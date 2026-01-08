En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • LVMH annonce un remaniement des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture.
  • L'Oréal émet un emprunt obligataire de 1,750 MdEUR sur 2, 3 et 6 ans.
  • Veolia émet 2,5 MdsEUR d'obligations sur 5, 8 et 12 ans.
  • Sodexo dégage une légère croissance au T1 fiscal et confirme que sa marge annuelle sera un peu moins élevée que celle de l'exercice précédent.
  • Dassault Aviation a livré 26 Rafale en 2025 et relève son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice.
  • Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.
  • Ubisoft ferme son studio canadien d'Halifax.
  • Soitec a trouvé son nouveau directeur général.
  • OVH confirme ses objectifs annuels après le T1 fiscal.
  • Voltalia détenait fin 2025 une capacité totale de 3 554 MW dont 2 913 MW en exploitation.
  • TFF Group voit ses résultats reculer.
  • Theon finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans Exosens.
  • Abivax dispose de ressources jusqu'au T4 2027 et prévoit le dépôt d'une AMM aux USA fin 2026 pour obefazimod.
  • AB Science a obtenu un résultat prometteur avec la molécule AB8939 en combinaison chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) associée à un profil génétique très défavorable.
  • Les principales publications du jour : Sodexo, OVH, GensightLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le principal parti politique suisse soutient le compromis concernant le capital de l'UBS.
  • Pirelli est en pourparlers avec son principal actionnaire, le groupe chinois Sinochem, pour qu'il réduise sa participation au capital.
  • Aker Solutions va supprimer 500 postes en raison d'une baisse prévue de la charge de travail.
  • Marks & Spencer enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre fiscal.
  • Greggs affiche une hausse de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2025.
  • Les actionnaires de TT Electronics rejettent l'offre de Cicor.
  • Dormakaba reçoit des commandes de plusieurs millions de francs de deux aéroports allemands.
  • Les principales publications du jourTesco

D'Amérique du Nord

  • Les gestionnaires d'actifs US (Blackstone, TPG, Apollo Global Management…) chutent après l'annonce par Donald Trump d'un projet de loi pour limiter la capacité des institutionnels à continuer à acheter de l'immobilier résidentiel.
  • Warner Bros. Discovery a estimé que l'offre de rachat modifiée de Paramount était moins intéressante que l'accord déjà conclu avec Netflix.
  • JPMorgan Chase rompt avec les agences de conseil en vote et confie désormais l’intégralité des votes actionnariaux de sa gestion d’actifs à une plateforme IA interne, selon le WSJ. JPMorgan Chase qui va par ailleurs remplacer Goldman Sachs en tant qu'émetteur de la carte Apple
  • AbbVie en pourparlers avancés pour racheter Revolution Medicines, selon le WSJ.
  • Eli Lilly rachète Ventyx Biosciences pour 1,2 milliard de dollars.
  • Donald Trump brocarde RTX Corporation pour sa mauvaise coopération avec les forces armées américaines.
  • La Chine demande aux entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces Nvidia H200, selon The Information.
  • Constellation Energy finalise le rachat de Calpine.
  • Les principales publications du jour : RPM InternationalTD Synnex

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures