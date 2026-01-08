En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- LVMH annonce un remaniement des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture.
- L'Oréal émet un emprunt obligataire de 1,750 MdEUR sur 2, 3 et 6 ans.
- Veolia émet 2,5 MdsEUR d'obligations sur 5, 8 et 12 ans.
- Sodexo dégage une légère croissance au T1 fiscal et confirme que sa marge annuelle sera un peu moins élevée que celle de l'exercice précédent.
- Dassault Aviation a livré 26 Rafale en 2025 et relève son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice.
- Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.
- Ubisoft ferme son studio canadien d'Halifax.
- Soitec a trouvé son nouveau directeur général.
- OVH confirme ses objectifs annuels après le T1 fiscal.
- Voltalia détenait fin 2025 une capacité totale de 3 554 MW dont 2 913 MW en exploitation.
- TFF Group voit ses résultats reculer.
- Theon finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans Exosens.
- Abivax dispose de ressources jusqu'au T4 2027 et prévoit le dépôt d'une AMM aux USA fin 2026 pour obefazimod.
- AB Science a obtenu un résultat prometteur avec la molécule AB8939 en combinaison chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) associée à un profil génétique très défavorable.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le principal parti politique suisse soutient le compromis concernant le capital de l'UBS.
- Pirelli est en pourparlers avec son principal actionnaire, le groupe chinois Sinochem, pour qu'il réduise sa participation au capital.
- Aker Solutions va supprimer 500 postes en raison d'une baisse prévue de la charge de travail.
- Marks & Spencer enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre fiscal.
- Greggs affiche une hausse de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2025.
- Les actionnaires de TT Electronics rejettent l'offre de Cicor.
- Dormakaba reçoit des commandes de plusieurs millions de francs de deux aéroports allemands.
D'Amérique du Nord
- Les gestionnaires d'actifs US (Blackstone, TPG, Apollo Global Management…) chutent après l'annonce par Donald Trump d'un projet de loi pour limiter la capacité des institutionnels à continuer à acheter de l'immobilier résidentiel.
- Warner Bros. Discovery a estimé que l'offre de rachat modifiée de Paramount était moins intéressante que l'accord déjà conclu avec Netflix.
- JPMorgan Chase rompt avec les agences de conseil en vote et confie désormais l’intégralité des votes actionnariaux de sa gestion d’actifs à une plateforme IA interne, selon le WSJ. JPMorgan Chase qui va par ailleurs remplacer Goldman Sachs en tant qu'émetteur de la carte Apple
- AbbVie en pourparlers avancés pour racheter Revolution Medicines, selon le WSJ.
- Eli Lilly rachète Ventyx Biosciences pour 1,2 milliard de dollars.
- Donald Trump brocarde RTX Corporation pour sa mauvaise coopération avec les forces armées américaines.
- La Chine demande aux entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces Nvidia H200, selon The Information.
- Constellation Energy finalise le rachat de Calpine.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics annonce un triplement de ses bénéfices grâce à la demande IA.
- Sabic signe un accord avec Aequita pour vendre des actions Sabic Europe et cède ETP à Mutares.
- Larsen & Toubro annonce un partenariat avec l'armée indienne.
- Xiaomi ouvre les précommandes pour la berline électrique SU7 améliorée.
Lectures
- L'honnêteté radicale de Donald Trump (The Economist).
- Le Trump Phone a disparu (Intelligencer).
- Rubio, le Bessent de la politique étrangère américaine ? (Semafor).
- IA, le nouveau visage des ingérences étrangères (L'ADN).
- Comment Donald Trump pourrait prendre le contrôle du Groenlandv (Financial Times).
- Arc, la flamme vacillante d'un vieux fleuron de l'industrie française (Les Echos).
- Aux USA, des entreprises devant la justice pour faire annuler les droits de douane (Bloomberg, en anglais).
- L’échappée belle de deux taulards à l’assaut des Alpes (Revue21).