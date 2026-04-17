En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Bouygues, Free et Orange remettent une offre pour SFR.
  • Eiffage remporte en groupement les travaux d’extension du port de Callao Muelle Norte au Pérou, pour un montant de plus de 100 MEUR.
  • Alstom réduit ses objectifs annuels à cause de retards de livraison.
  • GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.
  • Aéroports de Paris affiche une légère hausse de trafic en mars.
  • Kering envisage le lancement de lunettes connectées Gucci avec Google l'an prochain.
  • Icade confirme ses prévisions annuelles.
  • Virbac affiche une croissance de +7,7% au premier trimestre 2026.
  • Verallia inaugure son premier four hybride à Saragosse, en Espagne.
  • La Compagnie des Alpes étend son programme de liaison ferroviaire.
  • Delta Plus Group rachète le brésilien Athenas, leader de la protection antichute.
  • AB Science suspend temporairement ses essais cliniques en Europe avant une réorganisation.
  • Réalités va bientôt procéder à la conversion de la dette de certains créanciers en actions, conformément à son plan de désendettement.
  • Nacon reporte la publication de ses comptes.
  • Solocal acquiert Artur'In.
  • Les principales publications du jour : Louis Hachette, Lagardère, Damartex, Marie Brizard, Thermador, Pullup, Vogo, Ipsos, Ateme, Maisons du Monde, Carbios, RiberLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • D'Ieteren prépare l'IPO de Belron (Carglass), qui pourrait être valorisée 30 MdsEUR, selon le FT.
  • Kone serait en discussions avancées pour l'acquisition de TK Elevator, a appris Bloomberg.
  • Ericsson publie un résultat net et un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre.
  • Volkswagen anticipe une charge allant jusqu'à 600 millions de dollars au T1 suite à une dépréciation d'actifs aux Etats-Unis.
  • Pirelli relève ses prix pour amortir les effets de la crise au Moyen-Orient.
  • Wereldhave publie un résultat locatif net de 38,97 millions d'euros au premier trimestre.
  • Julius Bär boucle un placement obligataire senior de 500 millions de CHF en deux tranches.
  • Le nouveau traitement de Novo Nordisk contre l'obésité préserverait mieux la masse maigre que celui de Eli Lilly, selon une étude.
  • BASF investit 40 millions d'euros pour moderniser ses installations de traitement de semences aux Pays-Bas.
  • CEPD ne prévoit pas de racheter DocMorris par des "moyens détournés".
  • Le moteur 34SG de Wärtsilä fait ses débuts dans les centres de données avec un projet de 412 MW aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jour : Ericsson

D'Amérique du Nord

  • Netflix décroche de 9,8% hors séance après ses trimestriels et l'annonce du départ de son cofondateur.
  • OpenAI s'apprête à investir plus de 20 milliards de dollars dans les puces Cerebras et à prendre une participation au capital, selon The Information.
  • Ford va renforcer ses partenariats avec les constructeurs automobiles chinois, selon le WSJ.
  • Intel recrute un vétéran de la production de puces chez Samsung pour soutenir son activité de fonderie.
  • Meta relève les prix des casques Quest aux États-Unis sur fond de tensions sur les composants.
  • Lockheed Martin décroche un contrat de 105 millions de dollars auprès de l'US Space Force pour la modernisation du GPS.
  • Les principales publications du jour : Truist Financial, Fifth Third, State Street

D'Asie et d'ailleurs

  • Honda va réduire sa capacité de production en Chine.
  • Wipro annonce un léger repli du bénéfice net consolidé au quatrième trimestre.
  • Marubeni acquiert 85% de l'espagnol Factorenergia pour 204 millions d'euros.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures