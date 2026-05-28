En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies fait l'objet d'une saisine de l'AMF par des ONG environnementales au sujet de sa communication climatique. TotalEnergies qui dépose le permis d'autorisation pour son projet de parc éolien géant Centre Manche.
- Thales remporte un contrat pour la fourniture d'un système de radar de contrôle aérien en Slovénie.
- La FDA accorde un examen prioritaire au venglustat de Sanofi dans la maladie de Gaucher.
- Capgemini affirme que l'IA élargit le vivier de dépenses de ses clients.
- Colas (Bouygues) remporte pour 76 millions d'euros de nouveaux contrats d'entretien routier en Finlande.
- GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers.
- Soitec a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 34%, avec des perspectives de croissance modérée attendues pour 2026-2027.
- Plusieurs émissions obligataires de printemps ont été bouclées : Axa, Gecina, Carrefour, Valeo et Scor.
- Teleperformance accepte le rachat de 250 millions d'euros d'obligations 2027 et de 350 millions d'euros d'obligations 2028.
- LDC affiche un EBITDA annuel de 719,7 millions d'euros.
- Sopra Steria engage des négociations exclusives pour l'acquisition de Digital Product Simulation.
- Reworld Media réussit son refinancement de dette bancaire.
- La période d'observation du redressement judiciaire de Nacon est étendue au 2 septembre 2026.
- Atari reçoit l'approbation de ses actionnaires pour son changement de domicile de la France au Luxembourg.
- Prodways dépose un projet d'offre publique de rachat portant sur ses propres actions en vue de la réduction de son capital.
- LightOn signe un contrat avec Infocom’94 pour accélérer le déploiement de l’IA générative souveraine auprès des collectivités.
- Les principales publications du jour : Derichebourg, Pierre & Vacances, Precia, Abionyx, Netgem… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Uber acquiert une nouvelle tranche d'actions Delivery Hero pour renforcer sa participation au capital.
- Deutsche Bank tient sa première assemblée générale en présentiel depuis 2019.
- Iberdrola inaugure un projet de batteries en Espagne pour booster le stockage d'énergie.
- Ferrari s'attaque aux critiques sur ses débuts dans l'électrique avec une nouvelle stratégie.
- Aegon propose une modification de ses statuts en vue de son transfert aux Etats-Unis.
- Banco Comercial Português obtient le feu vert pour un programme de rachat d'actions de 407,5 millions d'euros.
- TeraGo déploie un réseau 5G privé Ericsson au sein du McMaster Manufacturing Research Institute.
- Bayer visé par une plainte pour monopole présumé sur le marché américain des semences de maïs OGM.
- Adyen annonce le départ de son directeur financier Ethan Tandowsky.
- Italgas nomme Pierre La Tour au poste de directeur financier.
- Avolta obtient des concessions sur 12 ans à l'aéroport de Norfolk.
- CD Projekt soumet à l'AG l'adoption d'un programme d'incitation à court terme pour ses dirigeants.
- Banco de Sabadell ajuste le prix plancher de ses titres convertibles à 1,042 EUR suite au versement d'un dividende exceptionnel.
- Les principales publications du jour : Orlen, SSE, D'Ieteren…
D'Amérique du Nord
- Snowflake flambe de 37% hors séance après ses trimestriels.
- Salesforce recule de 1,2% hors séance après ses trimestriels.
- Marvell recule de 1,4% hors séance après ses trimestriels.
- Synopsys recule de 2% hors séance après ses trimestriels.
- Fedex Freight va faire son entrée dans le S&P 500 le 29 mai à la place d'EPAM Systems.
- Microsoft remporte un contrat du Pentagone pour des logiciels d'entreprise d'une valeur de 9,7 milliards de dollars.
- Amazon confie sa division santé au cofondateur d'Amwell, Ido Schoenberg. Par ailleurs, le groupe donne le feu vert à trois séries pour enfants générées par IA.
- Meta lance des forfaits d'abonnement payants pour Instagram, Facebook et WhatsApp.
- GE Aerospace voit sa demande de maintenance moteur résister malgré la hausse du prix du kérosène.
- Wells Fargo anticipe une croissance à deux chiffres dans la banque de financement et d'investissement et le trading.
- Les actionnaires de NextEra rejettent la proposition d'alignement sur l'Accord de Paris.
- Boeing a remporté une extension de contrat de 854,7 millions de dollars avec la Navy pour des avions P-8A.
- Les principales publications du jour : Costco, Dell, Autodesk, NetApp…
D'Asie et d'ailleurs
- Denso intensifie sa R&D pour réduire sa dépendance aux terres rares dans ses composants automobiles.
- Toyota Motor rappelle 82 000 véhicules aux Etats-Unis pour un défaut logiciel de l'affichage du tableau de bord.
- Mitsubishi Chemical et Accenture créent une coentreprise pour accélérer la transformation opérationnelle par l'IA.
- Sony élargit sa gamme de divertissement à domicile avec de nouveaux téléviseurs BRAVIA et un système audio.
- America Movil vise une croissance régulière et maintient ses investissements à 7 milliards de dollars.
- Panasonic vise 10 milliards de yens de revenus dans les installations sportives d'ici l'exercice 2027.
- Goodman est sélectionné comme partenaire de développement principal pour un futur campus de centres de données au Japon.
- Hanwha Aerospace ambitionne de décrocher des contrats spatiaux et de sous-marins au Canada.
- BHP signe un accord sur l'approvisionnement énergétique de ses mines de fer en Australie-Occidentale.
- Les principales publications du jour : Japan Post Holdings…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'Islande, ébranlée par Trump, envisage de rejoindre l'UE (New York Times).
- Les membres du Congrès ont remporté une bataille pour l'augmentation de leurs salaire (Politico).
- Une communauté de survivalistes de luxe est en train de se déchirer (Wall Street Journal).
- L’influente Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France et désormais protégée de Vincent Bolloré (Le Monde).
- Phoenix a bâti un empire d'emplois de bureaux. L'IA arrive pour le détruire. (Wall Street Journal).
- Pourquoi la Suisse envisage de limiter sa population à 10 millions d'habitants (Bloomberg).
- D’un rapt en France à un wallet de cryptomonnaies au Venezuela : voyage dans le circuit de blanchiment d’une rançon (Le Monde).