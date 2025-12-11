Oracle plombe la Fed-Fiesta

La banque centrale américaine s'est positionnée hier soir à peu près là où elle était attendue par le marché. La réaction primaire a donc été un soulagement, même si le tableau dépeint par les banquiers centraux laisse en suspens pas mal de questions pour 2026. Juste après, Oracle a gâché la fête en apportant de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la thématique de l'IA est en surchauffe en Bourse.