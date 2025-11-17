En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Airbus a signé un contrat d'achat avec la compagnie aérienne nationale chinoise Air China Cargo Co. pour six A350F. L'avionneur européen serait par ailleurs en passe de remporter une commande d'une centaine d'appareils auprès de Flydubai aux dépens de Boeing.
- Des actionnaires du Crédit Agricole se fédèrent pour demander le rachat de leurs titres coopératifs, selon La Lettre.
- Société Générale lance un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros.
- Renault nomme Josep Maria Recasens au poste de directeur de la stratégie.
- Berlin et Paris en passe d'abandonner leur projet de jet de combat commun (impliquant notamment Dassault Aviation et Airbus) pour se concentrer sur un cloud militaire, selon le FT.
- Amundi et Société Générale s'accordent pour le renouvellement de leur partenariat.
- Technip Energies fournira des bras de chargement marins pour le CO2 liquéfié pour la phase 2 du projet Northern Lights en Norvège.
- Pluxee abaisse ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil.
- Carmila cède quatre actifs et dépasse son objectif annuel de 50 millions d'euros de cessions.
- Inventiva annonce l’exercice intégral de l’option des banques portant le montant de son offre d'ADS à environ 172,5 millions de dollars.
- Oreus distribue l'IA de LightOn sur sa plateforme souveraine.
- Une filiale de Biosynex reçoit 0,5 MUSD de subventions.
- Crossject lève 5 MEUR via des OCA émises en faveur de Vatel Capital.
- Predilife lance une OCEANE pour étendre sa trésorerie au-delà de trois mois.
- Les principales publications du jour : Altamir, Cafom… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- George Osborne, ancien chancelier britannique, fait partie des candidats envisagés par le conseil d'administration de HSBC Holdings pour succéder à Mark Tucker.
- Havas aurait des vues sur WPP, selon le Sunday Times.
- Saab signe un contrat d'une valeur de 3,1 milliards d'euros pour le Gripen E/F avec la Colombie. Le groupe a aussi obtenu un contrat de 549 MEUR avec Airbus Defence.
- Prosus vise une croissance de ses bénéfices de 20,1 à 28,5% au S1.
- Porsche fait l'objet d'une poursuite judiciaire de 300 millions de dollars intentée par un concessionnaire américain.
- Informa prévoit un flux de trésorerie disponible de plus de 3,5 milliards de livres sterling entre 2025 et 2028.
- Logitech a été victime d'une cyberattaque.
- UBS et Ant International s'allient dans les paiements blockchain.
- Sandoz lance aux USA un premier biosimilaire contre la sclérose en plaques.
- Wizz Air réduit ses activités à l'aéroport de Londres Gatwick dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts.
- Cicor Technologies conclut l'achat des sites marocain et américain de Valtronic.
- Le PDG de FLSmidth quittera ses fonctions au premier semestre 2026 pour rejoindre SIG Group.
- Man Group envisagerait des suppressions d'emplois à Londres et des embauches en Bulgarie.
- Les actionnaires de Relief Therapeutics approuvent la fusion avec NeuroX.
- Les principales publications du jour : Encavis, Big Yellow, Solaria Energia…
D'Amérique du Nord
- Apple intensifierait la planification de la succession du PDG Tim Cook, selon le FT.
- Merck & Co annonce l'acquisition de Cidara Therapeutics pour 9,2 milliards de dollars.
- Walt Disney annonce un accord de distribution pluriannuel avec YouTube TV.
- Boeing vise à stabiliser la production d'avions à son niveau actuel avant de passer aux prochaines étapes industrielles.
- Tesla exige de ses fournisseurs qu'ils évitent d'utiliser des pièces fabriquées en Chine pour les voitures destinées au marché américain, selon le WSJ.
- Barrick Mining songe à se scinder en deux.
- Biogen finalise l'acquisition d'Alcyone Therapeutics.
- ConocoPhillips annonce avoir découvert du gaz au large des côtes australiennes.
- Elliott déclare une participation dans Bill Holdings et dissout celles dans Sandisk et Western Digital.
- Soros sort de CoreWeave et Tesla.
- Viking Global sort de Eli Lilly, Qualcomm, Nvidia et Amazon, pour viser T-Mobile US et Visa.
- Lennar annonce le départ à la retraite de Jonathan Jaffe, co-PDG et président.
- Les principales publications du jour : XPeng, Full Truck Alliance, H World Group, Luckin Coffee, Aramark…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA. LG Electronics, SK Hynix et Hyundai Motor vont aussi dépenser des dizaines de milliards en Corée du Sud.
- Tata Steel va acheter trois centrales électriques exploitées par Vattenfall pour 140 millions d'euros.
- Les bénéfices de Geely Automobile au T3 ont bondi après une forte campagne de promotion qui a dopé les ventes.
- Les principales publications du jour : CTBC Financial, Zhejiang Leapmotor…

Lectures
