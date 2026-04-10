En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Sodexo réduit ses perspectives 2026.
  • Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026.
  • Saint-Gobain cède son activité de ventilation en Europe du Nord.
  • Alstom a été chahuté hier en bourse après avoir fait preuve de prudence sur ses perspectives lors d'une communication de cadrage sur ses trimestriels.
  • Colas (Bouygues) décroche un contrat routier de 93 MEUR en Finlande.
  • Vinci remporte un contrat de 192 MEUR pour moderniser une station de traitement des eaux de Prague.
  • Imerys signe un accord pour acquérir Great Lake Minerals.
  • Getlink publie son trafic de mars.
  • Icade a bouclé la cession d'un immeuble sur les Champs-Elysées pour plus de 400 millions d'euros.
  • Robertet améliore sa rentabilité en 2025.
  • Exail Technologies décroche une nouvelle commande de drone de surface.
  • Largo lève 1 MEUR par placement privé.
  • Europlasma négocie la vente de sa branche défense pour 150 MEUR.
  • Les principales publications du jour : Eurobio, I2S, IntegraGen, Société Marseillaise du Tunnel Prado-CarénageLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Après 25 ans, Adidas s'apprête à perdre son contrat pour les ballons de la Ligue des champions au profit de Nike, selon le FT.
  • L'Italie propose la reconduction de Claudio Descalzi à la tête d'Eni pour un cinquième mandat. Flavio Cattaneo est reconduit à la tête d'Enel.
  • Shell prévoit de démarrer la production de gaz naturel en 2027 sur le champ offshore Loran-Manatee, qui chevauche la frontière entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago.
  • Repsol annonce une production estimée au T1 de 539 000 barils par jour.
  • Glencore renforce ses engagements de GNL auprès de l'exportateur américain Commonwealth.
  • Subsea 7 remporte un contrat majeur auprès de Petrobras pour le développement du champ Sépia 2.
  • Boliden annonce une dépréciation de 700 MSEK (64,4 MEUR) suite aux dommages subis à Garpenberg.
  • Bossard affiche une légère progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
  • Skanska décroche un contrat de 142 millions de dollars pour la construction d'un complexe technologique aux Etats-Unis.
  • Brunello Cucinelli fait état d'une chute de plus de 50% de la fréquentation au Moyen-Orient.
  • La FDA retire l'homologation de la Wellcovorin de GSK pour le traitement de l'autisme.
  • Nordex enregistre une commande pour un parc éolien en Espagne.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • CoreWeave a conclu un contrat IA géant de 21 milliards de dollars pour fournir de la puissance de calcul à Meta.
  • Un fonds de crédit privé de 7 milliards de dollars géré par The Carlyle Group a plafonné les rachats après des demandes de retrait sur 15,7% de l'encours au T1.
  • Google s'est engagé à utiliser les futures générations de processeurs Xeon d'Intel.
  • ConocoPhillips dépêche une équipe au Venezuela pour évaluer le potentiel pétrolier, selon Bloomberg.
  • Lockheed Martin obtient une commande de missiles de 4,8 milliards de dollars avec le Pentagone.
  • Amazon augmente de 12 MdsUSD ses investissements dans les centres de données du Mississippi.
  • Meta transfère ses meilleurs ingénieurs vers une nouvelle division dédiée aux outils d'IA.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • TSMC publie des ventes du T1 en ligne avec les attentes.
  • Les résultats trimestriels de Tata Consultancy ont dépassé les attentes.
  • Fortescue veut bannir les combustibles fossiles de ses mines d'ici 2028.
  • Woodside Energy fait une découverte de pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique.
  • Hanwha Aerospace va livrer de l'artillerie motorisée à la Finlande pour 638 millions de dollars.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures