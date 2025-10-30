En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • Shell publie 5,4 milliards de dollars de profits au T3.
    • Volkswagen accuse des pertes au T3.
    • BBVA affiche un bénéfice net de 2,53 milliards d'euros au troisième trimestre.
    • Anheuser-Busch InBev affiche une baisse de son bénéfice attribuable au troisième trimestre mais une hausse du chiffre d'affaires.
    • Standard Chartered augmente ses bénéfices au troisième trimestre.
    • ING Groep réalise un bénéfice net de 1,787 milliard d'euros au troisième trimestre.
    • Sandoz annonce un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre.
    • Haleon affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse au troisième trimestre.
    • ArgenX dégage un bénéfice net de 344,258 millions de dollars au troisième trimestre.
    • Prysmian relève ses prévisions annuelles après une hausse de près de 20% de son bénéfice net au troisième trimestre.
    • Clariant publie des résultats en baisse et confirme ses prévisions.
    • DSM-Firmenich abaisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des effets négatifs des taux de change.
    • Lufthansa affiche un bénéfice légèrement supérieur aux attentes au T3.
    • Spectris enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre.
    • Avolta enregistre un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre et confirme ses perspectives.
    • Davide Campari améliore légèrement son Ebit sur 9 mois.
    • Jeronimo Martins affiche un bénéfice net de 214 millions d'euros au troisième trimestre.
    • Electrolux AB dépasse les attentes au troisième trimestre.
    • Amplifon affiche une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour 2025.
  • Vodafone va racheter le spécialiste allemand du cloud Skaylink pour 204 millions de dollars.
  • UniCredit augmente sa participation dans Alpha Bank à 29,5%.
  • Kongsberg prévoit de scinder et de coter sa division maritime sur Euronext Oslo.
  • Landis+Gyr sélectionné pour un projet de modernisation du réseau électrique aux Etats-Unis.
  • Universal Music Group et Udio règlent leur litige en matière de droits d'auteur.
  • Les principales publications du jourShellAnheuser-Busch InBevBBVAING GroepCrédit AgricoleVolkswagenArgenXUniversal Music GroupStandard CharteredHaleonPrysmianSandozKongsbergDSM-FirmenichRepsolCarlsbergKnorr-Bremse

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures