En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a livré 793 avions en 2025 conformément à ses prévisions révisées en baisse il y a quelques semaines.
- La BCE autorise le Crédit Agricole à dépasser les 20% du capital de Banco BPM.
- L'aciérie italienne d'Ilva (rebaptisée Acciaierie d'Italia) réclame 7 MdsEUR de dommages et intérêts à ArcelorMittal, selon le FT.
- La Société Générale a banque abandonné un outil d’IA interne au profit de Copilot de Microsoft, selon Bloomberg.
- Le patron de Michelin, Florent Menegaux, renouvelé pour quatre ans. Par ailleurs, le pneumaticien acquiert Cooley Group & Tex-Tech Industries.
- Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne.
- Bouygues unifie ses métiers bâtisseurs sous une unique "Division Construction".
- Le gouvernement français serait prêt à effacer jusqu’à 728 MEUR de créances liées au Covid au bénéfice d’Air France-KLM, selon La Lettre.
- SES S.A renouvelle son contrat avec l'armée australienne pour 16 ans.
- Exail va émettre jusqu'à 175 MEUR d'obligations de type ODIRNANE.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Sika annonce un chiffre d'affaires préliminaire de 11,2 MdsCHF pour 2025.
- Lindt affiche 12,4% de croissance organique en 2025 et porte ses ventes à 5,92 MdsCHF.
- Games Workshop enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
- Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, prévoit de passer la main en avril 2027.
- Unicredit aurait discuté avec Delfin pour lui racheter ses parts dans Banca Monte dei Paschi (17%) et Generali (10,5%), a appris Reuters.
- Ørsted annonce qu'un tribunal fédéral américain a accordé une injonction préliminaire autorisant la reprise de la construction du projet Revolution Wind.
- Le Vyvgart d'Argenx obtient le statut d'examen prioritaire aux Etats-Unis pour le traitement d'une maladie auto-immune neuromusculaire.
- Novartis envisage d'autres acquisitions complémentaires, selon son PDG.
- AMS-Osram est en pourparlers avancés pour la vente de certaines activités dans le cadre de son plan de désendettement accéléré.
- Leonteq obtient le renouvellement de sa licence BaFin en Allemagne.
- SGS finalise le rachat de l'américain Applied Technical Services.
D'Amérique du Nord
- Alphabet dépasse les 4 000 milliards de dollars de capitalisation, dopé à l'IA.
- Apple a conclu un partenariat pluriannuel avec Google (Alphabet), qui fournira au fabricant de l’iPhone ses modèles d’IA générative Gemini afin d’améliorer ses fonctionnalité, notamment l’assistant vocal Siri.
- L'Autorité antitrust italienne réduit l'amende infligée à Amazon de 1,128 milliard d'euros à 752,4 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des services logistiques.
- Meta dévoile "Meta Compute", une ambitieuse infrastructure de calcul à l'échelle du gigawatt. Meta qui prévoit par ailleurs de supprimer environ 10% des effectifs dans son département Reality Labs, selon le NYT.
- Un rapport du Sénat accuse UnitedHealth d’avoir utilisé des pratiques agressives pour gonfler diagnostics et remboursements Medicare privés.
- Citigroup va supprimer un millier d'emplois pour réduire ses coûts.
- Strategy a acheté pour près de 1,25 milliard de dollars de bitcoins, son plus gros achat depuis juillet.
- Amgen annonce que son candidat MariTide a affiché de bonnes performances de pertes de poids en phase II.
- Chipotle confirme ses objectifs 2025.
D'Asie et d'ailleurs
- BYD progressait de plus de 4% ce matin, après que l'UE a proposé hier un compromis sur les taxes antidumping imposées aux véhicules électriques fabriqués en Chine.
- Toyota Motor conserve sa place de leader mondial des ventes automobiles pour la sixième année consécutive, devant Volkswagen, selon une estimation de Nikkei.
- SK Hynix prévoit d'investir 13 milliards de dollars dans une nouvelle usine d'emballage de puces, selon Bloomberg.
- WuXi AppTec a doublé ses bénéfices en 2025.
Lectures
