En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Les salariés d'Airbus en Espagne se mettent en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.
  • Air Liquide investira plus de 200 MUSD au Texas pour renforcer ses capacités de production au service d'Oxea.
  • Vinci remporte un contrat pour installer des bornes de recharge en Allemagne.
  • Carmila acquiert le centre commercial Grand Quetigny pour 45 MEUR.
  • GTT a été choisi par Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves du Delfin FLNG 1, unité flottante de liquéfaction de gaz naturel.
  • S&P et Moody's confirment leurs notations A-/A3 pour Gecina.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • AstraZeneca remporte un litige de brevets face à une filiale de Pfizer devant la justice américaine.
  • UniCredit pourrait rouvrir le dossier Banco BPM.
  • Intesa Sanpaolo défend son Offre Publique d'Achat et d'Échange sur MPS et réaffirme son rôle.
  • Volkswagen annonce une réduction de sa gamme de modèles et de ses capacités de production, faisant face à une menace de conflit social; le conseil de surveillance s'achève sans précisions sur les plans d'économies.
  • Maersk signale que les perturbations ferroviaires affectent ses services vers et depuis les ports du nord de l'Allemagne.
  • EQT rachète à Carlyle une plateforme américaine de développement d'infrastructures énergétiques et d'IA.
  • E& cède sa participation dans Vodafone à Xavier Niel pour près de 6 milliards de dollars.
  • Le chiffre d'affaires du groupe EMS recule au premier semestre et le groupe révise ses perspectives pour 2024.
  • Les principales publications du jour : EMS-CHEMIE HOLDINGTryg A/S.

D'Amérique du Nord

  • Bank of America rachète 2,6 milliards de dollars de titres de créance de premier rang.
  • Chevron Australia signe un accord de fourniture de gaz de cinq ans avec Alinta Energy.
  • Goldman Sachs interdit à ses employés la plupart des transactions sur les marchés de prédiction.
  • Thermo Fisher Scientific maintient son dividende trimestriel à 0,47 USD par action, payable le 15 octobre.
  • Arthur J. Gallagher acquiert Med James.
  • Eos Energy nomme Marie Batz Martin au poste de directrice juridique.
  • Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, quitte ses fonctions avec effet immédiat.
  • Teva obtient les droits mondiaux exclusifs de commercialisation d'un biosimilaire de l'Ocrevus développé par Polpharma Biologics, incluant les formulations intraveineuses et sous-cutanées.
  • EQT, Advent et KKR étudient le rachat du spécialiste du diagnostic Qiagen, selon Bloomberg.
  • ExxonMobil et ses partenaires vont investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.
  • Les principales publications du jour : Delta Air Lines.

D'Asie et d'ailleurs

  • L'introduction en Bourse de SK Hynix sur le Nasdaq lève un montant record de 26,5 MUSD.
  • Tencent en discussions pour devenir l'actionnaire majoritaire de la start-up d'IA Manus, selon le FT.
  • Bain Capital se désengage de Kioxia avec des gains records portés par la demande en semiconducteurs pour l'IA.
  • Le syndicat du secteur financier accuse la Commonwealth Bank of Australia de recourir à de fausses suppressions de postes pour délocaliser des emplois.
  • Fast Retailing voit son action reculer après les résultats du propriétaire d'Uniqlo et une mise en garde sur le yen.
  • La police brésilienne cible un cadre lié à la communication de Banco Master dans une enquête.
  • Xiaomi s'apprête à lancer une nouvelle gamme de SUV électriques.
  • Tata Consultancy Services dépasse les attentes de chiffre d'affaires trimestriel, son PDG écartant toute suppression de postes malgré l'adoption croissante de l'IA.
  • Hyundai Motor implante une unité de production d'hydrogène à partir de déchets à Cheongju.
  • Taisei et Fanuc développent un système piloté par l'IA pour automatiser la manutention de palettes.
  • Les principales publications du jour : MediaTekNanya Technology.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures