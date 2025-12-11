En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Schneider présente ses ambitions 2030 lors d'une grosse journée investisseurs.
  • STMicroelectronics et la BEI signent un accord de financement de 1 milliard d'euros.
  • EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT dans les lunettes connectées.
  • Deux traitements de Sanofi (Qfitlia et Cablivi) approuvés en Chine dans les maladies hématologiques rares.
  • BBVA et Stellantis obtiennent le feu vert pour leur coentreprise de financement automobile en Argentine.
  • Aéroports de Paris veut investir 8,4 MdsEUR entre 2027 et 2034 pour s'adapter à l'accroissement du transport aérien.
  • Icade finalise la vente de son portefeuille de santé italien à BNP Paribas REIM pour 173 MEUR.
  • Valneva annonce des résultats positifs pour son vaccin contre le chikungunya chez les enfants lors de la phase II de ses essais cliniques.
  • Exosens et Theon remportent un contrat historique de 100 000 binoculaires Mikron, intégrant 200 000 tubes Exosens, pour une valeur totale d'environ 500 millions d'euros.
  • Argan acquiert 100 000 m2 d'entrepôts loués à Ferrero et Puma.
  • Nexity signe un accord avec GSE pour adresser le marché des centres de données.
  • Mersen réorganise sa direction.
  • Antin va racheter NorthC.
  • Tristan Imbert coopté administrateur indépendant chez EuroAPI.
  • L'AG de Claranova valide le transfert sur Euronext Growth.
  • L'intégrateur mexicain MegaFlux a choisi le système de batteries à haute énergie de Forsee Power pour équiper ses chaînes de traction électriques pour véhicules lourds.
  • Roctool signe une commande de 6 MEUR dans la défense.
  • Dolfines signe trois contrats pour 0,3 MEUR.
  • Genfit fait état d'une activité antitumorale "prometteuse" pour GNS561 en combinaison thérapeutique.
  • Predilife lève 0,8 MEUR net via des OCEANE 2030 qui la financent jusqu'en mai 2026.
  Les principales publications du jour : Groupe LDLC, Innelec, Miliboo

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BP Plc et Chevron en tête des enchères lors de la première vente de droits pétroliers et gaziers dans le Golfe du Mexique sous Trump.
  • Munich Re devrait dépasser les objectifs de sa stratégie 2025.
  • Freudenberg va acquérir Nilfisk avec une prime de 35,9% (140 DKK).
  • Les mesures de réduction des coûts prises par Porsche AG mettent en péril les emplois au siège allemand, selon le FT.
  • Eni présentera son plan stratégique 2026-2029 le 19 mars 2026.
  • Brunello Cucinelli prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, à taux de change constants, comprise entre +11 et +12%.
  • Audi va vendre sa participation majoritaire dans Italdesign à UST.
  • SGS annonce que son président Calvin Grieder quittera ses fonctions en 2026.
  • Munters décroche une commande majeure de centres de données aux Etats-Unis, d'une valeur de 840 millions de couronnes suédoises.
  • Deme remporte des contrats pour le parc éolien offshore BC-Wind en Pologne.
  • Basilea et Phare Bio développent un nouvel antibiotique.
  Les principales publications du jour : LPP, Carl Zeiss, Schott Pharma

D'Amérique du Nord

  • Oracle s'effondre de 11,5% hors séance après ses résultats trimestriels. Adobe et Chewy réagissent mollement aux leurs.
  • Pfizer va supprimer des centaines d'emplois en Suisse afin de réduire ses coûts, selon Bloomberg.
  • Donald Trump affirme qu’il s’opposera à un accord impliquant Warner Bros. Discovery si CNN n’en faisait pas partie, ce qui complique l’offre de Netflix.
  • Coca-Cola prépare le départ de son PDG James Quincey, remplacé fin mars par Henrique Braun.
  Les principales publications du jour : Broadcom, Costco, Dollarama, Ciena, Lululemon

D'Asie et d'ailleurs

  • MediaTek recule après des ventes inférieures aux attentes en novembre.
  • ZTE affirme rester en communication permanente avec le ministère américain de la Justice.
  • Daikin prévoit d'investir 163 millions de dollars dans un nouveau laboratoire de R&D aux Etats-Unis
  Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications

