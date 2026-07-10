En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les salariés d'Airbus en Espagne se mettent en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.
- Air Liquide investira plus de 200 MUSD au Texas pour renforcer ses capacités de production au service d'Oxea.
- Vinci remporte un contrat pour installer des bornes de recharge en Allemagne.
- Carmila acquiert le centre commercial Grand Quetigny pour 45 MEUR.
- GTT a été choisi par Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves du Delfin FLNG 1, unité flottante de liquéfaction de gaz naturel.
- S&P et Moody's confirment leurs notations A-/A3 pour Gecina.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- AstraZeneca remporte un litige de brevets face à une filiale de Pfizer devant la justice américaine.
- UniCredit pourrait rouvrir le dossier Banco BPM.
- Intesa Sanpaolo défend son Offre Publique d'Achat et d'Échange sur MPS et réaffirme son rôle.
- Volkswagen annonce une réduction de sa gamme de modèles et de ses capacités de production, faisant face à une menace de conflit social; le conseil de surveillance s'achève sans précisions sur les plans d'économies.
- Maersk signale que les perturbations ferroviaires affectent ses services vers et depuis les ports du nord de l'Allemagne.
- EQT rachète à Carlyle une plateforme américaine de développement d'infrastructures énergétiques et d'IA.
- E& cède sa participation dans Vodafone à Xavier Niel pour près de 6 milliards de dollars.
- Le chiffre d'affaires du groupe EMS recule au premier semestre et le groupe révise ses perspectives pour 2024.
- Les principales publications du jour : EMS-CHEMIE HOLDING, Tryg A/S.
D'Amérique du Nord
- Bank of America rachète 2,6 milliards de dollars de titres de créance de premier rang.
- Chevron Australia signe un accord de fourniture de gaz de cinq ans avec Alinta Energy.
- Goldman Sachs interdit à ses employés la plupart des transactions sur les marchés de prédiction.
- Thermo Fisher Scientific maintient son dividende trimestriel à 0,47 USD par action, payable le 15 octobre.
- Arthur J. Gallagher acquiert Med James.
- Eos Energy nomme Marie Batz Martin au poste de directrice juridique.
- Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, quitte ses fonctions avec effet immédiat.
- Teva obtient les droits mondiaux exclusifs de commercialisation d'un biosimilaire de l'Ocrevus développé par Polpharma Biologics, incluant les formulations intraveineuses et sous-cutanées.
- EQT, Advent et KKR étudient le rachat du spécialiste du diagnostic Qiagen, selon Bloomberg.
- ExxonMobil et ses partenaires vont investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.
- Les principales publications du jour : Delta Air Lines.
D'Asie et d'ailleurs
- L'introduction en Bourse de SK Hynix sur le Nasdaq lève un montant record de 26,5 MUSD.
- Tencent en discussions pour devenir l'actionnaire majoritaire de la start-up d'IA Manus, selon le FT.
- Bain Capital se désengage de Kioxia avec des gains records portés par la demande en semiconducteurs pour l'IA.
- Le syndicat du secteur financier accuse la Commonwealth Bank of Australia de recourir à de fausses suppressions de postes pour délocaliser des emplois.
- Fast Retailing voit son action reculer après les résultats du propriétaire d'Uniqlo et une mise en garde sur le yen.
- La police brésilienne cible un cadre lié à la communication de Banco Master dans une enquête.
- Xiaomi s'apprête à lancer une nouvelle gamme de SUV électriques.
- Tata Consultancy Services dépasse les attentes de chiffre d'affaires trimestriel, son PDG écartant toute suppression de postes malgré l'adoption croissante de l'IA.
- Hyundai Motor implante une unité de production d'hydrogène à partir de déchets à Cheongju.
- Taisei et Fanuc développent un système piloté par l'IA pour automatiser la manutention de palettes.
- Les principales publications du jour : MediaTek, Nanya Technology.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi les Américains achètent tout en taille réduite ? (Bloomberg)
- Il gagne 33 dollars de l'heure comme caissier chez Costco. Il est désormais millionnaire (Wall Street Journal)
- L'essor des puces pour l'IA en Corée du Sud creuse l'écart entre ceux qui ont et ceux qui ont encore plus (Financial Times)
- Loin des tropiques, la Suisse est devenue forte de café (Le Monde)
- L’argent des amateurs adore Elon Musk. Les « investisseurs avertis » prennent la fuite. (New York Times)
- Boom des IPO à Wall Street. FOMO à San Francisco (Wall Street Journal)