En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sodexo réduit ses perspectives 2026.
- Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026.
- Saint-Gobain cède son activité de ventilation en Europe du Nord.
- Alstom a été chahuté hier en bourse après avoir fait preuve de prudence sur ses perspectives lors d'une communication de cadrage sur ses trimestriels.
- Colas (Bouygues) décroche un contrat routier de 93 MEUR en Finlande.
- Vinci remporte un contrat de 192 MEUR pour moderniser une station de traitement des eaux de Prague.
- Imerys signe un accord pour acquérir Great Lake Minerals.
- Getlink publie son trafic de mars.
- Icade a bouclé la cession d'un immeuble sur les Champs-Elysées pour plus de 400 millions d'euros.
- Robertet améliore sa rentabilité en 2025.
- Exail Technologies décroche une nouvelle commande de drone de surface.
- Largo lève 1 MEUR par placement privé.
- Europlasma négocie la vente de sa branche défense pour 150 MEUR.
- Les principales publications du jour : Eurobio, I2S, IntegraGen, Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Après 25 ans, Adidas s'apprête à perdre son contrat pour les ballons de la Ligue des champions au profit de Nike, selon le FT.
- L'Italie propose la reconduction de Claudio Descalzi à la tête d'Eni pour un cinquième mandat. Flavio Cattaneo est reconduit à la tête d'Enel.
- Shell prévoit de démarrer la production de gaz naturel en 2027 sur le champ offshore Loran-Manatee, qui chevauche la frontière entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago.
- Repsol annonce une production estimée au T1 de 539 000 barils par jour.
- Glencore renforce ses engagements de GNL auprès de l'exportateur américain Commonwealth.
- Subsea 7 remporte un contrat majeur auprès de Petrobras pour le développement du champ Sépia 2.
- Boliden annonce une dépréciation de 700 MSEK (64,4 MEUR) suite aux dommages subis à Garpenberg.
- Bossard affiche une légère progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Skanska décroche un contrat de 142 millions de dollars pour la construction d'un complexe technologique aux Etats-Unis.
- Brunello Cucinelli fait état d'une chute de plus de 50% de la fréquentation au Moyen-Orient.
- La FDA retire l'homologation de la Wellcovorin de GSK pour le traitement de l'autisme.
- Nordex enregistre une commande pour un parc éolien en Espagne.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- CoreWeave a conclu un contrat IA géant de 21 milliards de dollars pour fournir de la puissance de calcul à Meta.
- Un fonds de crédit privé de 7 milliards de dollars géré par The Carlyle Group a plafonné les rachats après des demandes de retrait sur 15,7% de l'encours au T1.
- Google s'est engagé à utiliser les futures générations de processeurs Xeon d'Intel.
- ConocoPhillips dépêche une équipe au Venezuela pour évaluer le potentiel pétrolier, selon Bloomberg.
- Lockheed Martin obtient une commande de missiles de 4,8 milliards de dollars avec le Pentagone.
- Amazon augmente de 12 MdsUSD ses investissements dans les centres de données du Mississippi.
- Meta transfère ses meilleurs ingénieurs vers une nouvelle division dédiée aux outils d'IA.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC publie des ventes du T1 en ligne avec les attentes.
- Les résultats trimestriels de Tata Consultancy ont dépassé les attentes.
- Fortescue veut bannir les combustibles fossiles de ses mines d'ici 2028.
- Woodside Energy fait une découverte de pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique.
- Hanwha Aerospace va livrer de l'artillerie motorisée à la Finlande pour 638 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Qui payerait la taxe que l’Iran veut imposer sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ? (Le Grand Continent).
- Bessent et Powell adressent un avertissement aux CEO des banques US sur le risque Anthropic Mythos (Bloomberg).
- Une nouvelle théorie sur Elon Musk (Intelligencer).
- 299 produits créés puis abandonnés par Google depuis 2006 (Sheet.Works).
- Le plan des banquiers de SpaceX pour amortir le tsunami de ventes post-introduction en bourse (Semafor).
- La prescription, nouveau système nerveux du retail ? (L'ADN).
- La technologie de dessalement, en chiffres (MIT Technology Review).
- 15 dates pour comprendre le parcours tourmenté du poète maudit Charles Baudelaire (Historia).
- L'homme qui a façonné la vision de Washington sur le Moyen-Orient (Foreign Policy).