen, ArgenX, Universal Music Group, Standard Chartered, Haleon, Prysmian, Sandoz, Kongsberg, DSM-Firmenich, Repsol, Carlsberg, Knorr-Bremse…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Alphabet (+7%), Servicenow (+3,7%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Chipotle (-16%), eBay (-9,5%), Carvana (-9%), Meta (-7%), Microsoft (-4%)…
- Le CEO de Warner Bros annonce à ses employés qu'il souhaite une offre publique d'achat plus élevée, selon Bloomberg.
- Le fonds de pension public californien prévoit de voter contre l'accord de rémunération d'Elon Musk chez Tesla.
- Les principales publications du jour : Apple, Amazon, Eli Lilly, MasterCard, Merck & Co, Gilead Sciences, Stryker Corporation, S&P Global, Comcast, Altria, Southern Company, Trane Technologies, Bristol-Myers Squibb Company, Intercontinental Exchange, Roblox, Coinbase, Cigna, Motorola Solutions, Monster Beverage, Kimberly-Clark…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics gagne 4% après ses trimestriels.
- Hyundai Motor publié légèrement sous les attentes.
- Toyota Motor n'améliorera pas son offre de rachat de Toyota Industries.
- BYD va lancer une mini-voiture au Japon.
- Les principales publications du jour : Samsung Electronics, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Kweichow Moutai, Foxconn, Hitachi, China Petroleum & Chemical, Delta Electronics, Bank of Communications, Midea, LG Energy Solution, Japan Tobacco…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le passage au capitalisme d'Etat d'America LLC (The Economist, en anglais).
- Les Espions de Macron (L'Express).
- Est-ce que New York va mal ? (The Economist, en anglais).
- Pourquoi les données macroéconomiques américaines sembleront structurellement moins bonnes (Klement on Investing, en anglais).
- Réindustrialisation : les chiffres qui confirment l'enlisement (Les Echos).
- Le pistolet imprimé en 3D qui popularise le deuxième amendement (Bloomberg, en anglais).