En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Schneider présente ses ambitions 2030 lors d'une grosse journée investisseurs.
- STMicroelectronics et la BEI signent un accord de financement de 1 milliard d'euros.
- EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT dans les lunettes connectées.
- Deux traitements de Sanofi (Qfitlia et Cablivi) approuvés en Chine dans les maladies hématologiques rares.
- BBVA et Stellantis obtiennent le feu vert pour leur coentreprise de financement automobile en Argentine.
- Aéroports de Paris veut investir 8,4 MdsEUR entre 2027 et 2034 pour s'adapter à l'accroissement du transport aérien.
- Icade finalise la vente de son portefeuille de santé italien à BNP Paribas REIM pour 173 MEUR.
- Valneva annonce des résultats positifs pour son vaccin contre le chikungunya chez les enfants lors de la phase II de ses essais cliniques.
- Exosens et Theon remportent un contrat historique de 100 000 binoculaires Mikron, intégrant 200 000 tubes Exosens, pour une valeur totale d'environ 500 millions d'euros.
- Argan acquiert 100 000 m2 d'entrepôts loués à Ferrero et Puma.
- Nexity signe un accord avec GSE pour adresser le marché des centres de données.
- Mersen réorganise sa direction.
- Antin va racheter NorthC.
- Tristan Imbert coopté administrateur indépendant chez EuroAPI.
- L'AG de Claranova valide le transfert sur Euronext Growth.
- L'intégrateur mexicain MegaFlux a choisi le système de batteries à haute énergie de Forsee Power pour équiper ses chaînes de traction électriques pour véhicules lourds.
- Roctool signe une commande de 6 MEUR dans la défense.
- Dolfines signe trois contrats pour 0,3 MEUR.
- Genfit fait état d'une activité antitumorale "prometteuse" pour GNS561 en combinaison thérapeutique.
- Predilife lève 0,8 MEUR net via des OCEANE 2030 qui la financent jusqu'en mai 2026.
- Les principales publications du jour : Groupe LDLC, Innelec, Miliboo… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- BP Plc et Chevron en tête des enchères lors de la première vente de droits pétroliers et gaziers dans le Golfe du Mexique sous Trump.
- Munich Re devrait dépasser les objectifs de sa stratégie 2025.
- Freudenberg va acquérir Nilfisk avec une prime de 35,9% (140 DKK).
- Les mesures de réduction des coûts prises par Porsche AG mettent en péril les emplois au siège allemand, selon le FT.
- Eni présentera son plan stratégique 2026-2029 le 19 mars 2026.
- Brunello Cucinelli prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, à taux de change constants, comprise entre +11 et +12%.
- Audi va vendre sa participation majoritaire dans Italdesign à UST.
- SGS annonce que son président Calvin Grieder quittera ses fonctions en 2026.
- Munters décroche une commande majeure de centres de données aux Etats-Unis, d'une valeur de 840 millions de couronnes suédoises.
- Deme remporte des contrats pour le parc éolien offshore BC-Wind en Pologne.
- Basilea et Phare Bio développent un nouvel antibiotique.
- Les principales publications du jour : LPP, Carl Zeiss, Schott Pharma…
D'Amérique du Nord
- Oracle s'effondre de 11,5% hors séance après ses résultats trimestriels. Adobe et Chewy réagissent mollement aux leurs.
- Pfizer va supprimer des centaines d'emplois en Suisse afin de réduire ses coûts, selon Bloomberg.
- Donald Trump affirme qu’il s’opposera à un accord impliquant Warner Bros. Discovery si CNN n’en faisait pas partie, ce qui complique l’offre de Netflix.
- Coca-Cola prépare le départ de son PDG James Quincey, remplacé fin mars par Henrique Braun.
- Les principales publications du jour : Broadcom, Costco, Dollarama, Ciena, Lululemon…
D'Asie et d'ailleurs
- MediaTek recule après des ventes inférieures aux attentes en novembre.
- ZTE affirme rester en communication permanente avec le ministère américain de la Justice.
- Daikin prévoit d'investir 163 millions de dollars dans un nouveau laboratoire de R&D aux Etats-Unis
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Combien d'heures les employés devraient-ils travailler ? (The Economist, en anglais).
- Leçons tirées du Royaume-Uni des années 1970 pour les investisseurs d'aujourd'hui (Klement on Investing, en anglais).
- Quiz : Sarkozy, Hugo, Camus ou Booba, qui a écrit quoi sur la prison ? (Libération).
- Qui a peur des stablecoins ? (Project Syndicate, en anglais).
- Les Etats-Unis vont exiger l'accès aux réseaux sociaux des demandeurs d'exemption de visa (Financial Times, en anglais).
- My name is Bonaparte. Roland Bonaparte (Historia).
- Comment une start-up controversée espère refroidir la planète (MIT Technology Review, en anglais).
- Des données accessibles en ligne permettent de pister des métiers sensibles (Le Monde).
- Les routes impériales qui ont rendu Rome possible (Aeon, vidéo en anglais).