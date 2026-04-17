En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Bouygues, Free et Orange remettent une offre pour SFR.
- Eiffage remporte en groupement les travaux d’extension du port de Callao Muelle Norte au Pérou, pour un montant de plus de 100 MEUR.
- Alstom réduit ses objectifs annuels à cause de retards de livraison.
- GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.
- Aéroports de Paris affiche une légère hausse de trafic en mars.
- Kering envisage le lancement de lunettes connectées Gucci avec Google l'an prochain.
- Icade confirme ses prévisions annuelles.
- Virbac affiche une croissance de +7,7% au premier trimestre 2026.
- Verallia inaugure son premier four hybride à Saragosse, en Espagne.
- La Compagnie des Alpes étend son programme de liaison ferroviaire.
- Delta Plus Group rachète le brésilien Athenas, leader de la protection antichute.
- AB Science suspend temporairement ses essais cliniques en Europe avant une réorganisation.
- Réalités va bientôt procéder à la conversion de la dette de certains créanciers en actions, conformément à son plan de désendettement.
- Nacon reporte la publication de ses comptes.
- Solocal acquiert Artur'In.
- Les principales publications du jour : Louis Hachette, Lagardère, Damartex, Marie Brizard, Thermador, Pullup, Vogo, Ipsos, Ateme, Maisons du Monde, Carbios, Riber… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- D'Ieteren prépare l'IPO de Belron (Carglass), qui pourrait être valorisée 30 MdsEUR, selon le FT.
- Kone serait en discussions avancées pour l'acquisition de TK Elevator, a appris Bloomberg.
- Ericsson publie un résultat net et un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre.
- Volkswagen anticipe une charge allant jusqu'à 600 millions de dollars au T1 suite à une dépréciation d'actifs aux Etats-Unis.
- Pirelli relève ses prix pour amortir les effets de la crise au Moyen-Orient.
- Wereldhave publie un résultat locatif net de 38,97 millions d'euros au premier trimestre.
- Julius Bär boucle un placement obligataire senior de 500 millions de CHF en deux tranches.
- Le nouveau traitement de Novo Nordisk contre l'obésité préserverait mieux la masse maigre que celui de Eli Lilly, selon une étude.
- BASF investit 40 millions d'euros pour moderniser ses installations de traitement de semences aux Pays-Bas.
- CEPD ne prévoit pas de racheter DocMorris par des "moyens détournés".
- Le moteur 34SG de Wärtsilä fait ses débuts dans les centres de données avec un projet de 412 MW aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : Ericsson…
D'Amérique du Nord
- Netflix décroche de 9,8% hors séance après ses trimestriels et l'annonce du départ de son cofondateur.
- OpenAI s'apprête à investir plus de 20 milliards de dollars dans les puces Cerebras et à prendre une participation au capital, selon The Information.
- Ford va renforcer ses partenariats avec les constructeurs automobiles chinois, selon le WSJ.
- Intel recrute un vétéran de la production de puces chez Samsung pour soutenir son activité de fonderie.
- Meta relève les prix des casques Quest aux États-Unis sur fond de tensions sur les composants.
- Lockheed Martin décroche un contrat de 105 millions de dollars auprès de l'US Space Force pour la modernisation du GPS.
- Les principales publications du jour : Truist Financial, Fifth Third, State Street…
D'Asie et d'ailleurs
- Honda va réduire sa capacité de production en Chine.
- Wipro annonce un léger repli du bénéfice net consolidé au quatrième trimestre.
- Marubeni acquiert 85% de l'espagnol Factorenergia pour 204 millions d'euros.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La note de service vieille de 48 ans au cœur du bras de fer entre Trump et Jay Powell (Financial Times).
- Les Etats-Unis prennent conscience des risques systémiques liés à l'IA (The Economist).
- DMT : la molécule qui envoie les tech bros au royaume des elfes mécaniques (L'ADN).
- Pourquoi les réactionnaires sont en train de conquérir le monde (The Atlantic).
- L'ère des licenciements massifs est-elle arrivée ? (Wall Street Journal).
- Qui peut encore se payer le grand magasin ? (L'ADN).
- La bataille pour l'âme d'OpenAI (Wired).
- Réindustrialiser n’est pas la solution : les réponses de Dani Rodrik pour rebâtir une classe moyenne au XXIe siècle (Le Grand Continent).
- San Diego a maintenant tellement d'eau qu'elle la vend (Wall Street Journal)
- L'industrie pétrolière américaine ne souhaite pas non plus la guerre contre l'Iran (Bloomberg)
- En Dordogne, plongée en images dans le quotidien d’aides à domicile (Le Monde)